Авиационен експерт: Русия разполага с около 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до зимата

Русия разполага с арсенал от приблизително 1900 ракети и може да натрупа още няколкостотин до началото на зимата, предаде агенция УНИАН, позовавайки се на прогнозата на анализатор.

Украинският авиационен експерт Богдан Долинце заяви това в ефира на „Киев 24“, отговаряйки на въпрос относно арсенала на Русия.

„Като цяло Русия разполага с приблизително 1900 ракети от всички типове“, отбеляза той. Долинце добави, че това се отнася по-специално за над 500 „Оникс“, над 450 „Калибър“, над 400 ракети С-400, над 100 „Искандер“, над 100 „Циркон“, ракети Х-101, както и няколко десетки ракети КН-23/КН-24 и няколко десетки „Кинжал“-и.

„Русия има капацитет да произвежда нови ракети. Според различни оценки това се равнява на до 200 балистични и крилати ракети от различни типове на месец“, каза експертът, добавяйки, че тъй като Русия използва по-малко ракети, отколкото произвежда, е възможно да ги складира.

Долинце също така подчерта, че Русия не планира да използва всичките 1900 ракети, тъй като поне две трети от тях са в резерв. Следователно до началото на зимата Русия би могла да е натрупала няколкостотин крилати и балистични ракети за удари срещу критичната и енергийна инфраструктура на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски призова западните страни да увеличат санкционни натиск срещу Москва заради продължаващите атаки на руснаците. „Важно е партньорите ни да не забравят. Русия ескалира напрежението всеки ден", заяви Зеленски и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции.