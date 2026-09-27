Тръмп разкри мащаба на загубите във войната на Русия срещу Украйна: почти всички са военни

Американският президент Доналд Тръмп разкри пред репортери какви са жертвите през последните месеци във войната, която Русия води срещу Украйна.
Тръмп не разкри какви са източниците, на които се позовава.
Тръмп заяви, че 25 000 души са били убити миналия месец и още 32 000 предходния месец във войната между Украйна и Русия, предаде Fox News. По думите му 97% от жертвите са военни.
„Но независимо дали са войници или цивилни, помислете: 32 000. Преди два месеца загинаха 33 000 души, този месец загинаха 25 000 души. Това е жалко“, заяви американският президент, според когото Зеленски и Путин трябва да постигнат съгласие за спиране на войната.
Тръмп също така заяви пред репортери, че иска скоро да види край на войната, разкривайки, че наскоро е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски.
„Говорих много с него и той е съгласен, както и Путин. И някой ден, да се надяваме, че в не толкова далечно бъдеще, може би преди тежката зима, те ще сключат сделка“, посочи американският лидер.
Ръководителят на офиса на президента на Украйна Кирило Буданов коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че войната в Украйна може да приключи преди зимата, съобщи УНИАН.
В коментар пред Новини.LIVE Буданов заяви, че това е обнадеждаващо, но човек трябва да е подготвен и за продължаване на военните действия през зимата. „Нека вярваме в нещо хубаво, но трябва да бъдем реалисти и да се подготвим за най-лошото“, каза Буданов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол не ми отговарят от трол фермата
Коментиран от #3, #9, #10
14:03 27.09.2026
2 БУАХАХАХАХ
С пр длив бакшиш толкова
Коментиран от #5, #33
14:04 27.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баце ЕООД
14:06 27.09.2026
5 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #2 от "БУАХАХАХАХ":И пак ще спаси света от фашизма
Коментиран от #44
14:06 27.09.2026
6 Добре ,че е
Коментиран от #14
14:06 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Смех
14:08 27.09.2026
9 Да пукнеш от рак
До коментар #1 от "Трол не ми отговарят от трол фермата":Да пукнеш от рак!
Коментиран от #12
14:09 27.09.2026
10 Ама
До коментар #1 от "Трол не ми отговарят от трол фермата":наистина много му подхождат токчета на зеленият джуджак 🤡. С токчета и 🎀 свири на орган със своя орган с ГащиНаБукаи. Клипа е брутално готин.
14:09 27.09.2026
11 Бит русораст
14:09 27.09.2026
12 и ти
До коментар #9 от "Да пукнеш от рак":и ти и ти
14:11 27.09.2026
13 Бай Тръмпата
14:13 27.09.2026
14 Соломон
До коментар #6 от "Добре ,че е":Няма как Русия да ни спаси от фашизма след като единствената фашистка страна е тя
Коментиран от #39, #46
14:14 27.09.2026
15 Примати
Коментиран от #18, #23, #24
14:16 27.09.2026
16 ЗНАЕ ,НЕ ЗНАЕ
14:17 27.09.2026
17 Няма край руският позор
14:17 27.09.2026
18 Хахахахаха
До коментар #15 от "Примати":Хахахаха, наркоман роден от наркоманка и лепилар. хахахах, я да видим какво става в киевчето, няма Интернет няма храна, на фронта укрите мрът по бързо от мухи, 6 години принудителна мобилизация, къде са тея върнати 250 км хахахахаха, те укрите още вярват че Бахмут е техен, хахах може да ти дам един съвет, вземи повечко дрога че да изчезнеш от нашата земя
14:20 27.09.2026
19 Тоя извратен мозък
И тоя риж похотливец, да каже колко народ изби в Газа и Иран?
Да те у газопровода
14:21 27.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Колко укри дадоха фира?
14:25 27.09.2026
22 отекчен
14:25 27.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Руснаци
До коментар #15 от "Примати":Маняк май нещо не си добре, Киев всеки ден гори обаче нашия тъпет вика че Украйна ограничила щетите от дронове и ракети, те укрите твърдят обратното и че в момента се гърчат, но нашия тъпет има друго мнение, 1500 човека убивали ама клипчета няма, доказателства няма, сега трябва да ти вярвам ли хахахаха
14:26 27.09.2026
25 ЦСКА Москва
14:27 27.09.2026
26 А, ясно
Трябва да пишем само за пораженията на руснаците!
Иначе гумата!
