БФС обяви началото на нов турнир с водещите клубове в България

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на Bethub Pro Cup - нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея.
В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.
Bethub Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея.
Генерален спонсор на турнира е Bethub.
На 15 септември от 19:00 ч. в хотел „Хилтън“ в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на Bethub Pro Cup, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.
Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Вярно че този сезон е с 2 отбора по-малко, но бе претоварено. 14 отбора са 26 мача (2х13) и отделно в групи за първата още 6 или 32 мача. Отделно за купата (на полуфинали по 2) - не знам колко, но да кажем че може да са 6 мача или дотук 38 мача. Да изберем Левски (подобно за ЦСКА-София) те вече имат 8 мача в евротурнирите (46 мача) и им предстоят 8 в групи (6 за другите) или дотук 54 мача. Плюс за суперкупата 55 мача. За този турнир били максимум 7 мача - дотук възможни 62 мача. Отделно ако на теория продължат в евротурнирите. Че то нашите не могат да играят през 3-4 дни и затова отлагат мачове. Преди имахме група от 16 или 30 мача и за купа и суперкупа 1. Сега могат да го направят двойно. Отделно ако играят и за национални отбори играчи.
Могат да си тестват резервите. Интересно ще важи ли там правилото за роден до 2003г?
13:28 11.09.2026
2 Станчо
Коментиран от #3
13:34 11.09.2026
3 Лост
До коментар #2 от "Станчо":Защото не искат да се занимават с глупости.
14:31 11.09.2026