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Тръмп разкри мащаба на загубите във войната на Русия срещу Украйна: почти всички са военни
  Тема: Украйна

Тръмп разкри мащаба на загубите във войната на Русия срещу Украйна: почти всички са военни

27 Септември, 2026 14:02 2 907 53

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • кирило буданов

97% от жертвите във войната са военни, заяви американският президент. Тръмп се надява войната да приключи преди зимата.

Тръмп разкри мащаба на загубите във войната на Русия срещу Украйна: почти всички са военни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп разкри пред репортери какви са жертвите през последните месеци във войната, която Русия води срещу Украйна.

Тръмп не разкри какви са източниците, на които се позовава.

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Тръмп заяви, че 25 000 души са били убити миналия месец и още 32 000 предходния месец във войната между Украйна и Русия, предаде Fox News. По думите му 97% от жертвите са военни.

„Но независимо дали са войници или цивилни, помислете: 32 000. Преди два месеца загинаха 33 000 души, този месец загинаха 25 000 души. Това е жалко“, заяви американският президент, според когото Зеленски и Путин трябва да постигнат съгласие за спиране на войната.

Тръмп също така заяви пред репортери, че иска скоро да види край на войната, разкривайки, че наскоро е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски.

„Говорих много с него и той е съгласен, както и Путин. И някой ден, да се надяваме, че в не толкова далечно бъдеще, може би преди тежката зима, те ще сключат сделка“, посочи американският лидер.

Ръководителят на офиса на президента на Украйна Кирило Буданов коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че войната в Украйна може да приключи преди зимата, съобщи УНИАН.

В коментар пред Новини.LIVE Буданов заяви, че това е обнадеждаващо, но човек трябва да е подготвен и за продължаване на военните действия през зимата. „Нека вярваме в нещо хубаво, но трябва да бъдем реалисти и да се подготвим за най-лошото“, каза Буданов.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол не ми отговарят от трол фермата

    26 67 Отговор
    Бункерния с токчетата е най-големия срам в руската история.

    Коментиран от #3, #9, #10

    14:03 27.09.2026

  • 2 БУАХАХАХАХ

    14 58 Отговор
    Москва всеки ден я бонабрдират, таксиджията вика дъжд вали
    С пр длив бакшиш толкова

    Коментиран от #5, #33

    14:04 27.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце ЕООД

    54 6 Отговор
    Дони щото все истината казва.. 98 пъти победи Иран, спря СВО в Украйна, помогна и на Европа. Честна дума!

    14:06 27.09.2026

  • 5 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    50 17 Отговор

    До коментар #2 от "БУАХАХАХАХ":

    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #44

    14:06 27.09.2026

  • 6 Добре ,че е

    42 1 Отговор
    Тръмп да спре войната за 24 часа.:))

    Коментиран от #14

    14:06 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смех

    38 1 Отговор
    На Тръмп може да му се верва.

    14:08 27.09.2026

  • 9 Да пукнеш от рак

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Трол не ми отговарят от трол фермата":

    Да пукнеш от рак!

    Коментиран от #12

    14:09 27.09.2026

  • 10 Ама

    25 10 Отговор

    До коментар #1 от "Трол не ми отговарят от трол фермата":

    наистина много му подхождат токчета на зеленият джуджак 🤡. С токчета и 🎀 свири на орган със своя орган с ГащиНаБукаи. Клипа е брутално готин.

    14:09 27.09.2026

  • 11 Бит русораст

    3 19 Отговор
    Рак хванах!

    14:09 27.09.2026

  • 12 и ти

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Да пукнеш от рак":

    и ти и ти

    14:11 27.09.2026

  • 13 Бай Тръмпата

    21 7 Отговор
    Най проспериращия бизнес в Америка е производството на тоалетна хартия и памперси

    14:13 27.09.2026

  • 14 Соломон

    17 42 Отговор

    До коментар #6 от "Добре ,че е":

    Няма как Русия да ни спаси от фашизма след като единствената фашистка страна е тя

    Коментиран от #39, #46

    14:14 27.09.2026

  • 15 Примати

    13 41 Отговор
    От няколко дни насам украинската армия използва над 300 далекобойни дрона всяко денонощие. Украинските оператори на дронове са станали толкова добри , че от началото на септември тази година руските загуби преминават 1500 на денонощие . Украинската армия успя да увеличи операциите с наземни роботи.... Украйна рязко намери капацитета на Русия да използва ракети калибър и дронове. От август тази година Русия не е напреднала никъде а Украйна си е върнала поне 250 квадратни километра

    Коментиран от #18, #23, #24

    14:16 27.09.2026

  • 16 ЗНАЕ ,НЕ ЗНАЕ

    26 4 Отговор
    МИСТЪР БЪРБОРАН СИ ДРЪНКА ТЪПОТИИ.

