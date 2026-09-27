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Бойко Борисов: При правителството на Румен Радев хората хем обедняват, хем задлъжняват ВИДЕО

Бойко Борисов: При правителството на Румен Радев хората хем обедняват, хем задлъжняват ВИДЕО

27 Септември, 2026 13:48, обновена 27 Септември, 2026 13:58 1 133 110

  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • инфлация-
  • обедняване

Въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите, предупреди лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: При правителството на Румен Радев хората хем обедняват, хем задлъжняват ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които произвеждат и са в основата на пазарната икономика. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от bTV и БГНЕС.

Той обвини "Прогресивна България", че разпределят парите на работещите хора, които те не са изкарали, и сравни политиката на партията на Румен Радев с тази, която навремето е водила тоталитарната комунистическа държава.

Пред участниците в политическата академия „Новите умове“ в Пловдив Бойко Борисов подчерта традиционната линия на политическата си сила. „Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени. Като дясна партия ние винаги сме били за ниски данъци“, заяви лидерът на ГЕРБ пред присъстващите младежи.

За тези години, в които ГЕРБ са управлявали, брутният вътрешен продукт (БВП) е бил 34 млрд. евро, а сега БВП е 116 млрд. евро. Продукцията е пъти повече отколкото сме заварили, каза Борисов. Той допълни, че комунистите обичат най-много парите, но обичат чуждите пари - ако могат да вземат парите на хората и това правят в момента.

Лидерът на ГЕРБ коментира цените на горивата и припомни, че "за 10 стотинки повишение на цената излязоха на протести. Сега дизела надхвърли две евро, а с добавките отива на 2,5 евро за литър скъпата нафта. Вместо да не допуснат да се вдигне цената, завчера приеха закон, който позволи на рафинерията да продава нафта извън държавата."

Борисов каза още, че "ако бяхме ние, нямаше да допуснем повишение на цените на горивата". По неговите думи в момента рафинерията има пари и излишъци. Той предупреди, че, ако се изнесе нафтата, не спре ли войната в Ормузкия проток, тя ще стане и дефицит, и тогава спекулантите ще оберат парите. Борисов допълни, че е същото и с пропан бутана - сега някой ще внесе останалото количество.

Заради еврото нашата финансова перспектива е добра. Еврото е стабилизиращият фактор, каза Борисов и подчерта, че проблемът е високата инфлация. Лидерът на ГЕРБ допълни, че данъка за свръх печалба - пак хората ще го платят. Борисов заяви, че всичките тези мерки ще ги премахнем, когато ГЕРБ дойде на власт и хората се доверят отново на нас. В Народното събрание ГЕРБ ще гласува срещу тези предложения, каза Борисов. Той попита как за осем месеца дефицитът в държавата е 2,2%, а в оставащите три месеца става 5,7%, както е предложено в бюджета. Как за тези месеци ще скочи двойно и отгоре, попита Борисов.

По неговите думи инфлацията поставя на червено икономиката т.е. ще я претоварят и ще влезем в гръцкия сценарий, а влезем ли в този сценарий, няма оправяне. Сега, откакто са дошли на власт са взети заеми за 12-13 млрд. евро, хората едновременно обедняват и задлъжняват. Ние в ГЕРБ искаме да харчим толкова, колкото изкарваме. „Не искам децата ни да плащат нашите дългове, което правят в момента“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ допълни, всичко хубаво, направено в Пловдив, е направено от ГЕРБ.

"ГЕРБ е да има повече предприемачи и работещи хора и по-малко държава. Всичките мерки на Румен Радев са как да съберат повече пари именно от работещите хора", изтъкна Борисов.

Той отказа да коментира детайлно мерките на кабинета "Радев", но подчерта, че въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите. ГЕРБ ще премахне мерките на "Прогресивна България", когато хората се доверят на водената от него партия, увери Борисов.

