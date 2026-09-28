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Барселона и Реал Мадрид влизат в битка за мексикански суперталант

Барселона и Реал Мадрид влизат в битка за мексикански суперталант

28 Септември, 2026 05:56, обновена 28 Септември, 2026 05:59 550 0

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  • футболист

Двата испански гранда следят отблизо развитието на 17-годишния Гилберто Мора, който вече написа история с националния отбор на Мексико

Барселона и Реал Мадрид влизат в битка за мексикански суперталант - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона и Реал Мадрид продължават внимателно да следят развитието на мексиканския талант Гилберто Мора, като двата клуба вече са сред отборите, които проявяват сериозен интерес към младия атакуващ полузащитник.

Мора попадна във фокуса на медиите в Мексико през последните 24 часа, след като записа името си в историята на националния отбор. При равенството 1:1 срещу Колумбия той отбеляза изравнителния гол през второто полувреме и се превърна в най-младия голмайстор в историята на „трикольорите“.

17-годишният футболист на Тихуана отдавна е смятан за един от най-големите таланти в мексиканския футбол.

Според информация на “Diario Sport”, цитирана от “AS”, интересът на двата испански гранда не е нов. Барселона и Реал Мадрид са наблюдавали Мора в продължение на дълъг период и продължават да следят развитието на младия футболист, който може да се превърне в един от най-желаните таланти на пазара през зимата.


Испания
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