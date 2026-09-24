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Бивш защитник на Челси е бил нападнат физически заради трансферна комисиона

Бивш защитник на Челси е бил нападнат физически заради трансферна комисиона

24 Септември, 2026 09:23 436 0

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Маланг Сар е станал жертва на физическа атака по време на подготвителния лагер на Неом в Испания

Бивш защитник на Челси е бил нападнат физически заради трансферна комисиона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият защитник на Челси и Ланс Маланг Сар е бил физически нападнат от няколко неизвестни лица по време на предсезонния лагер на новия си клуб Неом от Саудитска Арабия, съобщава “L’Équipe”. Инцидентът е станал в края на юли, докато тимът е бил на подготовка в Марбея за новия сезон.

Според информацията няколко французи са влезли в хотел “Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa”, където отборът е бил настанен, и са извели 27-годишния футболист от ресторанта. След това са го отвели към хотелския бар, като по пътя се твърди, че дори са му нанесли шамар. Версията за случилото се обаче е оспорена от самия Сар, макар някои свидетели да я потвърждават.

В основата на конфликта е трансферът на защитника в Неом. Сар е подписал изключително изгоден договор със саудитския клуб, чиято обща стойност се оценява на около 15 милиона евро. Няколко агенти са проявявали интерес да посредничат по сделката, но в крайна сметка футболистът е решил сам да подпише договора. Един от представителите, който е бил особено заинтересован от комисионата, се почувствал ощетен и според информацията е изпратил свои хора при Сар.

Футболистът обаче отказал да плати каквато и да е компенсация, след което нападателите го освободили. Междувременно на мястото пристигнала полиция, а испанските власти са започнали разследване на случая. Сар премина в Неом това лято, след като преди това носи екипите на Челси, Ланс и Ница.


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