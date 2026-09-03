Оправдаха защитник на Реал Мадрид, обвинен в разпространение на секс видео



Защитникът на Реал Мадрид - Асенсио беше оправдан по всички обвинения по делото за разпространение на секс видео с непълнолетно лице. Според COPE, на днешното съдебно заседание и двете предполагаеми жертви са потвърдили, че нямат претенции срещу Асенсио или другите обвиняеми по делото – Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия, които по това време са били членове на академията на Реал Мадрид.

Така най-накрая Раул Асенсио може да си отдъхне, след като куп неприятности му се стовариха на главата напоследък. Първо получи контузия по време на лятната подготовка, а след това му бу отнета шофьорската книжка за срок от 8 месеца за алкохол.