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Оправдаха защитник на Реал Мадрид, обвинен в разпространение на секс видео

Оправдаха защитник на Реал Мадрид, обвинен в разпространение на секс видео

3 Септември, 2026 19:00 474 0

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Така най-накрая Раул Асенсио може да си отдъхне

Оправдаха защитник на Реал Мадрид, обвинен в разпространение на секс видео - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Защитникът на Реал Мадрид - Асенсио беше оправдан по всички обвинения по делото за разпространение на секс видео с непълнолетно лице. Според COPE, на днешното съдебно заседание и двете предполагаеми жертви са потвърдили, че нямат претенции срещу Асенсио или другите обвиняеми по делото – Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия, които по това време са били членове на академията на Реал Мадрид.

Така най-накрая Раул Асенсио може да си отдъхне, след като куп неприятности му се стовариха на главата напоследък. Първо получи контузия по време на лятната подготовка, а след това му бу отнета шофьорската книжка за срок от 8 месеца за алкохол.


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