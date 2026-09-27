И в простотията помежду ни сме едни и същи със Скопие

Тази история, за която ще стане дума по-долу, е от тези, които принизяват отношенията ни със Северна Македония до едно квартално ниво. И лично на мен хич не ми харесва. По тази причина просто езикът ме дърпа да кажа нещо, което съм повтарял стотици пъти и то е следното: ако има пет неща, за които може да се спори дали сме едни и същи с македонците, има други деветдесет и пет, които дават утвърдителен отговор по въпроса. И едно от тези деветдесет и пет неща е простотията, която се проявява в отношенията помежду ни от двете страни на границата. За най-голямо съжаление.
Това коментира за "Труд" Костадин Филипов.
Една популярна българска фондация, която работи на терена в Северна Македония, тези дни в социалните мрежи обвини депутата от парламента в Скопие Моника Зайкова, че има любовна връзка с бившия премиер на страната Димитър Ковачевски. Двамата били заедно в София тези дни на форум, на който се дебатирали връзките на Европейския съюз с Балканите, най-общо казано. И понеже Зайкова била споделила пред българския евродепутат Андрей Ковачев, че се надява България да покаже своята любов към Република Северна Македония и да я „пусне“ без условия в Европейския съюз, от въпросната фондация настояват тя да разкрие своята лична любовна връзка с Ковачевски по начин, по който той да можел свободно да се разведе със съпругата си. Нещо такова. Ама блудкаво, та дрънка.
Очевидно авторите на този публичен донос в социалните мрежи са искали да демонстрират познанията си за актуалните новини от скопската клюкарница. Вижте ни колко сме навътре в неформалния живот на видните личности край Вардар! Чисто кръчмарско самохвалство, ако ме питате мен. Две популярни имена от политическия живот в съседната държава имали връзка. Голяма работа! Нито са първите, нито последните, които го правят. Светът е пълен с такива примери, които нито му пречат да се развива и да върви напред, нито пък моралната оценка на подобна проява става по-строга. Но щом авторите на тази „информация“ са решили, че тя може да е любопитна за българския консуматор на клюки и че по този начин ще дискредитира участниците в нея, да го правят. Тяхна си работа. А може би са си помислили, че по този начин ще направят позицията на Скопие по-уязвима в спора за това кой блокира пътя им към пълноправното членство в Европейския съюз, щом като тя се представлява и защитава от хора като тези двамата, които са си позволили сантименти един към друг?
Точно заради отговорите на тези евентуални въпроси мен ме възмущава фактът, че личните чувства и залитания на едни или други политици в съседната ни държава се представят като критерий, с който да оценим политическите им позиции. Бъркаме частното и личното с политиката, което хич не ми харесва. А и не е редно да се прави. Бъдете сигурни, че и аз имам какво да кажа за обратната страна на живота на, да речем, всички премиери на Северна Македония от Любчо Георгиевски, Бранко Цървенковски, през Зоран Заев, та до Християн Мицкоски (а и не само за тях!), но винаги съм се въздържал да го правя, пишейки или говорейки за тях като политици и държавници. В едно общество като това край Вардар, в една държава като днешна Северна Македония, където неформалните връзки между хората са по-силни и ефективни от формалните, където всеки с всекиго е бил заедно в детска градина, или е седял на един чин, или са били заедно в армията, или в университета, или са съседи, или роднини няма начин да е друго. Всеки знае всичко за всеки. Провинция, та дрънка!
О, знам и тази теза, че с простотията, която идва оттатък границата, не може да се бориш освен със същата, дори по-остра простотия. Там били разбирали само от това. Което пък изпразва отношенията ни от всякаква интелигентност, чийто дефицит в диалога ни се вижда и с просто око. Имаме претенции, че сме далече по-стара държава, че сме по-напред в Европа, че като активни членове на европейското семейство се отърваваме от провинциализма и балканския манталитет, а си позволяваме да се принизяваме и да слизаме на примитивното равнище, с което оттатък ни „работят“.
Ако имаш несъгласие с политическите становища на въпросната Зайкова, дай ù да го разбере, но го направи по умен и интелигентен начин, без да се правиш на регионален мачо, който си служи с тарикатски намеци за нещата, които се случват в спалнята ù. Ако имаш възражения срещу Димитър Ковачевски, да ги беше изразил, когато беше премиер на съседната държава и заедно с българския му колега Кирил Петков планираха да преобърнат нещата в двустранните ни отношения. И така ги преобърнаха, че и до днес се чудим как да излезем от батака, в който ни вкараха. То, и Кирил Петков си имаше едни такива увлечения, които у нас така старателно и злорадо разисквахме. И това беше по-вкусно за разговор и дебат, отколкото политиката, която следваше, май. Да се разберем - нито се хвърлям пред амбразурата да защитавам Моника Зайкова, която познавам само по име, нито пък да оправдавам Димитър Ковачевски за неговото увлечение, ако наистина всичко това е вярно. Това са хора със собствена биография, с определени политически позиции и статут в обществото, с интегритет, които могат да се грижат сами за себе си. Или поне така се надявам да е. Ако си позволя да бъда и малко груб ще кажа, че всъщност пет пари не давам за тях. Възрастни са, да се оправят, има кой да ги съди и това не бива да сме ние. Така си мисля.
