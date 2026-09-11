Веласкес готви промени в Левски за мача във Враца

Левски започва днес подготовка за гостуването на Ботев Враца. Сините имат тренировка в 11:00 часа, която ще бъде открита. Аут за сблъсъка със сигурност е наказаният капитан Кристиан Димитров, както и трайно контузените Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Заради многото проблеми в състава е възможно дебют да направи последното попълнение Петко Христов. 27-годишният централен защитник пристигна като преотстъпен от италианския Специя. Христов бе в групата за двубоя за BET.bg Суперкупата на България с ЦСКА, но остана неизползвана резерва.

Заради многото мачове и натрупаната умора Веласкес може да направи и още промени в състава.