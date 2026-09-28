Няколко клуба се нахвърлиха на новия талант на Барселона

Няколко клуба проявяват сериозен интерес към младия нападател на Барселона Хамза Абделкарим, който направи силно впечатление още в първите си месеци в каталунския клуб. Според “Diario Sport” развитието на 18-годишния футболист се следи внимателно от отбори от различни европейски първенства.



Абделкарим се присъедини към Барселона под наем от Ал Ахли през януари, а представянето му убеди ръководството на каталунците да го привлече за постоянно през лятото. Нападателят впечатли с головите си качества, което му осигури възможност да тренира с първия отбор по време на предсезонната подготовка.



Хамза се възползва от шанса, като отбеляза няколко гола в приятелските срещи на Барселона. Представянето му доведе и до дебют в Ла Лига при разгромната победа над Райо Валекано в края на миналия месец.



Според “Sport” интересът към Абделкарим през последните седмици е нараснал значително, като „няколко отбора“ следят ситуацията около него. Барселона обаче вече е предприела действия, за да защити инвестицията си, като наскоро е предложила на младия нападател нов и подобрен договор. Така спортният директор Деко и ръководството на клуба остават спокойни относно бъдещето на 18-годишния талант.

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