Лошото ченге на Кремъл: От Киев и основните обекти на НАТО няма да остане камък върху камък, а само сив ядрен прах

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва разполага с възможността да нанесе ядрен удар по Киев и к ...