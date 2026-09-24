Абдула Авджъ е сред вариантите за нов старши треньор на ЦСКА

Турският специалист Абдула Авджъ е сред имената, с които ръководството на ЦСКА води преговори за заемане на треньорския пост след напускането на Христо Янев, съобщава „Мач Телеграф“.

63-годишният наставник разполага с богата и впечатляваща визитка. В кариерата си той е водил отбори като Галатасарай (до 21 г.), Истанбул Башакшехир и Бешикташ, а между 2011 и 2013 г. бе начело и на националния отбор на Турция. Най-големите си успехи постига с Трабзонспор, където през 2022 г. извежда тима до шампионската титла след 38-годишно чакане, като печели още две Суперкупи на страната. В периода си начело на Башакшехир той записва и победа над Лудогорец в Разград с 2:1 в турнира Лига Европа.

Авджъ е без клуб от края на август 2024 г., когато за втори път напусна Трабзонспор. Интересен детайл е, че през есента на 2025 г. той бе сред основните претенденти за треньорския пост в Лудогорец, но тогава разградчани предпочетоха да се доверят на норвежеца Пер-Матиас Хьогмо.