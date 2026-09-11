Веласкес готви промени в Левски за мача във Враца

Левски започва днес подготовка за гостуването на Ботев Враца. Сините имат тренировка в 11:00 часа, която ще бъде открита. Аут за сблъсъка със сигурност е наказаният капитан Кристиан Димитров, както и трайно контузените Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.
Заради многото проблеми в състава е възможно дебют да направи последното попълнение Петко Христов. 27-годишният централен защитник пристигна като преотстъпен от италианския Специя. Христов бе в групата за двубоя за BET.bg Суперкупата на България с ЦСКА, но остана неизползвана резерва.
Заради многото мачове и натрупаната умора Веласкес може да направи и още промени в състава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наказанието ЦСКА
Коментиран от #2
14:36 11.09.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Наказанието ЦСКА":Не може да уважаваш нещо ,което го няма, а цска го няма.
Коментиран от #4
14:38 11.09.2026
3 Само Вуцов
15:12 11.09.2026
4 Тралала
До коментар #2 от "Левски 1914":Като падните от ЦСКА, те не били ЦСКА,а били Литекс.
Като биете ЦСКА се гордеете, че сте били най успешния български клуб ЦСКА.
Коригирайте си малко мисленето.
Коментиран от #6
15:22 11.09.2026
5 Само Вуцов не закачайте
15:26 11.09.2026
6 Левски 1914
До коментар #4 от "Тралала":След 09 00 2016г, никога не съм викал на това МЕНТЕ цска. И да бие и да падаме това си е Литекс - Етрополе. А Ганчев като доведе Литекс е искал отбора да се казва Литекс ТИРЕ цска.
Коментиран от #7
15:49 11.09.2026
7 Левски 1914
До коментар #6 от "Левски 1914":След 09 09 2016г
15:50 11.09.2026
8 Кой какво
15:55 11.09.2026