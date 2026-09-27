АдГ изпревари ХДС/ХСС с 10 пункта в Германия

„Алтернатива за Германия“ (АдГ) излезе с 10 процентни пункта пред блока ХДС/ХСС в националното партийно проучване на INSA. Партията получава 29% подкрепа, докато консервативният съюз на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз е на 19%.
Данните са от изследване, проведено между 21 и 25 септември сред 1203 души. Посочената максимална статистическа грешка е 2,9 процентни пункта. Проучването е публикувано от „Билд ам Зонтаг“, а резултатите са цитирани от РБК.
Социалдемократите и „Зелените“ с лек ръст
Подкрепата за АдГ остава без промяна спрямо предходното измерване, докато ХДС/ХСС губи един процентен пункт. Германската социалдемократическа партия (ГСДП) се повишава до 14%, а „Зелените“ достигат 15% — и двете формации добавят по един пункт.
„Левите“ са на 10% след спад с един пункт. Свободната демократическа партия губи един пункт и вече е на 4%, а Съюзът на Сара Вагенкнехт запазва резултат от 3%. При тези стойности АдГ остава най-силната отделна политическа сила в националния рейтинг, но проучването не представлява изборен резултат и не показва разпределение на депутатски мандати.
Поредни загуби за партията на канцлера
Новото проучване идва след тежък резултат за ХДС на изборите в Мекленбург-Предна Померания на 20 септември. Според окончателните данни АдГ е първа с 38,2%, пред ГСДП с 35,5%. ХДС получава 4,9% и не преминава петпроцентната бариера за местния парламент.
АдГ подобрява резултата си спрямо изборите през 2021 г. с 21,5 процентни пункта и печели 18 допълнителни места в 71-местния ландтаг. Канцлерът Фридрих Мерц определи представянето на ХДС като „катастрофа“, съобщи Асошиейтед прес.
По-рано през септември АдГ спечели и изборите в Саксония-Анхалт, където ХДС също отчете най-слабия си резултат в провинцията. Двата вота засилиха натиска върху ръководството на консервативния блок и породиха спекулации за политическото бъдеще на Мерц. До момента няма официално решение за промяна на канцлера или на ръководството на ХДС.
Източници: РБК, Билд ам Зонтаг, Тагесшау
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТРЯБВА ДА СИ ГОЛЯМ ГРЕШНИК:)
.....
Коментиран от #4
07:03 27.09.2026
2 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ......
07:03 27.09.2026
3 Всички които искат воина , народите им
Коментиран от #28
07:06 27.09.2026
4 Вашето мнение
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":След края на ВСВ сащ реабилитират и освобождават от затворите хиляди нациски главорези с една едничка цел, оцеляването им и икономическият им просперитет ще възродят германия и техните отроци ще поискат реванш от Русия.
Коментиран от #6
07:09 27.09.2026
5 О Боже....
07:13 27.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Вашето мнение":НЕ ЗНАМ КАКЪВ РЕВАНШ МОГАТ ДА ПОИСКАТ
КАТО ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ ЗА 15-30 МИНУТИ
....
КОРОЛЬОВ И КУРЧАТОВ РЕШИХА ПРОБЛЕМА ЗАВИНАГИ
07:14 27.09.2026
7 Хихи
07:16 27.09.2026
8 ВЕСЕЛЯК
07:17 27.09.2026
9 хаха
Лъжливата лесбо банкстърка няма да намери нито 1 за коалиция.
CopeSeeth паплач! Избиращи Тиква и Шопар 15 години, тръгнали да сипват мозък от празните си кратуни. ХАХАХА
Коментиран от #17, #23
07:19 27.09.2026
10 Танте
07:23 27.09.2026
11 Верно ли бе
07:24 27.09.2026
12 хаха
Кремълският педофил
От Александър Латвиненко
Преди няколко дни руският президент Владимир Путин
се разхожда от Големия Кремълски дворец до резиденцията си. На
един от площадите на Кремъл президентът спря да поговори
с туристите. Сред тях имаше момче на 4 или 5 години.
