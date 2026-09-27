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Авиационен експерт: Русия разполага с около 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до зимата
  Тема: Украйна

Авиационен експерт: Русия разполага с около 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до зимата

27 Септември, 2026 07:57 1 375 56

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • война-
  • богдан долинце

Русия има капацитет да произвежда нови ракети - до 200 балистични и крилати ракети от различни типове на месец

Авиационен експерт: Русия разполага с около 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия разполага с арсенал от приблизително 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до началото на зимата, предаде агенция УНИАН, позовавайки се на прогнозата на анализатор.

Украинският авиационен експерт Богдан Долинце заяви това в ефира на „Киев 24“, отговаряйки на въпрос относно арсенала на Русия.

„Като цяло Русия разполага с приблизително 1900 ракети от всички типове“, отбеляза той. Долинце добави, че това се отнася по-специално за над 500 „Оникс“, над 450 „Калибър“, над 400 ракети С-400, над 100 „Искандер“, над 100 „Циркон“, ракети Х-101, както и няколко десетки ракети КН-23/КН-24 и няколко десетки „Кинжал“-и.

„Русия има капацитет да произвежда нови ракети. Според различни оценки това се равнява на до 200 балистични и крилати ракети от различни типове на месец“, каза експертът, добавяйки, че тъй като Русия използва по-малко ракети, отколкото произвежда, е възможно да ги складира.

Долинце също така подчерта, че Русия не планира да използва всичките 1900 ракети, тъй като поне две трети от тях са в резерв. Следователно до началото на зимата Русия би могла да е натрупала няколкостотин крилати и балистични ракети за удари срещу критичната и енергийна инфраструктура на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски призова западните страни да увеличат санкционни натиск срещу Москва заради продължаващите атаки на руснаците. „Важно е партньорите ни да не забравят. Русия ескалира напрежението всеки ден", заяви Зеленски и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    33 4 Отговор
    Дупе да им е яко на укрите !

    Коментиран от #4, #35, #51

    08:00 27.09.2026

  • 2 Путин: НЕ е вярно Сорос ми забрани каза

    5 15 Отговор
    Русия ескалира напрежението всеки ден", заяви Зеленски

    08:00 27.09.2026

  • 3 Мелинда

    8 1 Отговор
    Нощес попаднах на някакъв сексбог, който ми нанесе паметни поражения и разрушеия с една огромна ракета. Дали беше тукашния?

    Коментиран от #39, #47

    08:01 27.09.2026

  • 4 Факт

    3 36 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Укрите ви попитаха и направиха за смях 5 г. А Путин гониздирват в 70% от страните по света Муахахахахах

    Коментиран от #15

    08:02 27.09.2026

  • 5 гост

    4 34 Отговор
    Раша може да разполага и с 3000 , но това въобще не значи , че може да използва дори и половината , а и колко от тия дето ще използва ще свършат работа е мнооооого спорен въпрос !! Колкото и помогнаха 2000 ядрени глави , толкова ще и помогнат и 2000 ракети !! Тази зима руснаците ще разберат какво е мраз и глад !!

    Коментиран от #18, #24

    08:03 27.09.2026

  • 6 ........–

    16 0 Отговор
    БГ и евр(Е)о розовите понита :

    ЛОШО НИ Е !

    Коментиран от #53

    08:05 27.09.2026

  • 7 Любопитко

    23 1 Отговор
    Тоя кога ги преброи? Според урсула те от 22 год.хВъргат лопатки с чипове от откраднати усро перални

    08:05 27.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 сигурно за ядрените става въпрос

    13 1 Отговор
    не се притеснявай за всички има и то по много

    08:07 27.09.2026

  • 10 Ццц

    22 1 Отговор
    Да се чуди човек защо руснаците поддържат арсенал от близо 6000 ядрени бойни глави, като имат като цяло 1900 ракети, от които под 1000 могат да ги носят? Експертът Долинце да си допие кафето и да помисли по този въпрос преди следващата експертиза. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #20, #22

    08:09 27.09.2026

  • 11 факуса

    8 0 Отговор
    тръмпи кво чакаш та не направиш осрайна нов щат,тез направо могат оглави цру,дет те гламосват,а терз спецове глей с кви данни разполагат

    08:10 27.09.2026

  • 12 Тва някакъв майтап ли е...

    22 3 Отговор
    Ми то 1900 ракети си ги произвеждат само за месец бре...
    Ами ФАБ овете по 2-3хил пуснати за месец само в едно направление...
    Нещо сметките на пишман експерта не излизат..

    Коментиран от #16

    08:11 27.09.2026

  • 13 Гост

    11 1 Отговор
    Да, и с има-няма пет-шест патрона, нали? Останалото са лопати.

    08:11 27.09.2026

  • 14 Тоя е експен

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ццц":

    Колсото аз съм космонафт.

    Коментиран от #28, #40

    08:12 27.09.2026

  • 15 Защото

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Украина е Русия.

    08:12 27.09.2026

  • 16 Гост

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тва някакъв майтап ли е...":

    От кривите сметки на пишман експертите, санкциите работят, но срещу нас.

    08:12 27.09.2026

  • 17 Граф Сен Жермен

    13 0 Отговор
    А сега си представете, всичкото това да тресне по Украйна и НАТО!

    08:14 27.09.2026

  • 18 0407

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    да не ги жалим руснаците ,те ще карат на картошки .....а бгто дето не произвежда ...жална ни майка......

    Коментиран от #27, #55

    08:15 27.09.2026

  • 19 Баа Гицка

    8 0 Отговор
    Русия е военен завод.

    08:17 27.09.2026

  • 20 Хи хи хи

    1 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ццц":

    Едно време Русия правеше залп с 200 ракети. Сега на месец ми произвеждали 200 ракети.

    08:17 27.09.2026

  • 21 Дедо

    1 11 Отговор
    Голямата армия дето никой не може да се мери с нея , опря да води войната само с ракети. Кво стана с танковете , със самолетите , с въртолетите ? Война само с ракети не се печели. Това го разбра и Тъмп срещу Иран,

    Коментиран от #25, #29

    08:18 27.09.2026

  • 22 Селски русофил

    1 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ццц":

    Аз имам ДЕСЕТ мотики. 4 счупени и криви, 5 без дръжки, вчера залепих една с тиксо за да прекопая тиквите.
    Ама имам ДЕСЕТ мотики.

    Коментиран от #26

    08:19 27.09.2026

  • 23 ........–

    7 1 Отговор
    "АВИАЦИОННЕН" експерт.

    Нерде Ямбол,нерде Стамбул.

    Нерде авиация нерде ракетостроене,аа да и двете летят...

    08:20 27.09.2026

  • 24 Мишел

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Ядрените глави ще помогнат, ако бъдат употребени. Ако НатО се реши да нападне Русия, ще получи предостатъчно ядрени удари ( Лавров).
    В Украйна няма никакви нужди от употреба на ядрените оръжия на Русия. Ако НатО влезе в Украйна, руският ядрени сили ще нанесат удар по НатО.
    Според Пентагонът 2023г., при ядрена война НатО губи над 99% от населението си, Русия 35%. Затова няма война.

    Коментиран от #31, #33

    08:20 27.09.2026

  • 25 Само

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо":

    с Орешник !

    08:21 27.09.2026

  • 26 Много

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Селски русофил":

    "умен" !

    08:23 27.09.2026

  • 27 гост

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "0407":

    Веднага можеш да отиваш при картошките ти , за нас не бери грижа , ние караме на пържоли , за тебе не знам , копеите винаги сте били и ще бъдете умиращи от глад , хахах!!

    08:24 27.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо":

    Сорос ни забрани.

    08:25 27.09.2026

  • 30 Мишел

    8 0 Отговор
    Русия има 1900 ракети за Украйна и двайсетина пъти повече за НатО.

    08:26 27.09.2026

  • 31 Браво, смешнико!

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Брей ти си бил голяма работа, да казваш на НАТО и на Пентагона, какво да мисли!

    Ако беше толкова лесно, защо СССР не удари по НАТО още тогава и край победа - цял свят става СССР?

    Коментиран от #50

    08:27 27.09.2026

  • 32 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Урсула каза, че Русия свърши ракетите 2022 зимата! Та тоя експерт да се скрие

    08:28 27.09.2026

  • 33 гост

    0 8 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Честно , не е лесно да си копей , това си е живо изтезание , хахаха !! Ама защо ли не изпитвам желание да ви съжалявам , само бих ви помогнал да идете при Кобзон !!

