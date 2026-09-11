Джордж Ръсел с най-бърза обиколка в първата тренировка на Формула 1 в Мадрид

Първата свободна тренировка за Гран при на Испания във Формула 1 донесе радост за Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес, който изригна с най-добро време на новото трасе „Мадринг“ в Мадрид. Британският ас премина 5.414-километровата писта за впечатляващите 1:34.077 минути, оставяйки зад себе си основния фаворит и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели с разлика от 0.286 секунди.

Въпреки че „Мадринг“ дебютира в календара на Формула 1, скоростта на болидите все още остава мистерия. Първата сесия не разкри пълния потенциал на машините, като се очаква истинската битка за позиции да се разгори в следващите тренировки и квалификацията. Ръсел, който миналата седмица отстъпи пред съотборника си Антонели в Монца, този път демонстрира завидна форма и амбиция за реванш.

Шарл Льоклер от Ферари се нареди трети, изоставайки с 0.459 секунди от лидера, докато неговият съотборник Люис Хамилтън остана четвърти с пасив от 0.543 секунди. Макс Верстапен, пилотът на Ред Бул, зае петата позиция, а световният шампион Ландо Норис с Макларън финишира едва седми – на 0.870 секунди зад Ръсел.

Арвид Линдблад донесе първото класиране в топ 7 за отбора на Рейсинг Булс, а Оскар Пиастри от Макларън се нареди осми, затвърждавайки силното представяне на младите пилоти в шампионата.