    14:17 27.09.2026

  • 17 Няма край руският позор

    13 33 Отговор
    Няма.🤣

    14:17 27.09.2026

  • 18 Хахахахаха

    25 12 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    Хахахаха, наркоман роден от наркоманка и лепилар. хахахах, я да видим какво става в киевчето, няма Интернет няма храна, на фронта укрите мрът по бързо от мухи, 6 години принудителна мобилизация, къде са тея върнати 250 км хахахахаха, те укрите още вярват че Бахмут е техен, хахах може да ти дам един съвет, вземи повечко дрога че да изчезнеш от нашата земя

    14:20 27.09.2026

  • 19 Тоя извратен мозък

    19 2 Отговор
    Защо не каже от къде му е информацията? Сигурно от SNN и другите натирени медии- хахаха! Дърдонски, а колко са дали фира от украинските наемници?
    И тоя риж похотливец, да каже колко народ изби в Газа и Иран?
    Да те у газопровода

    14:21 27.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Колко укри дадоха фира?

    18 1 Отговор
    Колко народ избихте с Натаняхо в Газа и Иран?

    14:25 27.09.2026

  • 22 отекчен

    19 5 Отговор
    а защо не казват колко американски солдати дадоха фира в Иран изперкал старик

    14:25 27.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Руснаци

    19 5 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    Маняк май нещо не си добре, Киев всеки ден гори обаче нашия тъпет вика че Украйна ограничила щетите от дронове и ракети, те укрите твърдят обратното и че в момента се гърчат, но нашия тъпет има друго мнение, 1500 човека убивали ама клипчета няма, доказателства няма, сега трябва да ти вярвам ли хахахаха

    14:26 27.09.2026

  • 25 ЦСКА Москва

    18 4 Отговор
    Убиеца говори за убити войници и цивилни ! Върховна краварска наглост !

    14:27 27.09.2026

  • 26 А, ясно

    19 1 Отговор
    За днес темата Газа и Иран е забранена!
    Трябва да пишем само за пораженията на руснаците!
    Иначе гумата!

    Коментиран от #28

    14:27 27.09.2026

  • 27 Зеленски

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Цеко":

    Баща ти да не гушна букета на фронта, е... От руснаци хахаха, не е голяма трагедия, може да отидеш да му потърсиш остатъците торящи руските нови земи

    14:27 27.09.2026

  • 28 Хахахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "А, ясно":

    Те дори и не говорят за поражението на руснаците, забележи днеска няма новини за успехи на укрите защото такива няма, докато дори и в момента Киев си го бомбят хахаха, тръмпчо го е срам да каже от тея 30000 убити-25000 са укри вербувани насила от улицата, няма мъже вече в Киев останаха само стари хора, 50 млн държава смачкана за три месеца от руснаците

    14:31 27.09.2026

  • 29 Ха ха ха

    8 4 Отговор
    ИDIOTИТЕ ПОЛУДЯХА С ТАЯ РУСИЯ.

    14:31 27.09.2026

  • 30 Абсурдистан

    4 7 Отговор
    Загубите няма да спрат Путлер. Погледнете в историята!

    14:31 27.09.2026

  • 31 А колко

    7 4 Отговор
    са жертвите на Украйна или те са безсмъртни!?...

    14:32 27.09.2026

  • 32 Историк

    5 10 Отговор
    Празни дрънканици вече почти 2 години. Да каже на приятеля си терорист Путин да изтегли ордите си от Украйна и войната ще спре веднага, няма какво да натиска жертвата Зеленски да капитулира. Сега пък се опитва да помогне на Путин като обявява от негово име кои са загиналите от Русия. Не са само руски военни, а и много наемници от цял свят, войски от Сев. Корея, от Чечня и т.н. Опитва се да изкарва военнопрестъпника горката жертва. Срам и позор.

    14:34 27.09.2026

  • 33 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "БУАХАХАХАХ":

    Уж все бомбят Москва ,а в Киев спят в метрото:)

    Коментиран от #38

    14:38 27.09.2026

  • 34 Много Известен Съветски Актьор

    4 7 Отговор
    "СВО-то" върви "по план". Явно планът е бил да се влачи вече пета година, да измрат над 500 000 "асвабадители", а други над милион да останат без крака и ръце, всеки ден да гори поредното НПЗ и крепостните да се млатят на километрични опашки за горива, защото Русия е "богата" на ресурси и човешки материал. Смехотворната "велика сила" , се препъна на границата. А иначе ще "превземат" Берлин. Клоуни.

    14:39 27.09.2026

  • 35 Пенчо Славейков

    6 3 Отговор
    Я, я ми припомнете историята БУЧА, и защо не прожектираха този игрален филм в кината.

    14:39 27.09.2026

  • 36 Българин

    10 4 Отговор
    Руснаците загиват, за величието на родината си! И още милиони ще си дадат живота, без да помислят и миг! Това е генетичния код на Руснака и за това той винаги побеждава!

    Коментиран от #37, #49

    14:41 27.09.2026

  • 37 Ахъм

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Крепостническо мислене? Да умираш за вожда и егото му? Нито са нападнали родината им, нито имат кауза.

