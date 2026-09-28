Пловдив забранява старите коли в центъра от 1 октомври

От 1 октомври 2026 г. в централната част на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии „Малък ринг“. Ограничението ще действа всяка година от 1 октомври до 30 април и ще забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група. Мярката е насочена към намаляване на замърсяването на въздуха.

Зоната е разположена в карето между булевардите „Руски“, „Шести септември“, „Цар Борис III Обединител“ и „Христо Ботев“. Тя обхваща 26 входа, но самите гранични булеварди не са включени в ограничението. Това означава, че автомобилите, които не могат да навлизат в „Малкия ринг“, ще могат да се движат по четирите основни пътни артерии.

Кой ще може да влиза с по-стар автомобил

„Общо 26 входа са в това каре, като държа да подчертая, че автомобилите могат спокойно да се придвижват по тези булеварди. Те не са включени в зоната, а само карето между тях“, заяви заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов.

Ограничението няма да важи за автомобили от трета, четвърта и пета екологична група. Категорията се определя при периодичния технически преглед, като се отчитат датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от измерванията.

Изключение е предвидено за собственици и наематели на жилища в зоната, както и за ползватели от съответното домакинство, когато постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището. За това е необходимо заявление до ОП „Паркиране и репатриране“. Към него се прилагат документи за имота, регистрацията на автомобила, правното основание за ползването му и валиден годишен технически преглед. Пропускът се издава за срок до една година и важи за едно превозно средство на жилище.

Право на достъп независимо от екологичната група имат и собствениците на исторически автомобили. Наредбата не се прилага за превозни средства със специален режим, обществения транспорт и автомобилите на службата за транспорт на трудноподвижни лица и домашния социален патронаж.

Предвиден е толеранс при първите нарушения

Иван Стоянов заяви, че при установяване на нарушител първоначално ще се търси собственикът на автомобила и той ще бъде предупреден с писмо или по телефона.

„При установяване на нарушители ще дадем един толеранс, установяване собственика на превозното средство и предупреждаване чрез писмо или по телефона, че вече има такава забрана и не може да се влиза“, каза заместник-кметът.

Общината посочва, че контролът ще се извършва от служители на ОП „Паркиране и репатриране“, а нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. Наредбата предвижда и видеонаблюдение и автоматизирани системи за контрол.

Жалба срещу новите ограничения

Жителят на Пловдив Стоян Станковски е подал жалба до кмета на града, омбудсмана и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите. Той поставя въпроса защо не е предвидено специално изключение за автомобили, които се движат на пропан-бутан или метан.

„Никой не споменава колите на пропан-бутан и на метан... Учудва ме мълчанието на хората във властта, защо това не влиза“, заяви Станковски.

Следващият етап от плана на общината е „Големият ринг“. Той трябва да бъде въведен от 1 октомври 2028 г. и да ограничи движението на автомобили от първа, втора и трета екологична група в по-широка зона.

Източници: БНТ Новини