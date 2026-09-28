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Кечистът PAC почина на 40 години ден след последния си мач
  Тема: Известни личности

Кечистът PAC почина на 40 години ден след последния си мач

28 Септември, 2026 06:27, обновена 28 Септември, 2026 06:28 1 823 3

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Бенджамин Сатърли е починал след повече от две десетилетия на ринга. Причината за смъртта му не е обявена.

Кечистът PAC почина на 40 години ден след последния си мач - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският кечист Бенджамин Сатърли, познат на феновете по света като PAC, е починал на 40 години. Смъртта му е съобщена от организацията „All Elite Wrestling“ (AEW), а причината не е обявена, съобщи NBC News.

Новината идва ден след последната му поява на ринга. В събота Сатърли участва в събитието „All Out“ край Чикаго. Дни преди смъртта си той се е изправил и срещу Ейс Остин, който след новината написа: „Не разбирам, човече“.

Кариера, започнала през 2004 г.

Сатърли е роден в Нюкасъл ъпън Тайн, Англия, и започва професионалната си кариера през 2004 г. През следващите две десетилетия се състезава в едни от най-големите кеч организации в света, включително в Япония и Мексико.

Преди да стане една от звездите на AEW, той се изявява в Световната кеч федерация (WWE), където е познат като Ейдриън Невил. Към AEW се присъединява през 2019 г.

През 2022 г. Сатърли печели Атлантическата титла на AEW. В кариерата си два пъти става и отборен шампион при триата.

Разпознаваем с акробатичния си стил

PAC се отличава със зрелищен акробатичен стил, съчетан с физическа сила. Сред движенията, с които става известен на ринга, са „Черната стрела“ и „Брутализаторът“. Феновете му дават прозвището „Човекът, когото гравитацията забрави“.

След съобщението за смъртта му негови колеги отдадоха почит на кечиста. Световният шампион на AEW Уил Оспрей го нарече „най-великия представител на нашата страна“ и „най-прекрасния човек“.

Източници: Нова, NBC News


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