Той коментира и прогнозата на рейтинговата агенция "Фич", която запазва висок рейтинг на България заради приемането на еврото, което стана по време на водения от ГЕРБ кабинет на Росен Желязков. Същевременно Борисов не подмина и сериозните предупреждения на рейтинговата агенция към страната ни.

"Фич" каза две неща: инфлацията и големите публични разходи ще поставят на червено икономиката, сиреч ще я натоварят. Влезем ли в подобен сценарий, няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има", отбеляза лидерът на ГЕРБ и заяви, че единственият изход в тази ситуация е "Прогресивна България" и Радев да си ходят.

Той подчерта, че при сегашната политика хората хем обедняват, хем задлъжняват. "Ние от ГЕРБ искаме да харчим, колкото изкарваме", изтъкна Борисов.

Според него най-добрата оценка за състоянието на българската държава е фактът, че той е заварил държава с около 30 милиарда БВП, а е оставил с приблизително 120 милиарда.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    22 9 Отговор
    Така е още от същото !

    Коментиран от #6

    13:55 27.09.2026

  • 2 До Румен Радев:

    61 4 Отговор
    Защо Тиквата не е зад решетките?! Румен Радев спи дълбок зимен сън и забрави за герберските кражби и разграждането на държавността от Тиквата.

    Коментиран от #5, #68, #79

    13:55 27.09.2026

  • 3 Да да

    56 7 Отговор
    Тия някога ако дойдат на власт пак, значи ще излезе прав поета - не народ а мърша, и тука аз ще свърша!

    Коментиран от #101

    13:55 27.09.2026

  • 4 Крадеца от Банкя

    60 6 Отговор
    Открадна десетки милиарди народна пара, а сега грухти срещу Радев, защото го е страх, че ще му изкарат всички схеми.

    Коментиран от #16

    13:56 27.09.2026

  • 5 Мухахаха

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "До Румен Радев:":

    Защото и той е ня яслата

    13:57 27.09.2026

  • 6 Борисов съм

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Имам гербава партийка миньонче и от време на време изръмжавам по някое несвързано изречение.

    13:57 27.09.2026

  • 7 Баце ЕООД

    20 4 Отговор
    Квот си ни постлал, такова..

    13:58 27.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    5 8 Отговор
    абе вярно ли ,че Киро Брейка се договарял с Расташки?

    13:58 27.09.2026

  • 9 Румен радеф е фалшив герой

    24 13 Отговор
    Тоя защо още не е следствен?????? Руменееее???

    13:58 27.09.2026

  • 10 Стенли

    12 21 Отговор
    Тук бою циганина е напълно прав , Радев лъжеца ,води неговата политика

    14:00 27.09.2026

  • 11 9689

    33 5 Отговор
    Това е най долната гад родена по нашите земи.

    14:00 27.09.2026

  • 12 Мислител

    39 3 Отговор
    Българите - много ни подценяваш г-н бекини ! Ти си само един политически труп , времето ти е свършено и жалките ти ортаци са занулени ! Сбогом !

    14:00 27.09.2026

  • 13 Само питам

    32 5 Отговор
    Радев защо го пази тоя?

    14:00 27.09.2026

  • 14 и ти да кажеш

    9 12 Отговор
    една вярна приказка!
    Но твоето заешко сърце го докара този на власт. Защо още не си разказал как изборите се манипулират с машините.

    Коментиран от #19

    14:00 27.09.2026

  • 15 бай тиквун

    35 4 Отговор
    То щото при тиквуня беше едно замогване, та сега му сърбаме попарата на тоя тиквения.

    14:01 27.09.2026

  • 16 Сидни Суини ръкоделие 👋

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Крадеца от Банкя":

    Нищо няма да ми изкарат, Боко Тиквата има компромати срещу Радев. Просто няма да участва в схемите вече. А от там му спада влиянието сред престъпниците. Превръща се е следващия Доган.

    14:01 27.09.2026

  • 17 Дкдк

    21 3 Отговор
    Тиквата не могат да го бутнат защото ни вкара в еврозоната в замяна на пълна амнистия ...

