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Спортът по ТВ в събота (3 октомври)

3 Октомври, 2026 09:14 646 0

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  • футбол-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (3 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1

09.00 Рали: Световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 2

11.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Бахрейн - Диема спорт 3

14.00 Футбол: Купа България, Крумовград – Спартак Плевен - Диема спорт

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

14.30 Футбол: Честърфийлд – Транмиър - Нова спорт

14.30 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1 и Евроспорт 2

15.30 Рали: Световен шампионат, Сардиния - МАХ Спорт 3

15.00 Колоездене: Обиколка на Емилия, мъже - Евроспорт 1

15.30 Конен спорт: Лига на нациите - БНТ 3

16.00 Футбол: Финландия – Албания - Диема спорт 3

16.00 Баскетбол: Балкан Ботевград – Черно море - бТВ

16.15 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, жени - Евроспорт 1

18.30 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Исландия - България - MAX One

19.00 Футбол: Хърватия – Англия - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Естония – Люксембурт - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Беларус – Сан Марино - Диема спорт

19.25 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1

21.45 Футбол: Швейцария – Словения - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Испания – Чехия - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Северна Македония – Шотландия - Диема спорт


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