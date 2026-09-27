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АдГ изпревари ХДС/ХСС с 10 пункта в Германия
  Тема: Избори

АдГ изпревари ХДС/ХСС с 10 пункта в Германия

27 Септември, 2026 06:57, обновена 27 Септември, 2026 07:00 1 609 28

  • адг-
  • хдс/хсс-
  • фридрих мерц-
  • германски избори

Партията на Алиса Вайдел получава 29% в национално проучване, докато блокът на канцлера Фридрих Мерц пада до 19%. Данните са на фона на поредица от изборни загуби за консерваторите.

АдГ изпревари ХДС/ХСС с 10 пункта в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Алтернатива за Германия“ (АдГ) излезе с 10 процентни пункта пред блока ХДС/ХСС в националното партийно проучване на INSA. Партията получава 29% подкрепа, докато консервативният съюз на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз е на 19%.

Данните са от изследване, проведено между 21 и 25 септември сред 1203 души. Посочената максимална статистическа грешка е 2,9 процентни пункта. Проучването е публикувано от „Билд ам Зонтаг“, а резултатите са цитирани от РБК.

Социалдемократите и „Зелените“ с лек ръст

Подкрепата за АдГ остава без промяна спрямо предходното измерване, докато ХДС/ХСС губи един процентен пункт. Германската социалдемократическа партия (ГСДП) се повишава до 14%, а „Зелените“ достигат 15% — и двете формации добавят по един пункт.

„Левите“ са на 10% след спад с един пункт. Свободната демократическа партия губи един пункт и вече е на 4%, а Съюзът на Сара Вагенкнехт запазва резултат от 3%. При тези стойности АдГ остава най-силната отделна политическа сила в националния рейтинг, но проучването не представлява изборен резултат и не показва разпределение на депутатски мандати.

Поредни загуби за партията на канцлера

Новото проучване идва след тежък резултат за ХДС на изборите в Мекленбург-Предна Померания на 20 септември. Според окончателните данни АдГ е първа с 38,2%, пред ГСДП с 35,5%. ХДС получава 4,9% и не преминава петпроцентната бариера за местния парламент.

АдГ подобрява резултата си спрямо изборите през 2021 г. с 21,5 процентни пункта и печели 18 допълнителни места в 71-местния ландтаг. Канцлерът Фридрих Мерц определи представянето на ХДС като „катастрофа“, съобщи Асошиейтед прес.

По-рано през септември АдГ спечели и изборите в Саксония-Анхалт, където ХДС също отчете най-слабия си резултат в провинцията. Двата вота засилиха натиска върху ръководството на консервативния блок и породиха спекулации за политическото бъдеще на Мерц. До момента няма официално решение за промяна на канцлера или на ръководството на ХДС.

Източници: РБК, Билд ам Зонтаг, Тагесшау


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 16 Отговор
    ЗА ДА ЯДОСАШ ПРИЛИЧНИТЕ ГЕРМАНЦИ
    ТРЯБВА ДА СИ ГОЛЯМ ГРЕШНИК:)
    .....

    Коментиран от #4

    07:03 27.09.2026

  • 2 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ......

    26 21 Отговор
    ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ДА КАЖЕ ТОЯ ВОЙНОЛЮБЕЦ ОТ КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ЧЕШЕ ПО КРАТУНАТА ....... ????

    07:03 27.09.2026

  • 3 Всички които искат воина , народите им

    32 21 Отговор
    Ще ги наритат и това се случва в момента ......идва ред и на урсулите от феса !!!!

    Коментиран от #28

    07:06 27.09.2026

  • 4 Вашето мнение

    22 21 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    След края на ВСВ сащ реабилитират и освобождават от затворите хиляди нациски главорези с една едничка цел, оцеляването им и икономическият им просперитет ще възродят германия и техните отроци ще поискат реванш от Русия.

    Коментиран от #6

    07:09 27.09.2026

  • 5 О Боже....

    20 16 Отговор
    И тука ли многоръкия Путин се намеси....

    07:13 27.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 20 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    НЕ ЗНАМ КАКЪВ РЕВАНШ МОГАТ ДА ПОИСКАТ
    КАТО ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ ЗА 15-30 МИНУТИ
    ....
    КОРОЛЬОВ И КУРЧАТОВ РЕШИХА ПРОБЛЕМА ЗАВИНАГИ

    07:14 27.09.2026

  • 7 Хихи

    14 15 Отговор
    Какво е АдГ, тъпако? Пак ли си друсалфкато си преписвал?

    07:16 27.09.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    10 14 Отговор
    Тоя опосум що така изглежда все едно някой го е начишкал ? Като начишкано мушкато, дето са му мушнали нещо у изпускателната уредба.

    07:17 27.09.2026

  • 9 хаха

    18 13 Отговор
    Безродните копейки направиха гащите кафяви. ХАХАХА

    Лъжливата лесбо банкстърка няма да намери нито 1 за коалиция.

    CopeSeeth паплач! Избиращи Тиква и Шопар 15 години, тръгнали да сипват мозък от празните си кратуни. ХАХАХА

    Коментиран от #17, #23

    07:19 27.09.2026

  • 10 Танте

    5 10 Отговор
    "Фриц, не ставаш!"

    07:23 27.09.2026

  • 11 Верно ли бе

    10 12 Отговор
    Жалкия мерц има още много да се държи за главата.