    14:02 27.09.2026

  • 18 Димо Казасов

    19 0 Отговор
    За Фердинанд: "Престъпен и патологичен субект, тъмен, бездушен, аморален, циничен, притворен и коварен"! За Фердинанд се отнася! Някой да не вземе да направи аналогия? САКЪН!

    14:02 27.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "и ти да кажеш":

    Нищо де, с машините не знаем как се манипулират избори, ама на хартия всички знаем и даже го виждаме по телевизията.

    14:02 27.09.2026

  • 20 Един човек ,

    23 0 Отговор
    беше казал Ту-туууу. 🤣

    14:03 27.09.2026

  • 21 Лелеееее

    26 3 Отговор
    Колко е жалък

    14:03 27.09.2026

  • 22 Не сравнявайте

    25 4 Отговор
    Не сравнявайте Тиквата с Радев. Пожарникарчето, което е неосъществено милиционерче, стана генерал заради заеманата от него длъжност главен секретар. Докато Радев е генерал от кариерата. Разликата между тях е като от Земята до Луната, в полза на Радев. Орелът не може да се сравнява с Бурсука.

    Коментиран от #104

    14:04 27.09.2026

  • 23 Гост

    23 1 Отговор
    " Ех, Боко,Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща.
    Що не ходиш да си копаш гергините, че народа от теб отдавна повръща!

    14:04 27.09.2026

  • 24 ЗАЩО

    26 3 Отговор
    ББ има смелостта да се обажда сега.Когато ни набута с фалшиви данни за еврото се смееше Кеф му беше да на вкара и да гледа сеира на хората,самосвали се и избяга като страхливец и сега има наглостта да критикува.Хората помнят какви ги вършише.Трябва да знае кога да се отегли от политическата сцена,отда на е пенсионер.

    Коментиран от #49

    14:04 27.09.2026

  • 25 Българин

    23 1 Отговор
    В своите първи 4 години като премиер бат Бойко замрази заплати и пенсии !
    Що така бе, бат Бойко!
    Караше джипа и хвърляше пачки пари......

    14:05 27.09.2026

  • 26 Какви умове

    10 1 Отговор
    Нови или натрапени от тъпата тиква
    Спри се бре !
    Все не разбрал
    Но, ял.

    14:06 27.09.2026

  • 27 Минувач

    13 2 Отговор
    Този престъпник защо е на свобода ? Българите наистина ли не осъзнавате че само зависимата и корумпирана съдебна власт и прокуратурата го крепят този доказан многократно крадец ?

    Коментиран от #32

    14:06 27.09.2026

  • 28 Защо

    7 1 Отговор
    Няма пресконференция на Ме..си от Банкя в града на Апостола,....познайте,защото Кабата-кмет на града вече слугува на пловдив...ските мафи...оти на Ч..ор..апът....и печели от тех..ните далавери.

    14:07 27.09.2026

  • 29 Витя

    11 1 Отговор
    Дано Баце никога повече да не помирише власт.Че при него направо цъфнахме.С какви очи се показва този гьонсурат.Нали той ни докара до тук.Да ходи при бай Ставри.

    14:07 27.09.2026

  • 30 А при Боко

    12 1 Отговор
    Забогатява той, родата и мафията, а българите бягат в чужбина и стават ратаи, за да хранят родата си. Толкова простотия и наглост от един самозабравил се охранител. Две петилетки крадене не ти ли стигнаха. Сега те е страх от възмездие и с право. Това чака всички които си мислеха че България е тяхна, а българите прости.

    Коментиран от #38, #62

    14:07 27.09.2026

  • 31 ХиХи

    8 1 Отговор
    Пък при бацо забогатеваха ама тия с шкафчетата и магистралните чували

    Коментиран от #35

    14:08 27.09.2026

  • 32 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Минувач":

    27 а ти не си ли престъпник защо още си на свобода кой ти казва да разпространяваш лъжи Аман от лъжци наглеци дето закопаха държавата ни

    Коментиран от #51

    14:08 27.09.2026

  • 33 Шорт

    10 1 Отговор
    ГЕРБЕРАСТИТЕ и седесарите барабар с БЕСЕПАРИТЕ и депесарите грабиха България 37 години. Радев 2 месеца на власт. И му Кроят шапката разбойко и Сие!

