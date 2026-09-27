Бойко Борисов: При правителството на Румен Радев хората хем обедняват, хем задлъжняват ВИДЕО

ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които произвеждат и са в основата на пазарната икономика. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от bTV и БГНЕС.
Той обвини "Прогресивна България", че разпределят парите на работещите хора, които те не са изкарали, и сравни политиката на партията на Румен Радев с тази, която навремето е водила тоталитарната комунистическа държава.
Пред участниците в политическата академия „Новите умове“ в Пловдив Бойко Борисов подчерта традиционната линия на политическата си сила. „Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени. Като дясна партия ние винаги сме били за ниски данъци“, заяви лидерът на ГЕРБ пред присъстващите младежи.
За тези години, в които ГЕРБ са управлявали, брутният вътрешен продукт (БВП) е бил 34 млрд. евро, а сега БВП е 116 млрд. евро. Продукцията е пъти повече отколкото сме заварили, каза Борисов. Той допълни, че комунистите обичат най-много парите, но обичат чуждите пари - ако могат да вземат парите на хората и това правят в момента.
Лидерът на ГЕРБ коментира цените на горивата и припомни, че "за 10 стотинки повишение на цената излязоха на протести. Сега дизела надхвърли две евро, а с добавките отива на 2,5 евро за литър скъпата нафта. Вместо да не допуснат да се вдигне цената, завчера приеха закон, който позволи на рафинерията да продава нафта извън държавата."
Борисов каза още, че "ако бяхме ние, нямаше да допуснем повишение на цените на горивата". По неговите думи в момента рафинерията има пари и излишъци. Той предупреди, че, ако се изнесе нафтата, не спре ли войната в Ормузкия проток, тя ще стане и дефицит, и тогава спекулантите ще оберат парите. Борисов допълни, че е същото и с пропан бутана - сега някой ще внесе останалото количество.
Заради еврото нашата финансова перспектива е добра. Еврото е стабилизиращият фактор, каза Борисов и подчерта, че проблемът е високата инфлация. Лидерът на ГЕРБ допълни, че данъка за свръх печалба - пак хората ще го платят. Борисов заяви, че всичките тези мерки ще ги премахнем, когато ГЕРБ дойде на власт и хората се доверят отново на нас. В Народното събрание ГЕРБ ще гласува срещу тези предложения, каза Борисов. Той попита как за осем месеца дефицитът в държавата е 2,2%, а в оставащите три месеца става 5,7%, както е предложено в бюджета. Как за тези месеци ще скочи двойно и отгоре, попита Борисов.
По неговите думи инфлацията поставя на червено икономиката т.е. ще я претоварят и ще влезем в гръцкия сценарий, а влезем ли в този сценарий, няма оправяне. Сега, откакто са дошли на власт са взети заеми за 12-13 млрд. евро, хората едновременно обедняват и задлъжняват. Ние в ГЕРБ искаме да харчим толкова, колкото изкарваме. „Не искам децата ни да плащат нашите дългове, което правят в момента“, каза Борисов.
Лидерът на ГЕРБ допълни, всичко хубаво, направено в Пловдив, е направено от ГЕРБ.
"ГЕРБ е да има повече предприемачи и работещи хора и по-малко държава. Всичките мерки на Румен Радев са как да съберат повече пари именно от работещите хора", изтъкна Борисов.
Той отказа да коментира детайлно мерките на кабинета "Радев", но подчерта, че въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите. ГЕРБ ще премахне мерките на "Прогресивна България", когато хората се доверят на водената от него партия, увери Борисов.
Той коментира и прогнозата на рейтинговата агенция "Фич", която запазва висок рейтинг на България заради приемането на еврото, което стана по време на водения от ГЕРБ кабинет на Росен Желязков. Същевременно Борисов не подмина и сериозните предупреждения на рейтинговата агенция към страната ни.
"Фич" каза две неща: инфлацията и големите публични разходи ще поставят на червено икономиката, сиреч ще я натоварят. Влезем ли в подобен сценарий, няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има", отбеляза лидерът на ГЕРБ и заяви, че единственият изход в тази ситуация е "Прогресивна България" и Радев да си ходят.
