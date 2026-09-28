Папа Лъв XIV призова Франция да продължи борбата с педофилията в църквата

Папа Лъв XIV призова френските епископи да продължат борбата срещу насилието над непълнолетни в църковна среда и да запазят „най-голяма бдителност“. Той отправи апела по време на среща с Френската епископска конференция в светилището „Нотр Дам дьо Лурд“ на 27 септември.
„Трябва да продължите по започнатия път, като запазите най-голяма бдителност“, заяви папата, според текста на обръщението, публикуван от пресслужбата на Светия престол. Лъв XIV говори за злоупотреби, извършени от представители на духовенството или в църковна среда.
Какви мерки посочи папата
Лъв XIV оцени действията на френските епископи през последните години. Сред тях той посочи изслушването на пострадалите, търсенето на истината, справедливостта, прошката и обезщетяването. Като отделен приоритет беше посочен ангажиментът към култура на превенция и защита от подобни престъпления.
Папата заяви, че за Френската епископска конференция някои моменти са били особено трудни, но не посочи конкретни случаи, нови разследвания или статистика. В обръщението не са обявени и нови срокове за действия.
Лъв XIV добави, че духовенството има нужда от подкрепа и насърчение. Срещата с френските епископи беше част от апостолическото му посещение във Франция, което продължава от 25 до 28 септември 2026 г.
Източници: РБК
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бе
06:29 28.09.2026
2 Духач
06:51 28.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Порок
07:00 28.09.2026
5 Ами
Нищо чудно на някакъв етап във времето Ватикана да разреши и тази практика.
07:04 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 През
07:08 28.09.2026
8 Много
07:11 28.09.2026
9 Готованец
Ватикана,това котило на разврат, педофилия, извращенства, сатанински ритуали и лицемерие дава съвет по благочестие!
Има три центъра на необходимото зло на този свят...единият е този!
07:15 28.09.2026
10 БАЛАГОЧЕСТИВИ
07:22 28.09.2026