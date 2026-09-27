Авиационен експерт: Русия разполага с около 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до зимата

Русия разполага с арсенал от приблизително 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до началото на зимата, предаде агенция УНИАН, позовавайки се на прогнозата на анализатор.
Украинският авиационен експерт Богдан Долинце заяви това в ефира на „Киев 24“, отговаряйки на въпрос относно арсенала на Русия.
„Като цяло Русия разполага с приблизително 1900 ракети от всички типове“, отбеляза той. Долинце добави, че това се отнася по-специално за над 500 „Оникс“, над 450 „Калибър“, над 400 ракети С-400, над 100 „Искандер“, над 100 „Циркон“, ракети Х-101, както и няколко десетки ракети КН-23/КН-24 и няколко десетки „Кинжал“-и.
„Русия има капацитет да произвежда нови ракети. Според различни оценки това се равнява на до 200 балистични и крилати ракети от различни типове на месец“, каза експертът, добавяйки, че тъй като Русия използва по-малко ракети, отколкото произвежда, е възможно да ги складира.
Долинце също така подчерта, че Русия не планира да използва всичките 1900 ракети, тъй като поне две трети от тях са в резерв. Следователно до началото на зимата Русия би могла да е натрупала няколкостотин крилати и балистични ракети за удари срещу критичната и енергийна инфраструктура на Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски призова западните страни да увеличат санкционни натиск срещу Москва заради продължаващите атаки на руснаците. „Важно е партньорите ни да не забравят. Русия ескалира напрежението всеки ден", заяви Зеленски и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
Коментиран от #4, #35, #51
08:00 27.09.2026
2 Путин: НЕ е вярно Сорос ми забрани каза
08:00 27.09.2026
3 Мелинда
Коментиран от #39, #47
08:01 27.09.2026
4 Факт
До коментар #1 от "Нека":Укрите ви попитаха и направиха за смях 5 г. А Путин гониздирват в 70% от страните по света Муахахахахах
Коментиран от #15
08:02 27.09.2026
5 гост
Коментиран от #18, #24
08:03 27.09.2026
6 ........–
ЛОШО НИ Е !
Коментиран от #53
08:05 27.09.2026
7 Любопитко
08:05 27.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 сигурно за ядрените става въпрос
08:07 27.09.2026
10 Ццц
Коментиран от #14, #20, #22
08:09 27.09.2026
11 факуса
08:10 27.09.2026
12 Тва някакъв майтап ли е...
Ами ФАБ овете по 2-3хил пуснати за месец само в едно направление...
Нещо сметките на пишман експерта не излизат..
Коментиран от #16
08:11 27.09.2026
13 Гост
08:11 27.09.2026
14 Тоя е експен
До коментар #10 от "Ццц":Колсото аз съм космонафт.
Коментиран от #28, #40
08:12 27.09.2026
15 Защото
До коментар #4 от "Факт":Украина е Русия.
08:12 27.09.2026
16 Гост
До коментар #12 от "Тва някакъв майтап ли е...":От кривите сметки на пишман експертите, санкциите работят, но срещу нас.
08:12 27.09.2026
17 Граф Сен Жермен
08:14 27.09.2026
18 0407
До коментар #5 от "гост":да не ги жалим руснаците ,те ще карат на картошки .....а бгто дето не произвежда ...жална ни майка......
Коментиран от #27, #55
08:15 27.09.2026
19 Баа Гицка
08:17 27.09.2026
20 Хи хи хи
До коментар #10 от "Ццц":Едно време Русия правеше залп с 200 ракети. Сега на месец ми произвеждали 200 ракети.
08:17 27.09.2026
21 Дедо
Коментиран от #25, #29
08:18 27.09.2026
22 Селски русофил
До коментар #10 от "Ццц":Аз имам ДЕСЕТ мотики. 4 счупени и криви, 5 без дръжки, вчера залепих една с тиксо за да прекопая тиквите.
Ама имам ДЕСЕТ мотики.
Коментиран от #26
08:19 27.09.2026
23 ........–
Нерде Ямбол,нерде Стамбул.
Нерде авиация нерде ракетостроене,аа да и двете летят...
08:20 27.09.2026
24 Мишел
До коментар #5 от "гост":Ядрените глави ще помогнат, ако бъдат употребени. Ако НатО се реши да нападне Русия, ще получи предостатъчно ядрени удари ( Лавров).