Той подчерта, че при сегашната политика хората хем обедняват, хем задлъжняват. "Ние от ГЕРБ искаме да харчим, колкото изкарваме", изтъкна Борисов.
Според него най-добрата оценка за състоянието на българската държава е фактът, че той е заварил държава с около 30 милиарда БВП, а е оставил с приблизително 120 милиарда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #6
13:55 27.09.2026
2 До Румен Радев:
Коментиран от #5, #68, #79
13:55 27.09.2026
3 Да да
Коментиран от #101
13:55 27.09.2026
4 Крадеца от Банкя
Коментиран от #16
13:56 27.09.2026
5 Мухахаха
До коментар #2 от "До Румен Радев:":Защото и той е ня яслата
13:57 27.09.2026
6 Борисов съм
До коментар #1 от "Радев":Имам гербава партийка миньонче и от време на време изръмжавам по някое несвързано изречение.
13:57 27.09.2026
7 Баце ЕООД
13:58 27.09.2026
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
13:58 27.09.2026
9 Румен радеф е фалшив герой
13:58 27.09.2026
10 Стенли
14:00 27.09.2026
11 9689
14:00 27.09.2026
12 Мислител
14:00 27.09.2026
13 Само питам
14:00 27.09.2026
14 и ти да кажеш
Но твоето заешко сърце го докара този на власт. Защо още не си разказал как изборите се манипулират с машините.
Коментиран от #19
14:00 27.09.2026
15 бай тиквун
14:01 27.09.2026
16 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #4 от "Крадеца от Банкя":Нищо няма да ми изкарат, Боко Тиквата има компромати срещу Радев. Просто няма да участва в схемите вече. А от там му спада влиянието сред престъпниците. Превръща се е следващия Доган.
14:01 27.09.2026
17 Дкдк
14:02 27.09.2026
18 Димо Казасов
14:02 27.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "и ти да кажеш":Нищо де, с машините не знаем как се манипулират избори, ама на хартия всички знаем и даже го виждаме по телевизията.
14:02 27.09.2026
20 Един човек ,
14:03 27.09.2026
21 Лелеееее
14:03 27.09.2026
22 Не сравнявайте
Коментиран от #104
14:04 27.09.2026
23 Гост
Що не ходиш да си копаш гергините, че народа от теб отдавна повръща!
14:04 27.09.2026
24 ЗАЩО
Коментиран от #49
14:04 27.09.2026
25 Българин
Що така бе, бат Бойко!
Караше джипа и хвърляше пачки пари......
14:05 27.09.2026
26 Какви умове
Спри се бре !
Все не разбрал
Но, ял.
14:06 27.09.2026
27 Минувач
Коментиран от #32
14:06 27.09.2026
28 Защо
14:07 27.09.2026
29 Витя
14:07 27.09.2026
30 А при Боко
Коментиран от #38, #62
14:07 27.09.2026
31 ХиХи
Коментиран от #35
14:08 27.09.2026
32 Анонимен
До коментар #27 от "Минувач":27 а ти не си ли престъпник защо още си на свобода кой ти казва да разпространяваш лъжи Аман от лъжци наглеци дето закопаха държавата ни
Коментиран от #51
14:08 27.09.2026
33 Шорт
Коментиран от #41
14:09 27.09.2026
34 Искрен
Коментиран от #36
14:09 27.09.2026
35 Анонимен
До коментар #31 от "ХиХи":31 при радев забогатяват само червените другари и така от 2020 година а ти защо лъжеш
14:09 27.09.2026
36 Анонимен
До коментар #34 от "Искрен":34ти явно управляваш държавата нали 34 Аман от дрънканиците на лъжци по сайтовете самозабравили се ама вярно има малоумници но тук има и други 34
14:11 27.09.2026
37 ТОЗИ ЕДНОКНИЖНИК НЕ
14:11 27.09.2026
38 Шорт
До коментар #30 от "А при Боко":3 милиона българи прогониха от България! Планът Ранът! На евреите и бойко- разбойко!