    Коментиран от #41

    14:09 27.09.2026

  • 34 Искрен

    9 2 Отговор
    Какви ги дрънка този който е забравил с колко % увеличаваше пенсиите и заплатите и с колко % увеличаваше администрацията която е на издръжка на държавата. Защо продължава да лъже и си въобразява, че ГЕРБ ще се завърне да управлява.

    Коментиран от #36

    14:09 27.09.2026

  • 35 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "ХиХи":

    31 при радев забогатяват само червените другари и така от 2020 година а ти защо лъжеш

    14:09 27.09.2026

  • 36 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Искрен":

    34ти явно управляваш държавата нали 34 Аман от дрънканиците на лъжци по сайтовете самозабравили се ама вярно има малоумници но тук има и други 34

    14:11 27.09.2026

  • 37 ТОЗИ ЕДНОКНИЖНИК НЕ

    10 0 Отговор
    Разбра ли че вече е у под бездната. Пълен ТУУЛУПА и неадекватен който ни управляваше крадеше 12 години. И РАДЕВ ДАЙ МУ ДА РАЗБЕРЕ ЧЕ Е СЪС ДВАТА КРАКА У БАТАКА. ОСВЕТЛИ ГИ.ТИ ОБЕЩА. ЗА НАЗИДАНИЕ НА ДРУГИТЕ СЛЕД ТЯХ И ДА РАЗБЕРАТ ЧЕ ИМА ПРАВОСЪДИЕ У БЕ ГЕ ТО.

    14:11 27.09.2026

  • 38 Шорт

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "А при Боко":

    3 милиона българи прогониха от България! Планът Ранът! На евреите и бойко- разбойко!

    14:11 27.09.2026

  • 39 ШЕФА

    5 5 Отговор
    Преди да се появи лъжеца и некадърника Гадев мислех че този из.од от снимката и Прасето са най големите престъпници и нац.предатели,обаче явно съм се объркал.

    Коментиран от #52

    14:11 27.09.2026

  • 40 ТОЗИ ЕДНОКНИЖНИК НЕ

    11 1 Отговор
    Разбра ли че вече е у под бездната. Пълен ТУУЛУП и неадекватен който ни управляваше крадеше 12 години. И РАДЕВ ДАЙ МУ ДА РАЗБЕРЕ ЧЕ Е СЪС ДВАТА КРАКА У БАТАКА. ОСВЕТЛИ ГИ.ТИ ОБЕЩА. ЗА НАЗИДАНИЕ НА ДРУГИТЕ СЛЕД ТЯХ И ДА РАЗБЕРАТ ЧЕ ИМА ПРАВОСЪДИЕ У БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #43

    14:12 27.09.2026

  • 41 Анонимен

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Шорт":

    Радев е на власт от 10 години в президенството а от 2020 управлява еднолично служебно или заедно с назначените от него шарлатани 33 знам да броя 33 и знам радев и червените как заграбиха властта 33

    14:13 27.09.2026

  • 42 ГроБ

    7 1 Отговор
    Сбогом мутро и на никого не липсваш ! Абсолютен пътник без обратен билет си ! Даже и да не те поставят в ЦСЗ където е мястото ти стига ти всичката омраза от българският народ ! Ти не може да не я усещаш и чувстваш ! Жалкар !

    14:13 27.09.2026

  • 43 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "ТОЗИ ЕДНОКНИЖНИК НЕ":

    40 я по полека кой си ти че ще раздаваш правосъдие Защо са се спретнали тук ужасни лъжци лъжат ли лъжат хахаха

    Коментиран от #66

    14:14 27.09.2026

  • 44 Айляк

    5 1 Отговор
    Пак е по-добре, Буци.
    Щото при тебЕ хората не само обедняваха и задлъжняваха, ами направо си ги и ограбваха.
    Така, че има известен напредък при Радев:)

    Ставре, готви килийката, че виден тулупин предстои да ти погостува.

