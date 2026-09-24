Кукурея с любопитно признание: Ще си направи ли татуировка и с Моуриньо?

Защитникът на Реал Мадрид Марк Кукурея разказа любопитна история около необичайната си татуировка с лика на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте. Испанският футболист разкри и дали би се осмелил да направи подобен жест към Жозе Моуриньо.

Кукурея предварително бе обещал, че ще си татуира лика на Луис де ла Фуенте, ако Испания спечели големия турнир. След триумфа той удържа на думата си и превърна обещанието в постоянен спомен върху кожата си.

„Той я видя и много му хареса. Аз обаче му казах, че ми е съсипал живота“, пошегува се Кукурея. Той призна, че първоначално е обмислял и други варианти, но в крайна сметка е останал доволен от избора си.

Според испанския футболист татуировката има специално значение, тъй като символизира исторически успех.

„Не съжалявам. Това е паметен знак, татуировка в чест на Световното първенство. Това е история, която ще можем да разказваме. Ще остане с нас завинаги. Не мисля, че някога ще се отърва от нея – просто един ден може да добавя нещо друго до нея“, сподели той.

Кукурея бе попитан дали би повторил подобен жест и към Жозе Моуриньо, ако Реал Мадрид спечели Шампионската лига.

„Не, не ме въвличайте в това. Не ме карайте да поемам такова задължение. Нека вървим стъпка по стъпка. Не знам дали е добре или зле, но аз винаги изпълнявам обещанията си. Мисля, че Моу няма да е против“, заяви с усмивка защитникът.

Кукурея коментира и първите си впечатления от Моуриньо, с когото започва работа в Реал Мадрид. Испанецът призна, че португалският специалист го е изненадал приятно.

„Познавах го от изявите му по телевизията. Той е добро момче, в момента е в отлично настроение и е много отворен за общуване. Надявам се съвместната ни работа да бъде успешна“, каза Кукурея.

Така въпросът за евентуална татуировка с лика на Моуриньо остава без окончателен отговор, но Кукурея ясно показа, че когато даде обещание, е готов да го изпълни.