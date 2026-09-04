Джесика Пегула с обрат и ново класиране на осминафиналите на US Open

Джесика Пегула, третата ракета в световната ранглиста и финалистка от миналогодишното издание на US Open, отново доказа класата си, като се пребори за място на осминафиналите след впечатляващ обрат срещу канадката Лейла Фернандес.

Американката стартира колебливо и допусна загуба в първия сет с 1:6 – първият ѝ загубен сет в тазгодишния турнир. Фернандес, която заема 33-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира агресивна игра и не остави много шансове на Пегула в началото на срещата.

Във втория сет Пегула намери ритъма си и постепенно наложи волята си на корта. След оспорвана битка тя изравни резултата с 6:4, а в решителния трети сет показа характер и класа, за да затвори мача с 6:3. Срещата продължи 2 часа и 12 минути, изпълнени с динамика и емоции.

Това бе шести двубой между двете състезателки на професионално ниво, като Пегула вече води убедително с 5:1 победи. Американката затвърди доминацията си и показа, че е сред фаворитките за трофея и тази година.

В следващия кръг Джесика Пегула ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя, която е 17-а в световната ранглиста. Двете са се срещали три пъти досега, като Пегула има три победи, а Кърстя е успяла да вземе само един сет.