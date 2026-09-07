Родри с впечатляващата статистика в дебюта му като титуляр за Барселона

Новата звезда на Барселона - Родри, записа своя дебют като титуляр за каталунците. Това стана факт при успеха с 5:0 като гост на Валенсия. Тъй като не е в оптимална форма, носителят на "Златната топка" за 2024 г. остана на терена до 60-ата минута.

Въпреки това представянето му беше великолепно. Той имаше 81 точни паса от общо 83 (98%), като 54 от 55 бяха в половината на противника. Имаше и перфектните 5 от 5 дълги подавания.

Освен това, в първия си мач като титуляр, Родри беше много близо до отбелязването на първия си гол за Барса, но ударът му с глава се отби в гредата.