    14:15 27.09.2026

  • 45 Тулупа няма срам

    10 1 Отговор
    Да му припомня турски поток и т.н.а и подари едно кученце.

    Коментиран от #53

    14:15 27.09.2026

  • 46 Много нагло съшество

    6 3 Отговор
    То при ГЕРБ и компания бяхме много добре цъфнаха и вързаха иначе при Радев пак същото да и той е заобиколен от кърлежи който са били 30 години на хранилката

    Коментиран от #50

    14:16 27.09.2026

  • 47 Въпрос

    8 1 Отговор
    Индивида от аферата “ Ало Ваньо “ и тази медиа е купил ? Сега разбрах що Г-н Президента Тръмп изгони СНН …

    14:16 27.09.2026

  • 48 Каба-крадев

    6 4 Отговор
    да поканим Баце на откриването на новата ми придобивка....завод за смето..събирание и контейнери на главния път ...Карлово-Пловдив.само ,че вече ГЕПИ не са в играта ,...но пък вътре са Ко..пр...ин..ките.

    14:16 27.09.2026

  • 49 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "ЗАЩО":

    Защо ти разпространяваш фалшиви лъжливи простотии Защо 24 фалшиви са твоите простотии Аман от лъжци и то срещу държавата ни

    14:17 27.09.2026

  • 50 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Много нагло съшество":

    Да много нагли лъжциима тук не мога да разбера защо са срещу държавата ни

    14:18 27.09.2026

  • 51 Анонимник

    12 2 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Когато и да вкарат Борисов в затвора все ще е късно. Жалко за затворниците, защото Бойо Борисов ще окраде и тях.

    Коментиран от #58

    14:18 27.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Боко е прав

    5 0 Отговор
    Но имайки предвид, че е патологичен лъжец и да се върне, нищо няма да промени. Интересува го единствено да продължи да плюска на държавната софра. Как се не наяде, Господ да те ….!

    14:19 27.09.2026

  • 55 виктория

    5 0 Отговор
    боклук!

    14:20 27.09.2026

  • 56 ЦСКА Москва

    6 1 Отговор
    Виж народе пр.ст и запомни из.ода който ти докара тази инфлация и бедност,и из.ода който унищожи БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ след 152 години съществуване. Този е директно за раз...... без съд и присъда !

    14:20 27.09.2026

  • 57 Боьо,

    1 2 Отговор
    Радьо ти е огледален образ, едно към едно!

    14:20 27.09.2026

  • 58 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Анонимник":

    Гледай ти да не влезеш в затвора Борисов не го мисли уважаван политик в Европа е виж себе си вместо да драскаш тук простотиите си хахахахаха 51

    Коментиран от #70

    14:20 27.09.2026

  • 59 Наглецо 18 милиарда смотахте

    9 3 Отговор
    Само 2025г заеми и още колко ни набута ?
    Краде краде и още иска ламята ненаситна

    Коментиран от #63

    14:21 27.09.2026

  • 60 Дани Графа

    4 2 Отговор
    Радев е льольо защото не те вкара в затвора,крадльо! Ти вкара еврото! Радев ще плати цената за бездействието си!

    14:22 27.09.2026

  • 61 Варна

    11 2 Отговор
    Най големият престъпник,продажник и национален предател в новата история на България е лицето Тулупа .

