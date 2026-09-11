БФС обяви началото на нов турнир с водещите клубове в България

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на Bethub Pro Cup - нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея.

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.

Bethub Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея.

Генерален спонсор на турнира е Bethub.

На 15 септември от 19:00 ч. в хотел „Хилтън“ в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на Bethub Pro Cup, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.

Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира.