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Бивши звезди на Ливърпул и Евертън се присъединиха към Новак Джокович в инвестиция във френски клуб

Бивши звезди на Ливърпул и Евертън се присъединиха към Новак Джокович в инвестиция във френски клуб

24 Септември, 2026 09:01 559 0

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Лукас Лейва и Идриса Гей станаха инвеститори в Льо Ман, който след две поредни промоции се завърна в Лига 1

Бивши звезди на Ливърпул и Евертън се присъединиха към Новак Джокович в инвестиция във френски клуб - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившите футболисти на Ливърпул и Евертън Лукас Лейва и Идриса Гей изненадаха с общ бизнес ход. Двамата се присъединиха като инвеститори към Льо Ман, който след две поредни промоции успя да се завърне в Лига 1. Така бившите съперници от Мърсисайд обединиха сили в нов проект във френския футбол.

Льо Ман започна сериозно израстване след пристигането на новите собственици “OutField”. Когато групата прояви първоначален интерес към клуба, той се намираше в третото ниво на френския футбол. След две последователни промоции обаче тимът отново е сред елита и началото на сезона е обещаващо. Отборът на Патрик Видейра в момента заема девето място с една победа, три равенства и една загуба.

Лейва, който е бивш футболист на Ливърпул и Лацио, и Гей, който носи екипите на Евертън, Пари Сен Жермен и Астън Вила, не са единствените известни личности, свързани с проекта. Сред инвеститорите вече са тенис звездата Новак Джокович, вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа, бившият пилот от Формула 1 Фелипе Маса и състезателят Кевин Магнусен.

От Льо Ман обясниха, че привличането на двамата бивши футболисти е част от амбицията клубът да бъде заобиколен от личности, които могат да използват своя опит и контакти за неговото развитие. „За OutField отварянето на капитала не е свързано с активно търсене на инвеститори. Приоритетът ни е да приветстваме стратегически фигури за клуба, когато се появи подходящата възможност, и хора, които могат да донесат реална стойност на проекта“, заявиха от групата.


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