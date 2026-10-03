Спортът по ТВ в събота (3 октомври)

09.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1
09.00 Рали: Световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 2
11.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Бахрейн - Диема спорт 3
14.00 Футбол: Купа България, Крумовград – Спартак Плевен - Диема спорт
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
14.30 Футбол: Честърфийлд – Транмиър - Нова спорт
14.30 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1 и Евроспорт 2
15.30 Рали: Световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 3
15.00 Колоездене: Обиколка на Емилия, мъже - Евроспорт 1
15.30 Конен спорт: Лига на нациите - БНТ 3
16.00 Футбол: Финландия – Албания - Диема спорт 3
16.00 Баскетбол: Балкан Ботевград – Черно море - бТВ
16.15 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, жени - Евроспорт 1
18.30 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Исландия - България - MAX One
19.00 Футбол: Хърватия – Англия - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Естония – Люксембурт - Диема спорт 2
19.00 Футбол: Беларус – Сан Марино - Диема спорт
19.25 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1
21.45 Футбол: Швейцария – Словения - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Испания – Чехия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Северна Македония – Шотландия - Диема спорт
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