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Веласкес готви промени в Левски за мача във Враца

Веласкес готви промени в Левски за мача във Враца

11 Септември, 2026 14:29 767 8

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • ботев враца

Заради многото проблеми в състава е възможно дебют да направи последното попълнение Петко Христов

Веласкес готви промени в Левски за мача във Враца - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски започва днес подготовка за гостуването на Ботев Враца. Сините имат тренировка в 11:00 часа, която ще бъде открита. Аут за сблъсъка със сигурност е наказаният капитан Кристиан Димитров, както и трайно контузените Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Заради многото проблеми в състава е възможно дебют да направи последното попълнение Петко Христов. 27-годишният централен защитник пристигна като преотстъпен от италианския Специя. Христов бе в групата за двубоя за BET.bg Суперкупата на България с ЦСКА, но остана неизползвана резерва.

Заради многото мачове и натрупаната умора Веласкес може да направи и още промени в състава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наказанието ЦСКА

    3 1 Отговор
    Нито играчите,нито ръководството уважавате съперника.Веласкес вижда,но не може да промени манталитета.

    Коментиран от #2

    14:36 11.09.2026

  • 2 Левски 1914

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наказанието ЦСКА":

    Не може да уважаваш нещо ,което го няма, а цска го няма.

    Коментиран от #4

    14:38 11.09.2026

  • 3 Само Вуцов

    5 0 Отговор
    да не маха.

    15:12 11.09.2026

  • 4 Тралала

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Като падните от ЦСКА, те не били ЦСКА,а били Литекс.
    Като биете ЦСКА се гордеете, че сте били най успешния български клуб ЦСКА.
    Коригирайте си малко мисленето.

    Коментиран от #6

    15:22 11.09.2026

  • 5 Само Вуцов не закачайте

    3 2 Отговор
    Много е добре когато левскари бълнуват и им се привижда литекс,познайте какво им се е случило?

    15:26 11.09.2026

  • 6 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тралала":

    След 09 00 2016г, никога не съм викал на това МЕНТЕ цска. И да бие и да падаме това си е Литекс - Етрополе. А Ганчев като доведе Литекс е искал отбора да се казва Литекс ТИРЕ цска.

    Коментиран от #7

    15:49 11.09.2026

  • 7 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Левски 1914":

    След 09 09 2016г

    15:50 11.09.2026

  • 8 Кой какво

    1 1 Отговор
    Веласкес да вземе за съветник Христо Янев,видя се как джуджето му скрои номер с оставката и победи непобедимите левскари

    15:55 11.09.2026

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