    Коментиран от #65

    14:22 27.09.2026

  • 62 Анонимен

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "А при Боко":

    Това че си некадърен никой не ти е виновен Борисов му бил виновен егати мързеливците

    Коментиран от #74

    14:22 27.09.2026

  • 63 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Наглецо 18 милиарда смотахте":

    59 е вече съвсем изляхте простотиите си хахахаха платени лъжци срещу държавата сте

    14:24 27.09.2026

  • 64 Популист и актьор от класа

    6 1 Отговор
    Пък и държеше народа от беден по беден

    Коментиран от #67

    14:25 27.09.2026

  • 65 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Варна":

    61 а ти като какъв се имаш Да знаеш че малоумниците които Радев излъга вече се събуждат 61 Аман от платени лъжци

    14:25 27.09.2026

  • 66 АЗ ОБИКНОВЕНИЯТ

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Гражданин почуствах видях какво беше 12 години управлението му. И пътища и магистрали със по 5 см настилка фирмите кражбите касички кюлчета евра къщи за гости бюджети но само за тях Мутра бизнес мутрите изпра.И най ВЕЧЕ КАЛПАВИ МИНИСТРИ ГОРАНЧО МЕНДА ПЪТНАТА КАРТА ИЗГУБЕНА ИИИИИИ. СТИГА И ЗА НЕ САМО ЗАТВОР И ЗА ДА СЕ КАЖЕ ПОЗОР.

    Коментиран от #69, #73

    14:26 27.09.2026

  • 67 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Популист и актьор от класа":

    Като си некадърен и с две леви ръце хахаха ще си стоиш беден и гладен

    Коментиран от #78

    14:26 27.09.2026

  • 68 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "До Румен Радев:":

    трябват доказателства не легенди

    14:27 27.09.2026

  • 69 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "АЗ ОБИКНОВЕНИЯТ":

    66 Сериозно хахаха от 2020 г управлява радев и шарлатанията 66 лъжец наглец си ама и малоумниците вече се събуждат Докога с едни и същи лъжи 66

    14:28 27.09.2026

  • 70 Виж сега,

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Анонимен":

    Простотията на герберската Тиква Борисов е огромна. Дори по огромна и от кражбите му.

    Коментиран от #75

    14:32 27.09.2026

  • 71 Щото при Борисов цъфнахме

    4 0 Отговор
    За Дянков да не говорим, остави учените на жълти стотинки, и направо погуби науката

    14:33 27.09.2026

  • 72 Затвор за Тиквата

    4 1 Отговор
    Иначе все ще слага прът в колелата на държавата! Затвор и отнемане на всички имоти и сметки!

    Коментиран от #80

    14:34 27.09.2026

  • 73 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #66 от "АЗ ОБИКНОВЕНИЯТ":

    Затвор е необходим за теб и онези лъжците които са постоянни тук които клеветят лъжат раздават присъди ЗАТВОР за теб и лъжците тук и навсякъде 66

    Коментиран от #77

    14:35 27.09.2026

  • 74 Кадърен съм

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Успях да скатая нещо и Тиквоча Борисов малко ми взе. На мои колеги Тиквата Борисов им е откраднал всичко.

    Коментиран от #81

    14:35 27.09.2026

  • 75 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Виж сега,":

    70 простотията ти е пословична а вярно откраднат ти е умът липсва 70 хахахахаха

    14:36 27.09.2026

  • 76 Пуста завист!

    1 3 Отговор
    Само Боко се прави на неразбрал, че прогресивните чисто и просто надграждат собствените му постижения в ликвидирането на народа и държавата.

    Коментиран от #91

    14:37 27.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Прав си!

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Те около Борисов все крадци са се събрали. Дори някои от приближените му са по крадливи и от него.

    Коментиран от #84

    14:37 27.09.2026

  • 79 Тъпото руско говедо

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "До Румен Радев:":

