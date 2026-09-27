Четири големи клуба готвят иск за 800 милиона срещу Манчестър Сити

Манчестър Сити може да се изправи пред нов сериозен проблем, след като четири клуба от Премиър лийг подготвят потенциални съдебни искове за общо до 800 милиона паунда заради нарушенията, за които „гражданите“ бяха признати за виновни, предаде Sportal.bg.

Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Манчестър Юнайтед са сред клубовете, които още през 2024 г. са запазили правото си да предприемат правни действия, ако Сити бъде признат за виновен.

Според информация на "Дейли Мейл" представители на четирите клуба вече проучват какви финансови претенции могат да предявят, тъй като смятат, че са понесли финансови загуби вследствие на предполагаемите нарушения на Манчестър Сити. Смята се, че Тотнъм може да претендира за най-голямата сума, тъй като лондончани на няколко пъти са пропускали участие в Шампионската лига, докато Сити е доминирал в английския футбол. Според източници, цитирани от изданието, сума от около 200 милиона паунда за отделен иск не би била изненадваща.

Междувременно правната битка около 115-те обвинения може да продължи още две години. Манчестър Сити очаква официалното решение по делото, след като независимата комисия е установила нарушения по почти всички съществени обвинения, но клубът категорично отхвърля заключенията и се очаква да обжалва. При предишния си спор с УЕФА „гражданите“ успяха да отменят двегодишното си наказание за участие в евротурнирите пред Спортния арбитражен съд.

Заради огромния залог Сити вече е подготвил сериозен юридически екип, който да защитава клуба в следващите етапи на процеса. Ако обжалването не доведе до промяна на решението, правни експерти допускат, че спорът може да стигне и до Върховния съд, което допълнително би удължило процедурата. Паралелно с това евентуалните искове на съперниците могат да се превърнат в отделна продължителна съдебна битка.