    Коментиран от #52, #54, #56

    08:30 27.09.2026

  • 34 Мишел

    0 0 Отговор
    Експертът, ако Русия има капацитет 200 ракети на месец ,произвела е 2000 за 10 месеца. През останалото време е произвеждала клечки за зъби?

    Коментиран от #37, #38

    08:31 27.09.2026

  • 35 Я баста и стига!

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Я баста и стига с тази отживелица Русия. Казвайте им империйка на злото и смъртта. Спрямо всички. Спрямо нормалните и спрямо рушляците тях самите. Сбърканяци рушляци.

    08:32 27.09.2026

  • 36 Артилерист

    1 0 Отговор
    Този укро експерт вероятно е прав. А според американския военен експерт Скот Ритър Украйна вече е загубила войната. Всеки ден продължаване само увеличава укрозагубите и води страната до непоправим демографски колапс. Анализаторът се връща в началото на конфликта и посочва, че политици като Джонсън, Линдзи Греъм, Виктория Нюланд, Джон Маккийн са в основата на продължаване на войната. В края на март 2022г е имало подготвени мирни пакети от двете страни и проблемът с договарянето е бил пред решаване. Пристигането на Джонсън в Киев през април и обещанието за мащабна всестранна помощ от запада, ако се продължат бойните действия, е изменило вектора на разбирателство. В САЩ сенатор Линдзи Греъм е заявил, че помощта за Украйна е най-добрата инвестиция, защото води до изтощаване на стратегически съперник без пряко участие на САЩ. Сега Европа е икономически, финансово и енергийно изтощена, а Русия показва завидна икономическа и военна устойчивост...

    08:33 27.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дудьо

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Ти наистина си тичко парче "има капацитет" не значи "произвежда по".

    08:35 27.09.2026

  • 39 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мелинда":

    Господ е създал човека така, че колкото да е голяма ракетата, бункерът винаги е по-дълбок.

    08:36 27.09.2026

  • 40 език мой - враг мой

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя е експен":

    Коментар от четири думи, от тях двете кратки, и цели две грешки.
    За другата грешка в ника да не говорим.

    08:37 27.09.2026

  • 41 А ЛЕЛЯ УРСУЛА

    2 0 Отговор
    Казваше друго.

    08:47 27.09.2026

  • 42 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    1 0 Отговор
    Вие оставете ракетите , Ами и лопатите на руснаците много лошо бият !

    08:47 27.09.2026

  • 43 Бум бум

    2 5 Отговор
    Колкото по-зле става положението в Русия, толкова повече такива глупости ще пише руската пропаганда.

    Коментиран от #49

    08:47 27.09.2026

  • 44 Украинските дронове

    0 2 Отговор
    да бъдат насочени незабавно към складовете с части за тези ракети и към ВПК който ги произвежда.

    08:53 27.09.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Лъжец!

    ISW ни съобщи, че руснаците са свършили ракетите още през 2022г. 🤣🤣🤣🤣🤣

    08:55 27.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ако трябва да избирам

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мелинда":

    дали бъдещето да принадлежи на тотални деeбuлu като теб и поддържаните от теб престъпници от Кремъл и ИИ, недвусмислено бих избрал ИИ дори да бъда застрашен от унищожаване.

    08:56 27.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 абе льольо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бум бум":

    Къде е видя руската пропаганда? Чиляка украинец, ръсил мозък по украинска телевизия, а на теб ти се привиждат Башаров и Петров под спалнята! Не ти прави впечатление, че украта е авиоспециалист, но разбира и от ракетни войски! Все едно тиловак да ти говори за ядрените оръжия на Мозамбик! Толкова сте заблудени, ама нали дажбата и папането са ти първосигнални!

    09:00 27.09.2026

  • 50 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Браво, смешнико!":

    Само съм цитирал публикуван доклад на Пентагона, резюме от който се появи и в български медии и който не си чел.

    09:07 27.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хо хо хо хо хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "........–":

    От главата ти е

    09:10 27.09.2026

  • 54 ти ли бе мухльо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    🌽🌽🌽👃👃👃💀💀💀🚽🚽🚽👎

    09:12 27.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Очевидно си копей, който има лични впечатления по въпроса. Сега опитваш да станеш цент и то агресивен спрямо непознати.

    09:13 27.09.2026

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