14:11 27.09.2026
39 ШЕФА
Коментиран от #52
14:11 27.09.2026
40 ТОЗИ ЕДНОКНИЖНИК НЕ
Коментиран от #43
14:12 27.09.2026
41 Анонимен
До коментар #33 от "Шорт":Радев е на власт от 10 години в президенството а от 2020 управлява еднолично служебно или заедно с назначените от него шарлатани 33 знам да броя 33 и знам радев и червените как заграбиха властта 33
14:13 27.09.2026
42 ГроБ
14:13 27.09.2026
43 Анонимен
До коментар #40 от "ТОЗИ ЕДНОКНИЖНИК НЕ":40 я по полека кой си ти че ще раздаваш правосъдие Защо са се спретнали тук ужасни лъжци лъжат ли лъжат хахаха
Коментиран от #66
14:14 27.09.2026
44 Айляк
Щото при тебЕ хората не само обедняваха и задлъжняваха, ами направо си ги и ограбваха.
Така, че има известен напредък при Радев:)
Ставре, готви килийката, че виден тулупин предстои да ти погостува.
14:15 27.09.2026
45 Тулупа няма срам
Коментиран от #53
14:15 27.09.2026
46 Много нагло съшество
Коментиран от #50
14:16 27.09.2026
47 Въпрос
14:16 27.09.2026
48 Каба-крадев
14:16 27.09.2026
49 Анонимен
До коментар #24 от "ЗАЩО":Защо ти разпространяваш фалшиви лъжливи простотии Защо 24 фалшиви са твоите простотии Аман от лъжци и то срещу държавата ни
14:17 27.09.2026
50 Анонимен
До коментар #46 от "Много нагло съшество":Да много нагли лъжциима тук не мога да разбера защо са срещу държавата ни
14:18 27.09.2026
51 Анонимник
До коментар #32 от "Анонимен":Когато и да вкарат Борисов в затвора все ще е късно. Жалко за затворниците, защото Бойо Борисов ще окраде и тях.
Коментиран от #58
14:18 27.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Боко е прав
14:19 27.09.2026
55 виктория
14:20 27.09.2026
56 ЦСКА Москва
14:20 27.09.2026
57 Боьо,
14:20 27.09.2026
58 Анонимен
До коментар #51 от "Анонимник":Гледай ти да не влезеш в затвора Борисов не го мисли уважаван политик в Европа е виж себе си вместо да драскаш тук простотиите си хахахахаха 51
Коментиран от #70
14:20 27.09.2026
59 Наглецо 18 милиарда смотахте
Краде краде и още иска ламята ненаситна
Коментиран от #63
14:21 27.09.2026
60 Дани Графа
14:22 27.09.2026
61 Варна
Коментиран от #65
14:22 27.09.2026
62 Анонимен
До коментар #30 от "А при Боко":Това че си некадърен никой не ти е виновен Борисов му бил виновен егати мързеливците
Коментиран от #74
14:22 27.09.2026
63 Анонимен
До коментар #59 от "Наглецо 18 милиарда смотахте":59 е вече съвсем изляхте простотиите си хахахаха платени лъжци срещу държавата сте
14:24 27.09.2026
64 Популист и актьор от класа
Коментиран от #67
14:25 27.09.2026
65 Анонимен
До коментар #61 от "Варна":61 а ти като какъв се имаш Да знаеш че малоумниците които Радев излъга вече се събуждат 61 Аман от платени лъжци
14:25 27.09.2026
66 АЗ ОБИКНОВЕНИЯТ
До коментар #43 от "Анонимен":Гражданин почуствах видях какво беше 12 години управлението му. И пътища и магистрали със по 5 см настилка фирмите кражбите касички кюлчета евра къщи за гости бюджети но само за тях Мутра бизнес мутрите изпра.И най ВЕЧЕ КАЛПАВИ МИНИСТРИ ГОРАНЧО МЕНДА ПЪТНАТА КАРТА ИЗГУБЕНА ИИИИИИ. СТИГА И ЗА НЕ САМО ЗАТВОР И ЗА ДА СЕ КАЖЕ ПОЗОР.
Коментиран от #69, #73
14:26 27.09.2026
67 Анонимен
До коментар #64 от "Популист и актьор от класа":Като си некадърен и с две леви ръце хахаха ще си стоиш беден и гладен
Коментиран от #78
14:26 27.09.2026
68 Защото
До коментар #2 от "До Румен Радев:":трябват доказателства не легенди
14:27 27.09.2026
69 Анонимен
До коментар #66 от "АЗ ОБИКНОВЕНИЯТ":66 Сериозно хахаха от 2020 г управлява радев и шарлатанията 66 лъжец наглец си ама и малоумниците вече се събуждат Докога с едни и същи лъжи 66
14:28 27.09.2026
70 Виж сега,
До коментар #58 от "Анонимен":Простотията на герберската Тиква Борисов е огромна. Дори по огромна и от кражбите му.
Коментиран от #75
14:32 27.09.2026
71 Щото при Борисов цъфнахме
14:33 27.09.2026
72 Затвор за Тиквата
Коментиран от #80
14:34 27.09.2026
73 Анонимен
До коментар #66 от "АЗ ОБИКНОВЕНИЯТ":Затвор е необходим за теб и онези лъжците които са постоянни тук които клеветят лъжат раздават присъди ЗАТВОР за теб и лъжците тук и навсякъде 66
Коментиран от #77
14:35 27.09.2026
74 Кадърен съм
До коментар #62 от "Анонимен":Успях да скатая нещо и Тиквоча Борисов малко ми взе. На мои колеги Тиквата Борисов им е откраднал всичко.
Коментиран от #81
14:35 27.09.2026
75 Анонимен
До коментар #70 от "Виж сега,":70 простотията ти е пословична а вярно откраднат ти е умът липсва 70 хахахахаха
14:36 27.09.2026
76 Пуста завист!
Коментиран от #91
14:37 27.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Прав си!
До коментар #67 от "Анонимен":Те около Борисов все крадци са се събрали. Дори някои от приближените му са по крадливи и от него.
Коментиран от #84
14:37 27.09.2026
79 Тъпото руско говедо
До коментар #2 от "До Румен Радев:":Е ха де, събудихте ли се русофилчета сладки... то не става така, както си мислехте, първо, за да вкарате някой неудобен за вас в затвора трябват доказателства, това не става с гнусни компромати от сорта на една жена разправяше на женския пазар в София, това да не ви е комунизма навремето и народния съд, който избиваше най-умните и достойни българи без съд и присъда, това да не ви е русия?
Сега схващате, че са ви лъгали русофилите румен радев и илияна йотова, но тях това хич не ги бърка, нали те управляват в момента, а вие може пак да им повярвате в подхвърлени компромати, като нощни шкафчета, златни кюлчета, пачки евро банкноти, така добре изфабрикувани от руските служби и като ви кажат това, че такива неща вие нямате и ви става едно такова, завистливо и гадно в стомаха и сте готови да гласувате за другите демек русофилските идиоти, защото сте поискали да им повярвате, бъдете по-критични и разсъждавайте, четете книги имате цялата информация на света, разполагате с интернет... това не ви е русия в България все още сме свободни и имаме този лукс като свободата на словото, това в русия го няма... ей така да си го знаете.
Никой не може да ви накара да вярвате в нещо в което не искате.
Коментиран от #86, #89
14:37 27.09.2026
80 Анонимен
До коментар #72 от "Затвор за Тиквата":Държавата ни е завладяна от червените олигарси Борисов е свободата и демокрацията ни
Коментиран от #82
14:37 27.09.2026
81 Анонимен
До коментар #74 от "Кадърен съм":74 какви лъжи хахаха 74 стари изтъркани гозби са липсват ви акълите
14:39 27.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 БАРЦЕЛОНСКИЯ ПЛЕЙБОЙ
14:40 27.09.2026
84 Анонимен
До коментар #78 от "Прав си!":А около радев какви са хахахаха от червен олигарх и червен другар нагоре нали
14:40 27.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Симитлийската булка
14:43 27.09.2026
89 Кирето Петков съм
До коментар #79 от "Тъпото руско говедо":Е, аз поне опитах с цялата си простотия, първо уж да арестувам Борисов, пък после изпрах и него и Пеевски. Христо Иванов ми даваше перилните си умения и указания как да ги изпера и двамата.
14:44 27.09.2026
90 Лойко Вмирисов
14:45 27.09.2026
91 Голям
До коментар #76 от "Пуста завист!":Има неща като държавни архиви и документи, четете. ГЕРБ беше партията, която изправи България след русофилските фалити като Жан Виденовия фалит на България, долара беше станал 3000 лева, сега представихте ли си го цялата ви сегашна заплата да е 1$.... и от дъното и фалита изправи България и се наредихме до другите европейски страни в Обединена Европа и НАТО.
Коментиран от #92
14:46 27.09.2026
92 Вярно ли е?
До коментар #91 от "Голям":Тулупа Борисов ходел с памперс, казаха близки до него.
Коментиран от #108
14:48 27.09.2026
93 Оги
14:51 27.09.2026
94 ама на кой му пука
14:51 27.09.2026
95 Анализатор
14:51 27.09.2026
96 Тиквата е пътник
Коментиран от #103
14:52 27.09.2026
97 Колко народ изтрепа
14:53 27.09.2026
98 Напомняне
Коментиран от #105
14:59 27.09.2026
99 Умник Гюро
15:03 27.09.2026
100 дани митова
15:03 27.09.2026
101 Европеец
До коментар #3 от "Да да":Това заглавие е вярно за целия 37-годишен преход от социализъм към капитализъм.... Масово хората обедняха (с изключение на 20% от населението)... Държавността и държавата бяха съсипани и разрушени, стигнахме до там правителството да тегли заеми за плащане на пенсии и бюджетни заплати..... Относно твоя коментар - поета безспорно е бил прав, ама и днешно време казаното от него е вярно.... Какво да кажеш за народ, който 37 години подпомагаше неграмотните политици в разрушаване на една просперираща държава....
15:03 27.09.2026
102 тоз пък
15:05 27.09.2026
103 То се знае за къде
До коментар #96 от "Тиквата е пътник":Затова си трае и прилъгва млади за уж Надежда и подкрепа но те ще го доотопян където му е мястото.
Животът ще покаже.
15:07 27.09.2026
104 Тъпото руско говедо
До коментар #22 от "Не сравнявайте":Въпроса е кой е по-човек, видя се че у радев липсва и морал, липсва и елементарно достойнство... единственото което има е комплекс за малоценност, как ще го сравняваш с набожния Бойко Борисов у който и морала и достойнството присъстват, кога русофилския боклук радев би си подал оставката, та той е от същата русофилско котило, като другия боклук Александър Вучич, така са им казали от Москва че русофил оставка не подава.
15:08 27.09.2026
105 Помним
До коментар #98 от "Напомняне":Променкаджиите и демократите се сглобиха с Борисов и го изпраха.
15:09 27.09.2026
106 Много Известен Съветски Актьор
15:11 27.09.2026
107 Ганю Балкански
Но след това ние от ГЕРБ прибираме всичко,и от всички. И ...нищо!
15:14 27.09.2026
108 Голям
До коментар #92 от "Вярно ли е?":Това сигурно е от същото място от където се пръкна и новината, за нощните шкафчета на Бойко Борисов, кюлчетата злато, пачките евробанкноти... русофилите винаги сте били много лесни за манипулация... никакво критично мислене, контекст???
15:15 27.09.2026
109 Долу мутрата Борисов
15:19 27.09.2026
110 ПКП
Боко Банкянския за пожизнен шеф на българския народ!!!
15:19 27.09.2026