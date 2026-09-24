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Никола Цолов даде трето време в тренировката преди Гран при на Азербайджан във Формула 2

Никола Цолов даде трето време в тренировката преди Гран при на Азербайджан във Формула 2

24 Септември, 2026 10:23 643 2

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Българинът влиза в уикенда в Баку като водач в генералното класиране

Никола Цолов даде трето време в тренировката преди Гран при на Азербайджан във Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ Никола Цолов даде третото най-добро време в свободните тренировки преди Гран при на Азербайджан – 12-и кръг от сезона във Формула 2.

19-годишният състезател завъртя 19 обиколки на пистата „Баку Сити“ и постигна най-добро време от 1:56.821 минута. Пръв в тренировката завърши индиецът Къш Майни („АРТ Гран При“) с 1:56.532 мин, а втори остана ирландецът Алекс Дън („Родин Моторспорт“), с изоставане от 0.204 секунди от лидерската позиция.

Цолов влиза в уикенда в Баку като водач в генералното класиране във Формула 2 с актив от 177 точки – с 7 пред втория Камара и със 17 пред Мини. Предстоящият кръг ще бъде двоен, като след квалификациите спринтът е насрочен за петък от 7:15 часа, а основното състезание и втората надпревара предстоят съответно в петък от 13:15 часа и в събота от 10:00 часа българско време.


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  • 1 Оп паа

    3 0 Отговор
    Прекръстихте Куш на Къш ама нищо, важното е Никола да е победител,

    11:17 24.09.2026

  • 2 Успех Никола!

    3 0 Отговор
    Интересно е от коя позиция ще е Рафа Камара? Това е важно да се отбележи, той е прекия съперник на Никола.

    11:21 24.09.2026

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