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Клоп пое отговорност след шока в Аугсбург, Гърция празнува

Клоп пое отговорност след шока в Аугсбург, Гърция празнува

28 Септември, 2026 05:25, обновена 28 Септември, 2026 05:30 382 0

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  • юрген клоп-
  • димитриос курбелис

"Футболно джудже спря Клоп в дебюта му", пише „Билд“ след домакинското фиаско на немците

Клоп пое отговорност след шока в Аугсбург, Гърция празнува - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гърция постигна историческа победа с 1:0 срещу Германия в Аугсбург и помрачи първия домакински мач на Юрген Клоп начело на Бундестима. Димитриос Курбелис вкара единствения гол в 74-ата минута, след като ударът му се отклони в германски защитник. Успехът е първи за Гърция срещу Германия в историята на съперничеството, а тимът на Иван Йованович оглави група А2 с шест точки от два мача.

Германците имаха повече владение и опитаха да наложат натиск, но трудно намираха пространства срещу компактната гръцка защита. Карим Адейеми пропусна най-добрия шанс за домакините през първото полувреме, а вратарят Константис Цолакис спаси удари на Адейеми и Йошуа Кимих. След почивката Феликс Йоанидис пропусна възможност за Гърция, преди Курбелис да донесе победата. УЕФА отбеляза, че гърците никога преди това не са побеждавали Германия в десетте предишни срещи между двата отбора.

Клоп пое отговорност

„Този мач не трябваше да го губим“, заяви Клоп след срещата. Германският селекционер пое отговорност за стартовия състав и смените и призна, че отборът не е играл достатъчно физически. По думите му Германия е имала трудности срещу съперник, който се е защитавал дълбоко, а за изграждането на необходимите взаимодействия ще са нужни време и тренировки.

„Не беше добро представяне. Бяхме твърде статични и ни липсваха идеи напред“, каза капитанът Йошуа Кимих. Защитникът Джонатан Та също оцени играта като недостатъчна, докато вратарят Александър Нюбел посочи, че домакините са създали твърде малко положения в наказателното поле.

Гърция празнува първия успех

„Победата се усеща страхотно. Първият успех срещу Германия ни радва много“, заяви Кристос Цолис. Той допълни, че гръцкият отбор е знаел, че домакините ще допуснат грешки, и е трябвало да използва малкото си възможности.

Иван Йованович определи победата като „огромна“ за гръцкия футбол и неговото бъдеще. В Гърция медиите акцентираха върху историческия характер на успеха, гола на Курбелис и спасяванията на Цолакис. „ЕФТ“ описа триумфа като исторически успех в Аугсбург, а „Газета“ отбеляза, че след последния сигнал гръцките футболисти и привържениците са празнували заедно.

В Германия тонът беше значително по-критичен. „Билд“ озаглави коментара си с определението „футболно джудже“ за Гърция, която е спряла Клоп в домакинския му дебют. „Шпортшау“ също акцентира върху липсата на пробив и определи загубата като отложено очакване за промяна около националния отбор.

Предстои нов сблъсък

Германия ще търси първа победа срещу Сърбия на 1 октомври. В същия ден Гърция ще приеме Нидерландия. Четири дни по-късно двата отбора ще се срещнат отново, този път в Атина. След първите два кръга Гърция има шест точки, Нидерландия е с три, Германия е с една, а Сърбия също е без победа.

Източници: Шпортшау, ЕФТ, Газета


Германия
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