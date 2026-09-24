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Колъмбъс Крю уволни Федерико Игуаин след скандален сексистки инцидент с жена-съдия

Колъмбъс Крю уволни Федерико Игуаин след скандален сексистки инцидент с жена-съдия

24 Септември, 2026 10:08 693 1

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Инцидентът е възникнал по време на двубой от MLS Next Pro

Колъмбъс Крю уволни Федерико Игуаин след скандален сексистки инцидент с жена-съдия - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Федерико Игуаин, брат на бившата звезда на Реал Мадрид Гонсало Игуаин, бе уволнен от поста си на старши треньор на дублиращия отбор на Колъмбъс Крю след скандално поведение спрямо жена-арбитър, съобщава BBC Sport.

Инцидентът е възникнал по време на двубой от MLS Next Pro. Игуаин бе изгонен с червен картон, след като хванал ръката на съдийката, отказал да я пусне въпреки неколкократните ѝ призиви и я репликирал с думите: „Не забравяй, че това е мъжка игра“. Първоначално лигата му наложи санкция от два мача, но последвалата реакция от ръководството на клуба доведе до окончателното му освобождаване.

Генералният мениджър на Колъмбъс Крю, Иса Тал, бе категоричен, че действията на аржентинеца нарушават вътрешните стандарти за лидерство и етично поведение.

Скандалът предизвика и остра реакция от Професионалната асоциация на футболните съдии (PSRA), която определи първоначалното наказание от два мача като „драстично недостатъчно“. От синдиката осъдиха физическото сплашване и сексистките коментари, като подчертаха, че жените-арбитри заслужават уважение, достойнство и безопасна работна среда на всички нива във футбола.


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  • 1 ВАР систем

    0 0 Отговор
    Ако я беше хванал за опашката и в затвора щяха да го вкарат даже

    11:26 24.09.2026

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