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Пафос спечели Суперкупата на Кипър

Пафос спечели Суперкупата на Кипър

4 Септември, 2026 07:59 487 1

  • пафос-
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  • футбол-
  • суперкупата на кипър

Мачът се игра на "Алфамега" в Лимасол

Пафос спечели Суперкупата на Кипър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пафос надви с 1:0 Омония Никозия и триумфира със Суперкупата на Кипър за първи път в историята си. Скъпоценното попадение отбеляза Леле в 74-тата минута.

Мачът се игра на "Алфамега" в Лимасол, като и двата тима създадоха доста положения, а на моменти нервите взимаха връх и реферът показа общо 9 жълти картона.

До почивката двубоят беше равностоен, но след нея Пафос започна да доминира. Съставът на Са Пинто можеше да поведе в 64-тата минута, но удар на Леле извън наказателното поле срещна десния страничен стълб.

Десет минути по-късно бившият футболист на Флуминензе засече центриране от десния фланг на Никола Муми Нгамалеу и отблизо донесе успеха на Пафос.


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