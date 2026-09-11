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БФС обяви началото на нов турнир с водещите клубове в България

БФС обяви началото на нов турнир с водещите клубове в България

11 Септември, 2026 12:58 492 3

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  • бфс-
  • bethub pro cup

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца

БФС обяви началото на нов турнир с водещите клубове в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на Bethub Pro Cup - нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея.

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.

Bethub Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея.

Генерален спонсор на турнира е Bethub.

На 15 септември от 19:00 ч. в хотел „Хилтън“ в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на Bethub Pro Cup, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.

Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Пълна безсмислица. Нещо за печелене на пари. И пак кръстено на фирма за залагания.
    Вярно че този сезон е с 2 отбора по-малко, но бе претоварено. 14 отбора са 26 мача (2х13) и отделно в групи за първата още 6 или 32 мача. Отделно за купата (на полуфинали по 2) - не знам колко, но да кажем че може да са 6 мача или дотук 38 мача. Да изберем Левски (подобно за ЦСКА-София) те вече имат 8 мача в евротурнирите (46 мача) и им предстоят 8 в групи (6 за другите) или дотук 54 мача. Плюс за суперкупата 55 мача. За този турнир били максимум 7 мача - дотук възможни 62 мача. Отделно ако на теория продължат в евротурнирите. Че то нашите не могат да играят през 3-4 дни и затова отлагат мачове. Преди имахме група от 16 или 30 мача и за купа и суперкупа 1. Сега могат да го направят двойно. Отделно ако играят и за национални отбори играчи.
    Могат да си тестват резервите. Интересно ще важи ли там правилото за роден до 2003г?

    13:28 11.09.2026

  • 2 Станчо

    0 0 Отговор
    Защо ги няма Лудогорец?

    Коментиран от #3

    13:34 11.09.2026

  • 3 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Станчо":

    Защото не искат да се занимават с глупости.

    14:31 11.09.2026

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