    Е ха де, събудихте ли се русофилчета сладки... то не става така, както си мислехте, първо, за да вкарате някой неудобен за вас в затвора трябват доказателства, това не става с гнусни компромати от сорта на една жена разправяше на женския пазар в София, това да не ви е комунизма навремето и народния съд, който избиваше най-умните и достойни българи без съд и присъда, това да не ви е русия?
    Сега схващате, че са ви лъгали русофилите румен радев и илияна йотова, но тях това хич не ги бърка, нали те управляват в момента, а вие може пак да им повярвате в подхвърлени компромати, като нощни шкафчета, златни кюлчета, пачки евро банкноти, така добре изфабрикувани от руските служби и като ви кажат това, че такива неща вие нямате и ви става едно такова, завистливо и гадно в стомаха и сте готови да гласувате за другите демек русофилските идиоти, защото сте поискали да им повярвате, бъдете по-критични и разсъждавайте, четете книги имате цялата информация на света, разполагате с интернет... това не ви е русия в България все още сме свободни и имаме този лукс като свободата на словото, това в русия го няма... ей така да си го знаете.
    Никой не може да ви накара да вярвате в нещо в което не искате.

    Коментиран от #86, #89

    14:37 27.09.2026

  • 80 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #72 от "Затвор за Тиквата":

    Държавата ни е завладяна от червените олигарси Борисов е свободата и демокрацията ни

    Коментиран от #82

    14:37 27.09.2026

  • 81 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Кадърен съм":

    74 какви лъжи хахаха 74 стари изтъркани гозби са липсват ви акълите

    14:39 27.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 БАРЦЕЛОНСКИЯ ПЛЕЙБОЙ

    4 2 Отговор
    БАНКЯ ПО ДОБРЕ ПРЕЗИДЕНТА ОТ КОЛКОТО КРАДЛИВА МУТРА .

    14:40 27.09.2026

  • 84 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Прав си!":

    А около радев какви са хахахаха от червен олигарх и червен другар нагоре нали

    14:40 27.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Симитлийската булка

    5 0 Отговор
    Симитлийската булка

    14:43 27.09.2026

  • 89 Кирето Петков съм

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "Тъпото руско говедо":

    Е, аз поне опитах с цялата си простотия, първо уж да арестувам Борисов, пък после изпрах и него и Пеевски. Христо Иванов ми даваше перилните си умения и указания как да ги изпера и двамата.

    14:44 27.09.2026

  • 90 Лойко Вмирисов

    3 0 Отговор
    Чекмеджан Кюлчев Пачков

    14:45 27.09.2026

  • 91 Голям

    1 6 Отговор

    До коментар #76 от "Пуста завист!":

    Има неща като държавни архиви и документи, четете. ГЕРБ беше партията, която изправи България след русофилските фалити като Жан Виденовия фалит на България, долара беше станал 3000 лева, сега представихте ли си го цялата ви сегашна заплата да е 1$.... и от дъното и фалита изправи България и се наредихме до другите европейски страни в Обединена Европа и НАТО.

    Коментиран от #92

    14:46 27.09.2026

  • 92 Вярно ли е?

    5 1 Отговор

    До коментар #91 от "Голям":

    Тулупа Борисов ходел с памперс, казаха близки до него.

    Коментиран от #108

    14:48 27.09.2026

  • 93 Оги

    3 0 Отговор
    Така е, Боко харчи, колкото изкара. Заеми взима само в краен случай ако фалира някоя банка като ктб, където са парите на аверите. Тогава по изключение народът им ги връща.

    14:51 27.09.2026

  • 94 ама на кой му пука

    5 0 Отговор
    E само при боко освободителя хората правеха магистрали.. возеха се с 200та и имаха снимки от любовници със шкафчета с кюлчета и пачки...

    14:51 27.09.2026

  • 95 Анализатор

    7 0 Отговор
    При всички правителства на ГЕРБ, хората бяха едновременно ограбвани, окрадени и рекетирани под личното командване на Бойко Борисов!!!

    14:51 27.09.2026

  • 96 Тиквата е пътник

    7 1 Отговор
    Но за къде, ще видим.

    Коментиран от #103

    14:52 27.09.2026

  • 97 Колко народ изтрепа

    5 0 Отговор
    Един даже полицията го гърмя с РПГ... Чакъра...