„Как се казваш?“ – попита Путин.
„Никита?“ – отговори момчето.
Путин коленичи. Вдигна тениската на момчето и го целуна по корема.
Световната общественост е шокирана. Никой не може да разбере защо руският президент направи такова странно
нещо като целуна по корема на непознато малко момче.
Обяснението може да се намери, ако внимателно разгледаме така наречените „бели петна“ в биографията на Путин.
След като завършва Института „Андропов“, който подготвя офицери за разузнавателната служба на КГБ, Путин не е приет във външното разузнаване. Вместо това е изпратен на младша позиция в Ленинградското управление на КГБ. Това е много необичаен обрат за кариерата на завършил Института „Андропов“ с
свободно владеещ немски. Защо това се случи с Путин?
Коментиран от #16, #22
07:25 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #19
07:27 27.09.2026
16 хаха
До коментар #12 от "хаха":Защото малко преди дипломирането му, шефовете му научили, че Путин е педофил. Така казват някои
хора, които познавали Путин като студент в Института.
Служителите на Института се страхували да съобщят това на собствените си началници, което би довело до неприятно
разследване. Те решили, че е по-лесно просто да избегнат изпращането на Путин в чужбина под някакъв претекст. Такова
решение не е необичайно за тайните служби.
Много години по-късно, когато Путин станал директор на ФСБ и се подготвял за президентство, той започнал да търси и унищожава всякакви компрометиращи материали, събрани срещу него от тайните служби през по-ранни години. Не било трудно, стига самият той да е бил директор на ФСБ. Освен всичко друго, Путин намерил видеозаписи в Дирекцията за вътрешна сигурност на ФСБ, които го показвали как прави секс с непълнолетни момчета.
Интересното е, че видеото е записано в същия конспиративен апартамент на улица „Потянка“ в Москва,
където руският главен прокурор Юрий Скуратов е бил тайно заснет с две про ститутки. По-късно, в
известния скандал. Путин (по указания на Роман Абрамович) изнудва Скуратов с тези записи и се опитва да убеди главния прокурор да подаде оставка. В този разговор Путин споменава на Скуратов, че самият той също е бил тайно заснет на видео, докато прави секс в едно и също легло (но, разбира се, не е казал, че това е педофилия, а не нормален секс). По-късно Скуратов пише за това в книгата си „Вариантът на Дракона“ (стр. 153-1
Коментиран от #24
07:28 27.09.2026
17 Ами
До коментар #9 от "хаха":Той канцлерът е казал на кой са кафяви:))),с тая "катастрофа":)))Иначе да не бързат с властта там,че всички наши ромеи ще ги върнат,нека да продължават да оправят арийски генофонд там,за фалита Урсулите се грижат:))))Ха ха ха
07:30 27.09.2026
18 Да, то за това тези
Фашистите никога доброволно властта не предават на други!
07:32 27.09.2026
19 Няма начин
До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":С АдГ се цели подсъзнателна религиозна асоциация на българите , а Християн Демократичния съюз (ЦДУ) би се бъркаш с ЦиРейУ или Цедка .
07:32 27.09.2026
20 В природата
07:35 27.09.2026
21 Райчев
07:36 27.09.2026
22 Лудият
До коментар #12 от "хаха":С многото профили и празните междуредия пак се лекува тук...
07:39 27.09.2026
23 Карлуковсия
До коментар #9 от "хаха":Пак ежтук.Днес с 13 профила.
07:40 27.09.2026
24 Абе
До коментар #16 от "хаха":Ако беше вярно Макрончо с мъжката баба щеше да му се пише пръв приятел:)))),да не говорим за евролиберастите ,дето си държат на многото полове:)))А нашите Петроханци да не говорим:))),иначе като гледате Кабаева по трико и на Макрон бабата с панталона, коя може да изненада с инструмент :)))))според вас:)))ХаХаХа
07:41 27.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй
07:43 27.09.2026
28 Гост
До коментар #3 от "Всички които искат воина , народите им":Абе и тука така си мислихме за Радев ама кво стана ….
07:46 27.09.2026