В Украйна няма никакви нужди от употреба на ядрените оръжия на Русия. Ако НатО влезе в Украйна, руският ядрени сили ще нанесат удар по НатО.
Според Пентагонът 2023г., при ядрена война НатО губи над 99% от населението си, Русия 35%. Затова няма война.
Коментиран от #31, #33
08:20 27.09.2026
25 Само
До коментар #21 от "Дедо":с Орешник !
08:21 27.09.2026
26 Много
До коментар #22 от "Селски русофил":"умен" !
08:23 27.09.2026
27 гост
До коментар #18 от "0407":Веднага можеш да отиваш при картошките ти , за нас не бери грижа , ние караме на пържоли , за тебе не знам , копеите винаги сте били и ще бъдете умиращи от глад , хахах!!
08:24 27.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Путин
До коментар #21 от "Дедо":Сорос ни забрани.
08:25 27.09.2026
30 Мишел
08:26 27.09.2026
31 Браво, смешнико!
До коментар #24 от "Мишел":Брей ти си бил голяма работа, да казваш на НАТО и на Пентагона, какво да мисли!
Ако беше толкова лесно, защо СССР не удари по НАТО още тогава и край победа - цял свят става СССР?
Коментиран от #50
08:27 27.09.2026
32 Хохо Бохо
08:28 27.09.2026
33 гост
До коментар #24 от "Мишел":Честно , не е лесно да си копей , това си е живо изтезание , хахаха !! Ама защо ли не изпитвам желание да ви съжалявам , само бих ви помогнал да идете при Кобзон !!
Коментиран от #52, #54, #56
08:30 27.09.2026
34 Мишел
Коментиран от #37, #38
08:31 27.09.2026
35 Я баста и стига!
До коментар #1 от "Нека":Я баста и стига с тази отживелица Русия. Казвайте им империйка на злото и смъртта. Спрямо всички. Спрямо нормалните и спрямо рушляците тях самите. Сбърканяци рушляци.
08:32 27.09.2026
36 Артилерист
08:33 27.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дудьо
До коментар #34 от "Мишел":Ти наистина си тичко парче "има капацитет" не значи "произвежда по".
08:35 27.09.2026
39 Мишел
До коментар #3 от "Мелинда":Господ е създал човека така, че колкото да е голяма ракетата, бункерът винаги е по-дълбок.
08:36 27.09.2026
40 език мой - враг мой
До коментар #14 от "Тоя е експен":Коментар от четири думи, от тях двете кратки, и цели две грешки.
За другата грешка в ника да не говорим.
08:37 27.09.2026
41 А ЛЕЛЯ УРСУЛА
08:47 27.09.2026
42 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
08:47 27.09.2026
43 Бум бум
Коментиран от #49
08:47 27.09.2026
44 Украинските дронове
08:53 27.09.2026
45 az СВО Победа 81
ISW ни съобщи, че руснаците са свършили ракетите още през 2022г. 🤣🤣🤣🤣🤣
08:55 27.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ако трябва да избирам
До коментар #3 от "Мелинда":дали бъдещето да принадлежи на тотални деeбuлu като теб и поддържаните от теб престъпници от Кремъл и ИИ, недвусмислено бих избрал ИИ дори да бъда застрашен от унищожаване.
08:56 27.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 абе льольо
До коментар #43 от "Бум бум":Къде е видя руската пропаганда? Чиляка украинец, ръсил мозък по украинска телевизия, а на теб ти се привиждат Башаров и Петров под спалнята! Не ти прави впечатление, че украта е авиоспециалист, но разбира и от ракетни войски! Все едно тиловак да ти говори за ядрените оръжия на Мозамбик! Толкова сте заблудени, ама нали дажбата и папането са ти първосигнални!
09:00 27.09.2026
50 Мишел
До коментар #31 от "Браво, смешнико!":Само съм цитирал публикуван доклад на Пентагона, резюме от който се появи и в български медии и който не си чел.
09:07 27.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хо хо хо хо хи хи хи хи
До коментар #6 от "........–":От главата ти е
09:10 27.09.2026
54 ти ли бе мухльо
До коментар #33 от "гост":🌽🌽🌽👃👃👃💀💀💀🚽🚽🚽👎
09:12 27.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Мишел
До коментар #33 от "гост":Очевидно си копей, който има лични впечатления по въпроса. Сега опитваш да станеш цент и то агресивен спрямо непознати.
09:13 27.09.2026