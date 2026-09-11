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Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров: Аз искам София и България в сърцето на Европа

Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров: Аз искам София и България в сърцето на Европа

11 Септември, 2026 15:54 896 61

  • васил терзиев-
  • андрей гюров

Според него България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в Европейския съюз и днешният въпрос е какво място иска да заема в него

Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров: Аз искам София и България в сърцето на Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Като основни причини за решението си той посочи ясния европейски избор за бъдещето на България и опита от работата на общината с Гюров като министър-председател.

„Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за модел на управление“, заявява Терзиев.

Според него България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в Европейския съюз и днешният въпрос е какво място иска да заема в него.

„Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи. Искам модерна България – хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път“, посочва кметът.

На този модел Терзиев противопоставя България в периферията на Европа – обърната към политически и геополитически модели от миналото, концентрация на власт, подчиняване на институции и медии и трайни мрежи на влияние около държавната власт и публичния ресурс.

Европейският избор има и конкретно икономическо измерение. Терзиев посочва, че България е с 56 млрд. лева положителен баланс от членството си в Европейския съюз.

„Зад тези числа са метро, транспорт, училища, инфраструктура, бизнес, работни места и възможности за поколения българи да учат, да пътуват, да се развиват“, казва той.

Наред с избора за посоката на страната Терзиев посочва и личния си управленски опит като причина да даде гласа си за Андрей Гюров.

За по-малко от три години като кмет на София той е работил с пет различни правителства и премиери и по думите му е виждал как инструментите на държавната власт могат да се използват за натиск върху местната власт – чрез спиране на средства, забавяне на проекти и поставяне на общини в зависимост.

„Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората“, заявява Терзиев.

По думите му като министър-председател Андрей Гюров е показал друг модел на управление.

„Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката, независимо какви са ни политическите предпочитания“, заявява кметът.

Именно поведението на Гюров при реално упражняване на власт е определящо за личния избор на Терзиев.

„Има значение какво прави един човек, когато получи власт. Андрей Гюров имаше властта да избира страни – избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас.“

Васил Терзиев призовава гражданите да участват в президентските избори на 25 октомври, информират от пресцентъра на Столична община.

„Не оставайте вкъщи. Прекалено скъпо е да не гласувате.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    47 2 Отговор
    Педроханците в коалиция

    Коментиран от #54

    15:57 11.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    38 3 Отговор
    Аз съм от учредителите на ПП ама като видях в инициативния комитет Тагаренко и Хампарцумян веднага ме загубиха.

    Коментиран от #17

    15:57 11.09.2026

  • 3 честен ционист

    34 2 Отговор
    Васик за каква Европа бълнува с Гюро и шериф Канди.

    15:58 11.09.2026

  • 4 ДС Терзиев

    35 3 Отговор
    Сърцето на Европа е в хижата в Петрохан.Голямо ❤️❤️❤️ за всички малки деца!

    15:59 11.09.2026

  • 5 Дино

    31 0 Отговор
    С такъв куршум в сърцето Европа ще загине.

    15:59 11.09.2026

  • 6 Щтрак-Цимерман

    28 0 Отговор
    Ако знае баща ти и деда ти твоите секси игри.........................!

    16:00 11.09.2026

  • 7 Чудих се аз

    25 1 Отговор
    Защо на нашата улица започна ремонт, от който няма нужда, а то Терзиев решил да прави предизборна агитация. Идват и местни избори, дали Терзиев ще получи още един мандат?

    Коментиран от #28

    16:00 11.09.2026

  • 8 Кочо

    7 6 Отговор
    Властта и кметовете трябва да са от една партия, вижда се и в текста когато Терзиев е имал помощ от държавата при Гюров, като служебен премиер! Президента трябва да е от друга партия! Най справедливо е в момента Йотова да не се явява на избор, а Терзиев да отстъпи кметския пост на Прогресивна България!

    16:01 11.09.2026

  • 9 Аз не искам простолюдието в провинцията

    13 1 Отговор
    Да мачка възпитаните интелигетните и образованите хора само защото било демокрация и соросоидите им втълпяват че хората били равни което не е така. Равенството е пред закона !

    16:01 11.09.2026

  • 10 Тропоска

    17 1 Отговор
    Вълшебна нощ се спуска над града фалшиви хора търсят нежността, защо се скрихте двама от дъжда, защото там-ти-ри-рам-ти-ри-рам...

    16:01 11.09.2026

  • 11 волан

    17 0 Отговор
    И аз искам София и България да са в сърцето на Европа! И аз,и аз! Но...баба Урсула не ще.Явно.

    16:02 11.09.2026

  • 12 6257272452

    17 1 Отговор
    в сърцето на европа е пълно с геюви , бре !

    16:03 11.09.2026

  • 13 Оги

    24 1 Отговор
    Васка, вземи му пусне едни 100 бона на личната сметка като на Петроханците, знаем всичко, че си пич и си над тези неща.

    16:03 11.09.2026

  • 14 !!!?

    3 17 Отговор
    Българи, да изгоним овцата на Мистър Кеш от президентството...!!!?

    Коментиран от #19, #48

    16:03 11.09.2026

  • 15 василе

    21 0 Отговор
    в ПЪТИ си по-зле от компирката...

    16:04 11.09.2026

  • 16 Българин

    10 3 Отговор
    АЗ ИСКАМ СОФИЯ И БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО НА РУСИЯ!

    16:05 11.09.2026

  • 17 Кочо

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Там всички са такива психясали на тема ,,Ние сме ЕС и НАТО, другите са Брикс"! Някакъв Костов /Коста/, накрая се представи за доктор, по БНР, избълва всички опорки от Монтескьо, през Стамболов, Виденов до Путин, обяви, че Илиана Раева не става за президент, че се наложи водещата да го озапти и да му обясни, че съпругата на Наско Сираков не е кандидат за президент! Всички са за болницата, не им се връзвайте!

    16:05 11.09.2026

  • 18 Аз искам

    17 0 Отговор
    София и България в сърцето на БЪЛГАРИТЕ.

    16:05 11.09.2026

  • 19 Софиянец

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    Да изгоним гюрлата от България!

    16:05 11.09.2026

  • 20 Стенли

    14 1 Отговор
    Василчо ще дадеш ли на Гюро някой еврак , както даде на петроханските п, е дофили🤨😁

    16:07 11.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 азчо

    11 2 Отговор
    петроханци в действие....и пари пак ще дари....и каквото искат ще даде...

    16:09 11.09.2026

  • 23 Кочо

    2 2 Отговор
    Мечтая си за следната ситуация! Понеже се разбрахме, че всички яйца да не се поставят в една кошница, президента трябва да е опонент на правителството! Така, значи избираме Кандев и всичко е наред! Но, зима, нафтата става 8 евро литъра, бунтове, оставка и пак избори, които печели Асен Василев с 93%!!! И какво ще го правим тогава президента, който е от тяхната квота и яйцата се съберат в един кошник!?

    16:09 11.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 !!!?

    0 7 Отговор
    На Киро Гудяев прислужницата...!!!?

    16:10 11.09.2026

  • 26 Стенли

    9 1 Отговор
    Нито тази биволица става , още по малко този индивид Гюро , ей затова на зорлем ме карат , ако се кандидатира Волгин да гласувам за него 😕🤔😮‍💨

    Коментиран от #52

    16:11 11.09.2026

  • 27 В момента в който Гюров/Кандев приемат

    13 0 Отговор
    подкрепата на Внука на Фамилията (Васил Терзиев - Кмет на Столицата на България) от Държавна Сигурност Терзиеви, Майка Му, Баща Му, Чичо Му и Дядо Му са били Служители на Държавна Сигурност към ЦК на Българската Комунистическа Партия.

