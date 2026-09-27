Бойко Борисов: При правителството на Румен Радев хората хем обедняват, хем задлъжняват ВИДЕО

ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които произвеждат и са в основата на пазарната икономика. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от bTV и БГНЕС.

Той обвини "Прогресивна България", че разпределят парите на работещите хора, които те не са изкарали, и сравни политиката на партията на Румен Радев с тази, която навремето е водила тоталитарната комунистическа държава.

Пред участниците в политическата академия „Новите умове“ в Пловдив Бойко Борисов подчерта традиционната линия на политическата си сила. „Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени. Като дясна партия ние винаги сме били за ниски данъци“, заяви лидерът на ГЕРБ пред присъстващите младежи.

За тези години, в които ГЕРБ са управлявали, брутният вътрешен продукт (БВП) е бил 34 млрд. евро, а сега БВП е 116 млрд. евро. Продукцията е пъти повече отколкото сме заварили, каза Борисов. Той допълни, че комунистите обичат най-много парите, но обичат чуждите пари - ако могат да вземат парите на хората и това правят в момента.

Лидерът на ГЕРБ коментира цените на горивата и припомни, че "за 10 стотинки повишение на цената излязоха на протести. Сега дизела надхвърли две евро, а с добавките отива на 2,5 евро за литър скъпата нафта. Вместо да не допуснат да се вдигне цената, завчера приеха закон, който позволи на рафинерията да продава нафта извън държавата."

Борисов каза още, че "ако бяхме ние, нямаше да допуснем повишение на цените на горивата". По неговите думи в момента рафинерията има пари и излишъци. Той предупреди, че, ако се изнесе нафтата, не спре ли войната в Ормузкия проток, тя ще стане и дефицит, и тогава спекулантите ще оберат парите. Борисов допълни, че е същото и с пропан бутана - сега някой ще внесе останалото количество.

Заради еврото нашата финансова перспектива е добра. Еврото е стабилизиращият фактор, каза Борисов и подчерта, че проблемът е високата инфлация. Лидерът на ГЕРБ допълни, че данъка за свръх печалба - пак хората ще го платят. Борисов заяви, че всичките тези мерки ще ги премахнем, когато ГЕРБ дойде на власт и хората се доверят отново на нас. В Народното събрание ГЕРБ ще гласува срещу тези предложения, каза Борисов. Той попита как за осем месеца дефицитът в държавата е 2,2%, а в оставащите три месеца става 5,7%, както е предложено в бюджета. Как за тези месеци ще скочи двойно и отгоре, попита Борисов.

По неговите думи инфлацията поставя на червено икономиката т.е. ще я претоварят и ще влезем в гръцкия сценарий, а влезем ли в този сценарий, няма оправяне. Сега, откакто са дошли на власт са взети заеми за 12-13 млрд. евро, хората едновременно обедняват и задлъжняват. Ние в ГЕРБ искаме да харчим толкова, колкото изкарваме. „Не искам децата ни да плащат нашите дългове, което правят в момента“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ допълни, всичко хубаво, направено в Пловдив, е направено от ГЕРБ.

"ГЕРБ е да има повече предприемачи и работещи хора и по-малко държава. Всичките мерки на Румен Радев са как да съберат повече пари именно от работещите хора", изтъкна Борисов.

Той отказа да коментира детайлно мерките на кабинета "Радев", но подчерта, че въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите. ГЕРБ ще премахне мерките на "Прогресивна България", когато хората се доверят на водената от него партия, увери Борисов.

Той коментира и прогнозата на рейтинговата агенция "Фич", която запазва висок рейтинг на България заради приемането на еврото, което стана по време на водения от ГЕРБ кабинет на Росен Желязков. Същевременно Борисов не подмина и сериозните предупреждения на рейтинговата агенция към страната ни.

"Фич" каза две неща: инфлацията и големите публични разходи ще поставят на червено икономиката, сиреч ще я натоварят. Влезем ли в подобен сценарий, няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има", отбеляза лидерът на ГЕРБ и заяви, че единственият изход в тази ситуация е "Прогресивна България" и Радев да си ходят.

Той подчерта, че при сегашната политика хората хем обедняват, хем задлъжняват. "Ние от ГЕРБ искаме да харчим, колкото изкарваме", изтъкна Борисов.

Според него най-добрата оценка за състоянието на българската държава е фактът, че той е заварил държава с около 30 милиарда БВП, а е оставил с приблизително 120 милиарда.