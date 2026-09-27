Португалия измъкна ценна победа в Норвегия, Гърция шокира Юрген Клоп

Португалия победи Норвегия с 2:1 в мач от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите. Жоао Феликс и Гонзало Рамош се разписаха за победителите, предаде БНТ.

Гостите откриха резултата в Осло в 17-ата минута. Жоао Феликс се разписа с плътен шут от границата на наказателното поле. До края на първото полувреме Ерлинг Холанд можеше да възобнови равенството, но Диого Коща се справи с изстрела му.

След почивката скандинавците възстановиха равенството. Ерлинг Холанд се разписа с глава от непосредствена близост, след подаване във вратарското поле на Патрик Берг. “Мореплавателите” възобновиха преднината си три минути по-късно. Гонзало Рамош пресече подаване на вратаря Ориан Ниланд и го прехвърли за 2:1.

Рафаел Леао също можеше да запише името си сред голмайсторите, но негов удар се отби от противников защитник и топката срещна напречната греда. Гонзало Рамош повторно изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада. До края на двубоя Тринкао можеше да направи победата по-убедителна, но Ориан Ниланд отрази удара му. Португалия оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Норвегия заема втората позиция в подреждането с точки.

В друга среща тази вечер Гърция победи Германия с 1:0 в мач от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите. Юрген Клоп регистрира първа загуба начело на Бундестима, предаде БНТ.

Единственият точен удар през първото полувреме в Аугсбург бе на сметката на домакините, но Константинос Цолакис се справи с удар на Карим Адейеми.

След почивката гърците стигнаха до победния гол. Шут на Димитриос Курбелис по земя се отби от крака на противников бранител и попадна във вратата на домакините. Серж Гнабри можеше да донесе точка на Бундестима, но Константинос Цолакис отрази изстрела му.

Гърция оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Германия заема 3-ата позиция в подреждането с 1 точка. В ранния мач от групата Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия с 2:1 с голове на Мекс Меердинк.

Резултати от днешните двубои в Лигата на нациите:

ЛИГА А

Дания – Уелс 2:0

Сърбия – Нидерландия 1:2

Германия – Гърция 0:1

Норвегия – Португалия 1:2

ЛИГА В

Австрия – Косово 3:1

Израел – Ирландия 0:3

ЛИГА D

Литва – Азербайджан 1:1

Гибралтар - Андора 0:0