Коментиран от #28
14:27 27.09.2026
27 Зеленски
До коментар #23 от "Цеко":Баща ти да не гушна букета на фронта, е... От руснаци хахаха, не е голяма трагедия, може да отидеш да му потърсиш остатъците торящи руските нови земи
14:27 27.09.2026
28 Хахахахаха
До коментар #26 от "А, ясно":Те дори и не говорят за поражението на руснаците, забележи днеска няма новини за успехи на укрите защото такива няма, докато дори и в момента Киев си го бомбят хахаха, тръмпчо го е срам да каже от тея 30000 убити-25000 са укри вербувани насила от улицата, няма мъже вече в Киев останаха само стари хора, 50 млн държава смачкана за три месеца от руснаците
14:31 27.09.2026
29 Ха ха ха
14:31 27.09.2026
30 Абсурдистан
14:31 27.09.2026
31 А колко
14:32 27.09.2026
32 Историк
14:34 27.09.2026
33 Атина Палада
До коментар #2 от "БУАХАХАХАХ":Уж все бомбят Москва ,а в Киев спят в метрото:)
Коментиран от #38
14:38 27.09.2026
34 Много Известен Съветски Актьор
14:39 27.09.2026
35 Пенчо Славейков
14:39 27.09.2026
36 Българин
Коментиран от #37, #49
14:41 27.09.2026
37 Ахъм
До коментар #36 от "Българин":Крепостническо мислене? Да умираш за вожда и егото му? Нито са нападнали родината им, нито имат кауза.
Коментиран от #41, #43
14:46 27.09.2026
38 Ахъм
До коментар #33 от "Атина Палада":В масква ги стрелят в жилищни блокове ли? Удрят стратегически цели, а не граждански обекти.
14:48 27.09.2026
39 Сюлеймане
До коментар #14 от "Соломон":Русия ще стане фашистка. когато направи пещи за горене на хора и изгори боклуците като
теб.
Коментиран от #45
14:49 27.09.2026
40 гост
14:50 27.09.2026
41 Точен
До коментар #37 от "Ахъм":Не знам дали русите имат кауза, но твоята е да миеш едни непредни части на бабоевропейските пенсионери...
14:51 27.09.2026
42 Мишел
14:53 27.09.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Ахъм":Кой направи АТО и нападна с танкове, артилерия и авиация цивилнитехв Донбас. Които бяха несъгласни със забраната на руския език.Фашистите убиха 14000 цивилни и 500 деца.
Кой затвори но 2.5
2014 г. 40п8уши в Дома ва културата в Одеса и ги изгори живи като хитлеристите..Между тях и българина инж.Веселин Маринов.
Русия влезе за да защити милионите руснаци.
Тя не е България да целува наркомана който ликвидира българите в Украйна.
14:56 27.09.2026
44 Антирашист4641
До коментар #5 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка дъргава . Не спори а чети за критериите за фашистка държава !
14:56 27.09.2026
45 гост
До коментар #39 от "Сюлеймане":Всъщност в Раша и бившия СССР концлагери и пещи за хора има десетки години преди Хитлер изобщо да се появи , наричат се ГУЛАГ и са "измислени" от любимия ти Сталин ! И десетките НЕЧОВЕШКИ начини да се убиват хора прилагани там само могат да накарат Хитлер да завижда !!
14:57 27.09.2026
46 Мишел
До коментар #14 от "Соломон":Саломоне, няма как държава, която е загубила над 28 000 000 души във войната с фашистите, да е фашистка.
Коментиран от #50, #52
14:58 27.09.2026
47 Ulaff
15:03 27.09.2026
48 Софиянец
15:05 27.09.2026
49 Антирашист4641
До коментар #36 от "Българин":Рашистките воски са наемници и им се плаща ! Не става въпрос за родина а за пари !
15:05 27.09.2026
50 Анти рашист 4374
До коментар #46 от "Мишел":Прочети за критериите за фашистка държава ,и тогава пиши !
15:09 27.09.2026
51 Странно как цифрите
15:10 27.09.2026
52 гост
До коментар #46 от "Мишел":Не само че има начин , ами той отдавна е описан и доказан !! Първо от 28-те милиона с които се хвалиш само 4-5 са дело на германците , останалите са дело на любимия ти Сталин и всъщност са обявени пак от него , никога западни организации не са допускани да проверят тия цифри , също като днешния вожд , дето всяко село превзема по 5 пъти и накрая се оказва , че пак не е превзето , хахахах !! А че Раша е била , е и ще бъде фашистка държава също е доказано отдавна , дори Хитлер и Мусолини не са можели и да мечтаят за геноцида , който любимото ти джудже и тези преди него прилагат към собствения си народ , да не говорим към други !! Само за сравнение , голодомора на Сталин е уморил 6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ "съветски граждани " , отколкото концлагерите на Хитлер !!
15:12 27.09.2026
53 Гориил
15:13 27.09.2026