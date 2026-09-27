Тръмп разкри мащаба на загубите във войната на Русия срещу Украйна: почти всички са военни

Американският президент Доналд Тръмп разкри пред репортери какви са жертвите през последните месеци във войната, която Русия води срещу Украйна.

Тръмп не разкри какви са източниците, на които се позовава.

Още новини от Украйна

Тръмп заяви, че 25 000 души са били убити миналия месец и още 32 000 предходния месец във войната между Украйна и Русия, предаде Fox News. По думите му 97% от жертвите са военни.

„Но независимо дали са войници или цивилни, помислете: 32 000. Преди два месеца загинаха 33 000 души, този месец загинаха 25 000 души. Това е жалко“, заяви американският президент, според когото Зеленски и Путин трябва да постигнат съгласие за спиране на войната.

Тръмп също така заяви пред репортери, че иска скоро да види край на войната, разкривайки, че наскоро е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски.

„Говорих много с него и той е съгласен, както и Путин. И някой ден, да се надяваме, че в не толкова далечно бъдеще, може би преди тежката зима, те ще сключат сделка“, посочи американският лидер.

Ръководителят на офиса на президента на Украйна Кирило Буданов коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че войната в Украйна може да приключи преди зимата, съобщи УНИАН.

В коментар пред Новини.LIVE Буданов заяви, че това е обнадеждаващо, но човек трябва да е подготвен и за продължаване на военните действия през зимата. „Нека вярваме в нещо хубаво, но трябва да бъдем реалисти и да се подготвим за най-лошото“, каза Буданов.