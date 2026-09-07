Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри с впечатляващата статистика в дебюта му като титуляр за Барселона

Родри с впечатляващата статистика в дебюта му като титуляр за Барселона

7 Септември, 2026 13:59 752 0

  • родри-
  • футбол-
  • барселона-
  • статискика-
  • дебют

Той имаше 81 точни паса от общо 83 (98%), като 54 от 55 бяха в половината на противника

Родри с впечатляващата статистика в дебюта му като титуляр за Барселона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата звезда на Барселона - Родри, записа своя дебют като титуляр за каталунците. Това стана факт при успеха с 5:0 като гост на Валенсия. Тъй като не е в оптимална форма, носителят на "Златната топка" за 2024 г. остана на терена до 60-ата минута.

Въпреки това представянето му беше великолепно. Той имаше 81 точни паса от общо 83 (98%), като 54 от 55 бяха в половината на противника. Имаше и перфектните 5 от 5 дълги подавания.

Освен това, в първия си мач като титуляр, Родри беше много близо до отбелязването на първия си гол за Барса, но ударът му с глава се отби в гредата.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове