Всички резултати от снощните срещи в Лигата на нациите

Гърция постигна най-изненадващия резултат във втория кръг на Лигата на нациите, след като спечели с 1:0 срещу Германия в Аугсбург. Димитрис Курбелис вкара единствения гол в 74-ата минута след рикоширал удар. Успехът е първи за Гърция срещу Германия в 11 мача.

Загубата помрачи първия домакински мач на Юрген Клоп като селекционер на германския тим. След двубоя Клоп заяви: „Можех да приема да не спечелим, но не може да губим такива мачове.“

Нидерландия обърна Сърбия в Белград

Нидерландия победи Сърбия с 2:1 и записа първи успех в група A2. Мекс Меердинк вкара два пъти за гостите, като първият му гол падна от дузпа през първото полувреме. Лука Йович изравни за Сърбия секунди след началото на втората част, но Меердинк отново се разписа и донесе победата на тима, воден от Шави Ернандес.

Нидерландия събра четири точки след два мача. Гърция е лидер в групата с шест, Германия има една, а Сърбия остава без спечелена точка.

Португалия остана перфектна

Португалия спечели с 2:1 срещу Норвегия в Осло и записа втори пореден успех в група A4. Жоао Феликс откри резултата в 17-ата минута, а Ерлинг Холанд изравни след почивката. Гонсало Рамош се възползва от грешка на вратаря Орян Нюланд и вкара победния гол в 54-ата минута.

Португалия е начело с шест точки. Дания също събра три точки след победа с 2:0 над Уелс. Бен Дейвис си отбеляза автогол, а Густав Исаксен оформи крайния резултат. Уелс е с две загуби от два мача.

Австрия и Ирландия с важни победи

Австрия надви Косово с 3:1 и остана начело в група B3 с пълен актив от шест точки. Косово, което също спечели първия си мач, вече е с три точки.

Република Ирландия се върна към победите след загубата от Косово и спечели с 3:0 срещу Израел. Трой Парът, Адам Айда и Джак Мойлън вкараха головете още през първото полувреме.

В група D2 Литва и Азербайджан завършиха 1:1. Армандас Кучис реализира дузпа за домакините в деветата минута, а Махир Емрели изравни пет минути по-късно. В другия мач от група D1 Гибралтар и Андора завършиха 0:0.

Вторият кръг продължава на 28 септември с осем срещи, сред които Белгия – Франция и Турция – Италия. На 29 септември България приема Естония.

Източници: Гардиън