Всъщност намеците на Зайкова, че България трябвало да прояви своята любов към Северна Македония и да промени позицията си по нейната евроинтеграция, не са нищо ново. Те са елемент от разбирането на голяма част от политическия и обществен елит в Скопие, че България е една наивна и глупава държава, чийто сантиментален исторически комплекс към Повардарието трябва да бъде отричан, но и използван, когато това се налага. И то по тънкия начин като се гъделичкат струните на роднинските връзки от двете страни на границата, на майчинските или сестринските чувства, които българите изпитват към хората в съседната държава, на паметта за жертвите, дадени в името на свободата на Македония и така нататък.
И все за българската вина към Македония говорят, все за нея напомнят, без да са напълно наясно има ли я у българите днес или не. Знаят ги тези привнесени от север неща там, но като проява на чиста балканска хитрост или местен тарикатлък ги имат на въоръжение, за да ги пуснат в действие когато конкретната политическа ситуация налага това. А каква по належаща и изискваща решение ситуация е тази с блокираната евроинтеграция на Северна Македония, причината за която по общото мнение в Скопие, е позицията на България. Вярно или не, реално или не, за тях това няма значение.
Нарочили са си страната ни за основният виновник за стопирания път напред към европейското членство и много трудно някой може да ги убеди в обратното. Не искат в никакъв случай „билатерилизирането“ в търсенето на изход, но вместо да си решат въпроса в Брюксел, отново гледат към София. Ей го и премиерът Християн Мицкоски, който от Вашингтон в интервю за агенция МИА отново поискал гаранции, че това с вписването на българите в конституцията ще бъде последното условие от страна на София.
И че решението трябва да се търси между двете страни, но с участието на представители на Европейския съюз. И тогава ще се появи някаква Моника Зайкова, депутат в парламента в Северна Македония от тамошната Либералдемократическата партия, ще дойде в българската столица за участие в някакъв форум и ще почне тук, на местна почва, както се казва, на нашия терен да ни дърпа струната на българската чувствителност за съдбата на хората оттатък границата.
Дори в един момент бихме могли да си помислим, че говори искрено, нали страдаме от онзи прословут „патерналистичен синдром“. И ние, вместо да ù отговорим така, както се полага на един нахален и лукав политик от Скопие, ще му гледаме с кого мачка чаршафите в хотела. Пълна простотия, която не мога да преглътна. А не е и единствена, да кажеш, като гледам какви ги говорят и вършат нашите политици, общественици, пък и нашите братя журналисти.
Пък после елате да ми кажете, че не сме едни и същи с онези оттатък границата. В това число и в простотията, с която пълним отношенията си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
16:05 27.09.2026
2 ИНТЕРЕСНО?
Смятам, че тактиката ни до сега е правилна. Ако имахме подобна и към Северна Добруджа и Южна Тракия, то те нямаше сега да са безвъзвратно загубени за БЪЛГАРСКАТА КАУЗА...
Засега нека ни „мразят”, но всички ние трябва да издигнем авторитета на България на международната сцена. Страната ни да не бъде „позора на семейството” ЕС. Тогава, една авторитетна и просперираща България не би имала проблеми с българомразците в Македония, защото кръвта вода не става....Накратко казано:
Тактиката „ОМРАЗА” за сега е добра, но само като параван и средство за защита на Македония.
Стратегията е „авторитетна и п
Коментиран от #4, #9
16:09 27.09.2026
3 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа
16:10 27.09.2026
4 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #2 от "ИНТЕРЕСНО?":...
Стратегията е „авторитетна и просперираща България” , за да се възроди българщината в Македония.
16:12 27.09.2026
5 ха, ха, ха...
Коментиран от #6
16:19 27.09.2026
6 Ние
До коментар #5 от "ха, ха, ха...":сме по-зле !
16:22 27.09.2026
7 ⚒️⚒️⚒️⚒️
16:44 27.09.2026
8 Върл Македонец
16:44 27.09.2026
9 да ама не,
До коментар #2 от "ИНТЕРЕСНО?":Ако впишат българите в конституцията вече няма да могат да ги преследват единствено и само защото се самоопределят като българи, а ще имат и много по голяма закрила от законите против неоснователно преследване. Днес РСМ наброява малко на 2 милиона население. Официално над една четвърт са албанци. В конституцията им фигурират още сърби, гърци, румънци, унгарци, турци, цигани и други, а македонците са малко над милион. Тогава никой не може да прогнозира дали тези които се осмелят свободно да се нарекат бъгари няма да са повече от албанците, а освен това всички ще са от средите на тези, които днес насилствено или за да избегнат неприятности са се записали македонци. Нито един албанец, грък или турчин няма да се самонарече българин. Напълно вероятно е тогава българите да станат най голямото мнозинство, а македонците едно от най малките малцинства. За каква Република северна Македония тогава може да става въпрос? Още повече когато стант членове на ЕС и отпаднат границите, а след време ако влязат в Шенген да отпадне и граничния контрол. Точно по тези причини Русия и Сърбия ги спират за ЕС, защото Македония рано или късно ще се превърне отново в географски термин, а населението и теритрията поделени макар и не официално, но основно между България и Албания.
16:46 27.09.2026
10 РСМ
16:51 27.09.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
16:56 27.09.2026