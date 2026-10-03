Спортът по ТВ в събота (3 октомври)

Часът на истината за България в Рейкявик: Нов селекционер и амбиция за нов старт срещу лидера Исландия

Националният отбор на България гостува на Исландия в мач от третия кръг на Група 4 в Лига „C“ от турнира Лига на нациите. Сблъсъкът в Рейк ...