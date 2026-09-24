Бивши звезди на Ливърпул и Евертън се присъединиха към Новак Джокович в инвестиция във френски клуб

Бившите футболисти на Ливърпул и Евертън Лукас Лейва и Идриса Гей изненадаха с общ бизнес ход. Двамата се присъединиха като инвеститори към Льо Ман, който след две поредни промоции успя да се завърне в Лига 1. Така бившите съперници от Мърсисайд обединиха сили в нов проект във френския футбол.

Льо Ман започна сериозно израстване след пристигането на новите собственици “OutField”. Когато групата прояви първоначален интерес към клуба, той се намираше в третото ниво на френския футбол. След две последователни промоции обаче тимът отново е сред елита и началото на сезона е обещаващо. Отборът на Патрик Видейра в момента заема девето място с една победа, три равенства и една загуба.

Лейва, който е бивш футболист на Ливърпул и Лацио, и Гей, който носи екипите на Евертън, Пари Сен Жермен и Астън Вила, не са единствените известни личности, свързани с проекта. Сред инвеститорите вече са тенис звездата Новак Джокович, вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа, бившият пилот от Формула 1 Фелипе Маса и състезателят Кевин Магнусен.

От Льо Ман обясниха, че привличането на двамата бивши футболисти е част от амбицията клубът да бъде заобиколен от личности, които могат да използват своя опит и контакти за неговото развитие. „За OutField отварянето на капитала не е свързано с активно търсене на инвеститори. Приоритетът ни е да приветстваме стратегически фигури за клуба, когато се появи подходящата възможност, и хора, които могат да донесат реална стойност на проекта“, заявиха от групата.