    Коментиран от #41, #43

    14:46 27.09.2026

  • 38 Ахъм

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    В масква ги стрелят в жилищни блокове ли? Удрят стратегически цели, а не граждански обекти.

    14:48 27.09.2026

  • 39 Сюлеймане

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Русия ще стане фашистка. когато направи пещи за горене на хора и изгори боклуците като
    теб.

    Коментиран от #45

    14:49 27.09.2026

  • 40 гост

    0 7 Отговор
    Абсолютно съм сигурен , че дори когато "многоходовия вожд " с токчетата легне при Кобзон , а от РФ останат само бившите "губернии" с китайско управление , правоверните небългари копеи ще продължават да викат , че Раша е велика и непобедима и те ще чакат да ги "асвабади" !!!

    14:50 27.09.2026

  • 41 Точен

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ахъм":

    Не знам дали русите имат кауза, но твоята е да миеш едни непредни части на бабоевропейските пенсионери...

    14:51 27.09.2026

  • 42 Мишел

    5 1 Отговор
    Затова размените на трупове да над 500 украински за двайсетина руски

    14:53 27.09.2026

  • 43 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ахъм":

    Кой направи АТО и нападна с танкове, артилерия и авиация цивилнитехв Донбас. Които бяха несъгласни със забраната на руския език.Фашистите убиха 14000 цивилни и 500 деца.
    Кой затвори но 2.5
    2014 г. 40п8уши в Дома ва културата в Одеса и ги изгори живи като хитлеристите..Между тях и българина инж.Веселин Маринов.
    Русия влезе за да защити милионите руснаци.
    Тя не е България да целува наркомана който ликвидира българите в Украйна.

    14:56 27.09.2026

  • 44 Антирашист4641

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка дъргава . Не спори а чети за критериите за фашистка държава !

    14:56 27.09.2026

  • 45 гост

    0 5 Отговор

    До коментар #39 от "Сюлеймане":

    Всъщност в Раша и бившия СССР концлагери и пещи за хора има десетки години преди Хитлер изобщо да се появи , наричат се ГУЛАГ и са "измислени" от любимия ти Сталин ! И десетките НЕЧОВЕШКИ начини да се убиват хора прилагани там само могат да накарат Хитлер да завижда !!

    14:57 27.09.2026

  • 46 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Саломоне, няма как държава, която е загубила над 28 000 000 души във войната с фашистите, да е фашистка.

    Коментиран от #50, #52

    14:58 27.09.2026

  • 47 Ulaff

    0 0 Отговор
    Стига бе, бай Тръмпи да не е станал ЯСНОВИДЕЦ, съмнявам се = ппо-скоро е наш Мистер Сенко за пред "публика"

    15:03 27.09.2026

  • 48 Софиянец

    2 1 Отговор
    Никъде не е казвал тръмпака, че загубите са руски! А само споменава за 25-30 хил., колкото каза и Туск преди две седмици, само дето Туск изрично каза, че са украйнски! 👌

    15:05 27.09.2026

  • 49 Антирашист4641

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Рашистките воски са наемници и им се плаща ! Не става въпрос за родина а за пари !

    15:05 27.09.2026

  • 50 Анти рашист 4374

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Прочети за критериите за фашистка държава ,и тогава пиши !

    15:09 27.09.2026

  • 51 Странно как цифрите

    1 1 Отговор
    тръмпови точно съвпадат с онези публикувани от униан, буданов или зеленски? А общите украински загуби от началото на войната зеля ни ги съобщи още поминалата година, които са колкото двудневните загуби на руснаците и не са мръднали дори с един порязал се със самобръсначката...

    15:10 27.09.2026

  • 52 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Не само че има начин , ами той отдавна е описан и доказан !! Първо от 28-те милиона с които се хвалиш само 4-5 са дело на германците , останалите са дело на любимия ти Сталин и всъщност са обявени пак от него , никога западни организации не са допускани да проверят тия цифри , също като днешния вожд , дето всяко село превзема по 5 пъти и накрая се оказва , че пак не е превзето , хахахах !! А че Раша е била , е и ще бъде фашистка държава също е доказано отдавна , дори Хитлер и Мусолини не са можели и да мечтаят за геноцида , който любимото ти джудже и тези преди него прилагат към собствения си народ , да не говорим към други !! Само за сравнение , голодомора на Сталин е уморил 6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ "съветски граждани " , отколкото концлагерите на Хитлер !!

    15:12 27.09.2026

  • 53 Гориил

    1 0 Отговор
    Тръмп цитира неточни и непотвърдени данни за жертвите. Съотношението на жертвите е едно към тридесет и това е най-близкото до реалността. Освен това, нито една от страните не е публикувала официални данни за жертвите. Обикновено научаваме мащаба на тези загуби по време на размяната на тела между Украйна и Русия.

    15:13 27.09.2026