    Та да си дойдем на думата, в момента в който Гюров/Кандев приемат подкрепата на Внука на ДС Фамилията Терзиеви (Васил Терзиев - Кмет на Столицата) аз няма да гласувам за Гюров/Кандев❗️

    Няма как да гласувам за който и да е от Шайката Йотова - ДС и Кланът Терзиеви❗️

    Two Wrongs dont make one right❗️

    16:11 11.09.2026

  • 28 По-интересно е

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чудих се аз":

    дали ще го завърши. Да не останете в перманентен ремонт на ремонта?

    16:12 11.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    13 0 Отговор
    Кой го интересува кого ще подкрепя Петроханския смешник

    16:12 11.09.2026

  • 31 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Е, айде сега...., сърцето на Петрохан не ви стигна, и давай към Европа. Наглеете малко.

    16:13 11.09.2026

  • 32 Жълт парцал

    9 2 Отговор
    Днес ПП Де Би ли се надпреварват в забиването на пирони в изборния ковчег на Гюров.... Хайде момчета, заминете го до дупка. На изборите ще получите поредния звучен шамар. А всички ние ще бъдем наречени путинисти....

    16:15 11.09.2026

  • 33 Фамилията ДС към ЦК на Българската

    9 1 Отговор
    Комунистическа Партия е отговорна за терора и провалянето на живота на Български Семейства в продължение на десетки години.

    16:15 11.09.2026

  • 34 Да прав си да

    3 3 Отговор
    Подкрепиш тях но. ВИНАГИ НО ЕДИНИЯТ ПОЗАПОВЕД НА КАРТОФА НАПУСНА КАТО ОБЕИНИ СЕБЕСИ ЧЕ НЕ СЪГЛАСЕН С МЕТОДИ ТЕ СИ. НАЛИ ТИ СИ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР ЧОВЕК С ОПИТ И ТИ ОПРЕДЕЛЯШ ПРАВИЛАТА. ??? ДРУГИ ОТИТЕ В УКРАЙНА ДА СЕ ПРЕДЛАГА НА ТЕПСИЯ ЗА ДОГОВОР. ДА ВИДИМ И ДРУГИ ТЕ СЛЕД КАТО УКРАЙНА НИ ГЪРМЯ С ДРОНОВЕ И НЕНИ ДАДЕ ОБЯСНЕНИЯ ЗАЩО И КОЙ ИСКАШЕ ДА ГЪРМИ ГАЗОВАТА ТРЪБА В БЪЛГАРИЯ СЛЕДКАТО УКРАЙНА ПОСТРОЙ НЕЗАКОНЕН ГРАД И НИКОЙ НЕСМЕ ДА КАЖЕ НЕ. ??? БЕЗ ВОЙННО ОБРАЗУВАНИЕ КАК ЩЕ РЪКОВОДИ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ. ??? ТОВА ЛИ Е АЛТЕРНАТИВАТА ДРУГИТЕ СА ОЩЕ ПО-ЗЛЕ ЩЕ ПРАВЯТ ВЕСТНИК ХУБАВОТО Е ЧЕ ИМА СВЕТЛИНА НО ВСЕПАК ИМА И ТОВА Е ЕВЕЛИН МИХАЙЛОВ ОТ ВЕЛИЧИЕ ЧОВЕК МАЧКАН И ВИНАГИ СЕ ИЗПРАВЯ. ПРЕДСТАВИ СИ КАРТОФА ИЛИ ЧУЖДИ ПОСОЛСТВА ТИ СЕ ОБАДЯТ ДА СЕ ПРЕДАДЕШ СТРАНАТА ЩЕ ГО НАПРАВИШ НО ЕВЕЛИН МИХАЙЛОВ ОТ ВЕЛИЧИЕ НЯМА ДАГО НАПРАВИ БОРИ СