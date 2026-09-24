Памела Андерсън наруши дългогодишното си правило и се появи с драматичен грим (ВИДЕО)

Памела Андерсън отново се появи с подчертан грим – нещо, което привлече особено внимание по време на Vogue World 2026 в Милано. Актрисата пристигна на събитието с драматичен опушен грим на очите, черна очна линия и розов гланц на устните. Визията беше допълнена от руса коса, оформена в стил, напомнящ класическия холивудски блясък.
Отказът от грима се превърна в нейна запазена марка
Промяната е забележима, защото през последните години Андерсън съзнателно се появяваше публично без тежък грим.
Особено силно впечатление направи решението ѝ през 2023 г. да се появи на Седмицата на модата в Париж без обичайния за подобни събития пълен грим. Тогава тя обясни, че това е било съзнателно решение и своеобразно лично послание.
Оттогава естественият ѝ външен вид се превърна в една от най-разпознаваемите характеристики на публичните ѝ появи.
Този път заложи на очите
В Милано Андерсън направи рязък завой към по-бляскава визия.
Черните сенки и очната линия подчертаваха сините ѝ очи, докато кожата остана сравнително естествена.
Така актрисата не се отказа напълно от минималистичния подход, но добави много по-силен акцент около очите.
На фона на Седмицата на модата
Появата ѝ беше част от Vogue World 2026 в Милано – събитие, което събра редица от най-известните имена от света на модата и шоубизнеса.
Андерсън беше сред звездите, които привлякоха внимание не само с облеклото си, но и с избора си на грим.
Промяната показва и нещо характерно за публичния ѝ образ – тя не се страхува да сменя стила си, дори когато определена визия вече се е превърнала в нейна запазена марка.
След няколко години на публични появи с минимален или никакъв грим Памела Андерсън отново заложи на класически холивудски блясък.
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1 к.к.
11:50 24.09.2026
2 Статист
12:01 24.09.2026