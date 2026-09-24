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Аурелио де Лаурентис избухна срещу Спалети: „Треньорите са само сътрудници, поканени да водят оркестъра“

Аурелио де Лаурентис избухна срещу Спалети: „Треньорите са само сътрудници, поканени да водят оркестъра“

24 Септември, 2026 09:46 554 0

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Отношенията между двамата се сринаха през 2023 г.

Аурелио де Лаурентис избухна срещу Спалети: „Треньорите са само сътрудници, поканени да водят оркестъра“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Наполи Аурелио де Лаурентис отново демонстрира откритата си враждебност към бившия си наставник Лучано Спалети, който понастоящем е начело на Ювентус. Ексцентричният бос реагира остро и не скри гнева си при първото споменаване на името на специалиста.

„Не ме карайте да говоря за Спалети... Треньорите трябва ясно да разберат, че са просто сътрудници, поканени да дирижират оркестъра от футболисти“, заяви Де Лаурентис пред Football Italia. „Понякога те имат навика да забравят това. Изразявам ли се достатъчно ясно?“

Отношенията между двамата се сринаха през 2023 г., непосредствено след като Спалети изведе Наполи до историческа шампионска титла в Серия А. Наставникът поиска договорът му да бъде прекратен, но броени седмици по-късно пое националния отбор на Италия — ход, който Де Лаурентис прие като предателство и който сложи началото на продължаващата им публична вражда.


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