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Памела Андерсън наруши дългогодишното си правило и се появи с драматичен грим (ВИДЕО)

Памела Андерсън наруши дългогодишното си правило и се появи с драматичен грим (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 11:45 475 2

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Актрисата привлече вниманието на Vogue World в Милано с визия, различна от естествения стил, с който се появяваше през последните години

Памела Андерсън наруши дългогодишното си правило и се появи с драматичен грим (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън отново се появи с подчертан грим – нещо, което привлече особено внимание по време на Vogue World 2026 в Милано. Актрисата пристигна на събитието с драматичен опушен грим на очите, черна очна линия и розов гланц на устните. Визията беше допълнена от руса коса, оформена в стил, напомнящ класическия холивудски блясък.

Отказът от грима се превърна в нейна запазена марка

Промяната е забележима, защото през последните години Андерсън съзнателно се появяваше публично без тежък грим.

Особено силно впечатление направи решението ѝ през 2023 г. да се появи на Седмицата на модата в Париж без обичайния за подобни събития пълен грим. Тогава тя обясни, че това е било съзнателно решение и своеобразно лично послание.

Оттогава естественият ѝ външен вид се превърна в една от най-разпознаваемите характеристики на публичните ѝ появи.

Този път заложи на очите

В Милано Андерсън направи рязък завой към по-бляскава визия.

Черните сенки и очната линия подчертаваха сините ѝ очи, докато кожата остана сравнително естествена.

Така актрисата не се отказа напълно от минималистичния подход, но добави много по-силен акцент около очите.

На фона на Седмицата на модата

Появата ѝ беше част от Vogue World 2026 в Милано – събитие, което събра редица от най-известните имена от света на модата и шоубизнеса.

Андерсън беше сред звездите, които привлякоха внимание не само с облеклото си, но и с избора си на грим.

Промяната показва и нещо характерно за публичния ѝ образ – тя не се страхува да сменя стила си, дори когато определена визия вече се е превърнала в нейна запазена марка.

След няколко години на публични появи с минимален или никакъв грим Памела Андерсън отново заложи на класически холивудски блясък.


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  • 2 Статист

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