    14:53 27.09.2026

  • 98 Напомняне

    2 2 Отговор
    Банкя този процес на обедняването започна при теб и сега продължава . Надяваме се хората да проумеят че единствено ПП и ДБ могат да подобрят финансовото ни състояние което са го и доказвали по време на тяхното управление независимо че е било краткротрайно

    Коментиран от #105

    14:59 27.09.2026

  • 99 Умник Гюро

    4 1 Отговор
    Бре,бре,да му се ненадяваш.Че нали тоя умник,точно тоталитарната държава го е създала,бре.Кого лъже,себе си ли?Много бързо забрави мутренските си години.Впрочем нас и заради него не ни уважават никъде,като граждани, европейци.Ходеше по Европа със свински цървули и пояс.Дето се вика,граждани ама на село раждани.

    15:03 27.09.2026

  • 100 дани митова

    2 3 Отговор
    При боко Тиквата богатеехме ежедневно!

    15:03 27.09.2026

  • 101 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да да":

    Това заглавие е вярно за целия 37-годишен преход от социализъм към капитализъм.... Масово хората обедняха (с изключение на 20% от населението)... Държавността и държавата бяха съсипани и разрушени, стигнахме до там правителството да тегли заеми за плащане на пенсии и бюджетни заплати..... Относно твоя коментар - поета безспорно е бил прав, ама и днешно време казаното от него е вярно.... Какво да кажеш за народ, който 37 години подпомагаше неграмотните политици в разрушаване на една просперираща държава....

    15:03 27.09.2026

  • 102 тоз пък

    5 1 Отговор
    Това са последствията от вашата политика! Сега се въпгаляй между чекмеджетата и чакай бюджет 2027! До сега няма нито един вдигнат данък, а горивата са най-евтини в европа!

    15:05 27.09.2026

  • 103 То се знае за къде

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Тиквата е пътник":

    Затова си трае и прилъгва млади за уж Надежда и подкрепа но те ще го доотопян където му е мястото.
    Животът ще покаже.

    15:07 27.09.2026

  • 104 Тъпото руско говедо

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не сравнявайте":

    Въпроса е кой е по-човек, видя се че у радев липсва и морал, липсва и елементарно достойнство... единственото което има е комплекс за малоценност, как ще го сравняваш с набожния Бойко Борисов у който и морала и достойнството присъстват, кога русофилския боклук радев би си подал оставката, та той е от същата русофилско котило, като другия боклук Александър Вучич, така са им казали от Москва че русофил оставка не подава.

    15:08 27.09.2026

  • 105 Помним

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Напомняне":

    Променкаджиите и демократите се сглобиха с Борисов и го изпраха.

    15:09 27.09.2026

  • 106 Много Известен Съветски Актьор

    2 0 Отговор
    Най- добре беше при Царя. Вярно, че него го докара Илия Павлов с руски пари, но по негово време, хората започнаха да печелят, бизнесът беше в подем, администрацията беше около 85 000, за разлика от сегашните 145 000 и т.н. След него всичко тръгна на зиг-заг.

    15:11 27.09.2026

  • 107 Ганю Балкански

    2 0 Отговор
    ...ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които произвеждат и са в основата на пазарната икономика...
    Но след това ние от ГЕРБ прибираме всичко,и от всички. И ...нищо!

    15:14 27.09.2026

  • 108 Голям

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Вярно ли е?":

    Това сигурно е от същото място от където се пръкна и новината, за нощните шкафчета на Бойко Борисов, кюлчетата злато, пачките евробанкноти... русофилите винаги сте били много лесни за манипулация... никакво критично мислене, контекст???

    15:15 27.09.2026

  • 109 Долу мутрата Борисов

    1 0 Отговор
    А бе кога ще вкарат мутрата Борисов в затвора? Мечтае отново да се върне на власт! Не разбра, че хората не го искат и го ненавиждат!

    15:19 27.09.2026

  • 110 ПКП

    0 0 Отговор
    Ние всички ПП от цялата страна /не само от Кърджали/ сме много плътно зад вожда ни /и ..... още нещо/
    Боко Банкянския за пожизнен шеф на българския народ!!!

    15:19 27.09.2026

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