    07:24 27.09.2026

  • 12 хаха

    13 12 Отговор
    6 юли 2006 г.
    Кремълският педофил
    От Александър Латвиненко
    Преди няколко дни руският президент Владимир Путин
    се разхожда от Големия Кремълски дворец до резиденцията си. На
    един от площадите на Кремъл президентът спря да поговори
    с туристите. Сред тях имаше момче на 4 или 5 години.

    „Как се казваш?“ – попита Путин.
    „Никита?“ – отговори момчето.
    Путин коленичи. Вдигна тениската на момчето и го целуна по корема.
    Световната общественост е шокирана. Никой не може да разбере защо руският президент направи такова странно
    нещо като целуна по корема на непознато малко момче.
    Обяснението може да се намери, ако внимателно разгледаме така наречените „бели петна“ в биографията на Путин.
    След като завършва Института „Андропов“, който подготвя офицери за разузнавателната служба на КГБ, Путин не е приет във външното разузнаване. Вместо това е изпратен на младша позиция в Ленинградското управление на КГБ. Това е много необичаен обрат за кариерата на завършил Института „Андропов“ с
    свободно владеещ немски. Защо това се случи с Путин?

    Коментиран от #16, #22

    07:25 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    6 9 Отговор
    Щом превежда Аз Германия като АдГ , нека превеждат и Християн Демократичния им съюз - .ЦДУ – чисто звукова транслитерация на немското CDU (Цет-Де-У). Такова изписване понякога се използва в българските медии,

    Коментиран от #19

    07:27 27.09.2026

  • 16 хаха

    12 10 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Защото малко преди дипломирането му, шефовете му научили, че Путин е педофил. Така казват някои
    хора, които познавали Путин като студент в Института.
    Служителите на Института се страхували да съобщят това на собствените си началници, което би довело до неприятно
    разследване. Те решили, че е по-лесно просто да избегнат изпращането на Путин в чужбина под някакъв претекст. Такова
    решение не е необичайно за тайните служби.

    Много години по-късно, когато Путин станал директор на ФСБ и се подготвял за президентство, той започнал да търси и унищожава всякакви компрометиращи материали, събрани срещу него от тайните служби през по-ранни години. Не било трудно, стига самият той да е бил директор на ФСБ. Освен всичко друго, Путин намерил видеозаписи в Дирекцията за вътрешна сигурност на ФСБ, които го показвали как прави секс с непълнолетни момчета.
    Интересното е, че видеото е записано в същия конспиративен апартамент на улица „Потянка“ в Москва,
    където руският главен прокурор Юрий Скуратов е бил тайно заснет с две про ститутки. По-късно, в
    известния скандал. Путин (по указания на Роман Абрамович) изнудва Скуратов с тези записи и се опитва да убеди главния прокурор да подаде оставка. В този разговор Путин споменава на Скуратов, че самият той също е бил тайно заснет на видео, докато прави секс в едно и също легло (но, разбира се, не е казал, че това е педофилия, а не нормален секс). По-късно Скуратов пише за това в книгата си „Вариантът на Дракона“ (стр. 153-1

    Коментиран от #24

    07:28 27.09.2026

  • 17 Ами

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Той канцлерът е казал на кой са кафяви:))),с тая "катастрофа":)))Иначе да не бързат с властта там,че всички наши ромеи ще ги върнат,нека да продължават да оправят арийски генофонд там,за фалита Урсулите се грижат:))))Ха ха ха

    07:30 27.09.2026

  • 18 Да, то за това тези

    8 7 Отговор
    Фашаги готвят военно положение. За да си запазят властта! Подобно на зеленото ще заявят: "Ама то война, не може да се провеждат избори! За това съм още легитимен! "
    Фашистите никога доброволно властта не предават на други!

    07:32 27.09.2026

  • 19 Няма начин

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":

    С АдГ се цели подсъзнателна религиозна асоциация на българите , а Християн Демократичния съюз (ЦДУ) би се бъркаш с ЦиРейУ или Цедка .

    07:32 27.09.2026

  • 20 В природата

    6 5 Отговор
    Животните никога не следват най-слабите и най-тъпите за лидери... А хората уж умни, уж "венец на природата"...., точно това правят и умират във войни, мизерстват в диктатури.... управлявани от дебили!

    07:35 27.09.2026

  • 21 Райчев

    7 5 Отговор
    Това е тенденцията! В цяла Европа народа се пробужда и скоро ще се отърве от либерастко-фашистката миазма поробила хората!

    07:36 27.09.2026

  • 22 Лудият

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    С многото профили и празните междуредия пак се лекува тук...

    07:39 27.09.2026

  • 23 Карлуковсия

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Пак ежтук.Днес с 13 профила.

    07:40 27.09.2026

  • 24 Абе

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Ако беше вярно Макрончо с мъжката баба щеше да му се пише пръв приятел:)))),да не говорим за евролиберастите ,дето си държат на многото полове:)))А нашите Петроханци да не говорим:))),иначе като гледате Кабаева по трико и на Макрон бабата с панталона, коя може да изненада с инструмент :)))))според вас:)))ХаХаХа

    07:41 27.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Вайдел обича да лиже черни тутки.

    07:43 27.09.2026

  • 28 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всички които искат воина , народите им":

    Абе и тука така си мислихме за Радев ама кво стана ….

    07:46 27.09.2026

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