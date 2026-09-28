Ювентус и Интер следят ситуацията около халфа на Наполи Андре-Франк Замбо Ангуиса, чието бъдеще в италианския шампион остава неясно. Камерунецът все още не е постигнал споразумение за нов договор и може да се превърне в трансферна цел на други водещи клубове от Серия А.
Според “Tuttosport” разговорите между спортния директор на Наполи Джовани Мана и агента на Замбо Ангуиса не са се развили положително. Основният проблем е финансовото изискване на футболиста, който настоява за заплата от 6 милиона евро на сезон. В момента той получава около 3,8 милиона евро годишно.
Наполи има сериозни резерви относно подобно увеличение, особено заради проблемите с физическото състояние на халфа. Контузиите на Замбо Ангуиса са се увеличили през последните два сезона, което кара клуба да подхожда предпазливо към предложението за нов договор.
Ситуацията вече привлича вниманието на Интер и Ювентус, докато Милан също следи развитието. От Наполи обаче не изглежда да са склонни да нарушат вътрешната си политика за максималните заплати заради камерунеца, което може да отвори вратата за негов трансфер в друг италиански гранд.
Ювентус и Интер дебнат за звезда на Наполи
28 Септември, 2026 06:15, обновена 28 Септември, 2026 06:18 464 1
Преговорите за нов договор между Андре-Франк Замбо Ангуиса и „партенопеите“ са в задънена улица заради високите финансови изисквания на халфа
Ювентус и Интер следят ситуацията около халфа на Наполи Андре-Франк Замбо Ангуиса, чието бъдеще в италианския шампион остава неясно. Камерунецът все още не е постигнал споразумение за нов договор и може да се превърне в трансферна цел на други водещи клубове от Серия А.
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1 малии
06:27 28.09.2026