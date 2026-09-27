АдГ изпревари ХДС/ХСС с 10 пункта в Германия

„Алтернатива за Германия“ (АдГ) излезе с 10 процентни пункта пред блока ХДС/ХСС в националното партийно проучване на INSA. Партията получава 29% подкрепа, докато консервативният съюз на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз е на 19%.

Данните са от изследване, проведено между 21 и 25 септември сред 1203 души. Посочената максимална статистическа грешка е 2,9 процентни пункта. Проучването е публикувано от „Билд ам Зонтаг“, а резултатите са цитирани от РБК.

Социалдемократите и „Зелените“ с лек ръст

Подкрепата за АдГ остава без промяна спрямо предходното измерване, докато ХДС/ХСС губи един процентен пункт. Германската социалдемократическа партия (ГСДП) се повишава до 14%, а „Зелените“ достигат 15% — и двете формации добавят по един пункт.

„Левите“ са на 10% след спад с един пункт. Свободната демократическа партия губи един пункт и вече е на 4%, а Съюзът на Сара Вагенкнехт запазва резултат от 3%. При тези стойности АдГ остава най-силната отделна политическа сила в националния рейтинг, но проучването не представлява изборен резултат и не показва разпределение на депутатски мандати.

Поредни загуби за партията на канцлера

Новото проучване идва след тежък резултат за ХДС на изборите в Мекленбург-Предна Померания на 20 септември. Според окончателните данни АдГ е първа с 38,2%, пред ГСДП с 35,5%. ХДС получава 4,9% и не преминава петпроцентната бариера за местния парламент.

АдГ подобрява резултата си спрямо изборите през 2021 г. с 21,5 процентни пункта и печели 18 допълнителни места в 71-местния ландтаг. Канцлерът Фридрих Мерц определи представянето на ХДС като „катастрофа“, съобщи Асошиейтед прес.

По-рано през септември АдГ спечели и изборите в Саксония-Анхалт, където ХДС също отчете най-слабия си резултат в провинцията. Двата вота засилиха натиска върху ръководството на консервативния блок и породиха спекулации за политическото бъдеще на Мерц. До момента няма официално решение за промяна на канцлера или на ръководството на ХДС.

Източници: РБК, Билд ам Зонтаг, Тагесшау