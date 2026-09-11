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9-ият кръг в Първа лига се открива днес - програма

9-ият кръг в Първа лига се открива днес - програма

11 Септември, 2026 15:14 1 270 2

  • първа лига-
  • черно море-
  • локомотив софия-
  • цска 1948-
  • дунав русе-
  • цска-
  • арда-
  • славия-
  • спартак варна-
  • ботев враца-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • лудогорец-
  • левски-
  • програма

Двубоят е от 21:00 часа на стадион "Тича"

9-ият кръг в Първа лига се открива днес - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 9 кръг:


11 септември - петък, 21:00
Черно море - Локомотив София

12 септември - събота, 19:00
ЦСКА 1948 - Дунав Русе

12 септември - събота, 21:15
ЦСКА - Арда Кърджали

13 септември - неделя, 15:15
Славия - Спартак Варна

13 септември - неделя, 17:45
Ботев Враца - Левски

13 септември - неделя, 20:30
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

14 септември - понеделник, 20:30
Лудогорец - Септември София


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВарнаМоряците

    0 1 Отговор
    Илиев, Оставка, Вън !!!

    Коментиран от #2

    15:46 10.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВарнаМоряците":

    кво ни е виновен Илиев че прави от нищо нещо?виж ТИМ вече трябва да се замислят , че ставаме за посмешище

    16:50 10.09.2026

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