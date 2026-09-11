Никола Цолов с бляскаво начало в Мадрид: Българинът оглави първата тренировка във Формула 2

Българският ас Никола Цолов впечатли всички с най-добро време в първата свободна тренировка на пистата в Мадрид, част от шампионата на Формула 2. Младият пилот на "Кампос Рейсинг" даде сериозна заявка за предстоящия уикенд, като остави конкурентите си зад гърба си още в началото на състезателния уикенд.

Цолов завъртя 10 обиколки по легендарната испанска писта. В най-бързия си тур той измина дистанцията от 5,416 километра за впечатляващите 1:47.059 минути. С този резултат Никола не само оглави класирането, но и демонстрира отлична форма и увереност зад волана.

Само на 0,110 секунди след Цолов финишира аржентинецът Николас Варона, представител на "Ван Амерсфорт Рейсинг".

Третото място в тренировката зае неговият съотборник Рафаел Виягомес от Мексико, който също показа стабилно темпо.

Сред останалите претенденти за челните места се откроиха ирландецът Алекс Дън от "Родин Моторс", който се нареди пети, както и бразилецът Рафаел Камара, завършил десети.