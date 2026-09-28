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Папа Лъв XIV призова Франция да продължи борбата с педофилията в църквата

Папа Лъв XIV призова Франция да продължи борбата с педофилията в църквата

28 Септември, 2026 06:21, обновена 28 Септември, 2026 06:24 446 10

  • папа лъв xiv-
  • франция-
  • католическа църква-
  • насилие над деца-
  • френски епископи

По време на среща с френските епископи папата оцени предприетите мерки и настоя те да бъдат продължени.

Папа Лъв XIV призова Франция да продължи борбата с педофилията в църквата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV призова френските епископи да продължат борбата срещу насилието над непълнолетни в църковна среда и да запазят „най-голяма бдителност“. Той отправи апела по време на среща с Френската епископска конференция в светилището „Нотр Дам дьо Лурд“ на 27 септември.

„Трябва да продължите по започнатия път, като запазите най-голяма бдителност“, заяви папата, според текста на обръщението, публикуван от пресслужбата на Светия престол. Лъв XIV говори за злоупотреби, извършени от представители на духовенството или в църковна среда.

Какви мерки посочи папата

Лъв XIV оцени действията на френските епископи през последните години. Сред тях той посочи изслушването на пострадалите, търсенето на истината, справедливостта, прошката и обезщетяването. Като отделен приоритет беше посочен ангажиментът към култура на превенция и защита от подобни престъпления.

Папата заяви, че за Френската епископска конференция някои моменти са били особено трудни, но не посочи конкретни случаи, нови разследвания или статистика. В обръщението не са обявени и нови срокове за действия.

Лъв XIV добави, че духовенството има нужда от подкрепа и насърчение. Срещата с френските епископи беше част от апостолическото му посещение във Франция, което продължава от 25 до 28 септември 2026 г.

Източници: РБК


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе

    7 0 Отговор
    папа тигър да се вземе в ръце и да не се прави на улаф как ще живеят католиците без педофилия??? това им е основа ценност …

    06:29 28.09.2026

  • 2 Духач

    2 0 Отговор
    Нетърпими са щенията похотливи на духовниците в определени епархии

    06:51 28.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Порок

    5 0 Отговор
    Нетърпими са щенията похотливи на духовниците в определени епархии

    07:00 28.09.2026

  • 5 Ами

    5 0 Отговор
    Очевидно педофилията има много дълбоки корени в католическата църква. Поне от няколко десетилетия водят тази борба, но явно им е трудно.
    Нищо чудно на някакъв етап във времето Ватикана да разреши и тази практика.

    07:04 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 През

    4 0 Отговор
    2023 г. Ватикана разреши обредното благославяне на еднополови двойки. Без съмнение и за педофилията ще измислят нещо. Колко му е...

    07:08 28.09.2026

  • 8 Много

    0 0 Отговор
    модерна църква са. Подкрепят и търговията с въглеродни емисии...

    07:11 28.09.2026

  • 9 Готованец

    1 0 Отговор
    Смях в залата!!!

    Ватикана,това котило на разврат, педофилия, извращенства, сатанински ритуали и лицемерие дава съвет по благочестие!

    Има три центъра на необходимото зло на този свят...единият е този!

    07:15 28.09.2026

  • 10 БАЛАГОЧЕСТИВИ

    1 0 Отговор
    БЛАГОЧЕСТИВИ ХРИСТИЯНИ.НАЙ ХУМАННАТА РЕЛИГИЯ

    07:22 28.09.2026

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