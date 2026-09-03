Сеск Фабрегас е №1 в Серия А

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас бе обявен за треньор номер 1 в италианската Серия „А“ за сезон 2025/2026. Престижното признание му бе присъдено от Италианската футболна асоциация след гласуване, в което участваха самите футболисти. Официалната церемония по връчването на наградите се проведе снощи в емблематичната опера „Ла Скала“ в Милано.

39-годишният испански специалист, който застана начело на Комо през 2024 година, изведе тима до исторически успех през изминалия кампания. Под негово ръководство отборът събра 71 точки и завърши на четвърто място в крайното класиране, осигурявайки си дебютно участие в Шампионската лига.

Големият победител на вечерта сред клубовете бе шампионът Интер Милано, който бе определен за „Клуб на годината“. Левият защитник на „нерадзурите“ Федерико Димарко грабна най-ценното индивидуално отличие за „Играч на сезона“.

Отлични новини за Комо донесе и халфът Нико Пас, който бе избран за най-добър млад играч в първенството. Голмайсторският приз за сезона отиде при крилото на Ювентус Франсиско Консейсао.

По време на галавечерта бе обявен и символичният идеален отбор за сезона:

Вратар: Миле Свилар (Рома)

Защитници: Марко Палестра (Емполи), Алесандро Бастони (Интер), Мануел Аканджи (Интер), Федерико Димарко (Интер)

Полузащитници: Хакан Чалханоглу (Интер), Скот Мактоминей (Наполи), Лука Модрич (Милан), Нико Пас (Комо)

Нападатели: Лаутаро Мартинес (Интер), Дониел Мален (Рома)