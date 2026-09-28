Папа Лъв XIV призова Франция да продължи борбата с педофилията в църквата

Папа Лъв XIV призова френските епископи да продължат борбата срещу насилието над непълнолетни в църковна среда и да запазят „най-голяма бдителност“. Той отправи апела по време на среща с Френската епископска конференция в светилището „Нотр Дам дьо Лурд“ на 27 септември.

„Трябва да продължите по започнатия път, като запазите най-голяма бдителност“, заяви папата, според текста на обръщението, публикуван от пресслужбата на Светия престол. Лъв XIV говори за злоупотреби, извършени от представители на духовенството или в църковна среда.

Какви мерки посочи папата

Лъв XIV оцени действията на френските епископи през последните години. Сред тях той посочи изслушването на пострадалите, търсенето на истината, справедливостта, прошката и обезщетяването. Като отделен приоритет беше посочен ангажиментът към култура на превенция и защита от подобни престъпления.

Папата заяви, че за Френската епископска конференция някои моменти са били особено трудни, но не посочи конкретни случаи, нови разследвания или статистика. В обръщението не са обявени и нови срокове за действия.

Лъв XIV добави, че духовенството има нужда от подкрепа и насърчение. Срещата с френските епископи беше част от апостолическото му посещение във Франция, което продължава от 25 до 28 септември 2026 г.

Източници: РБК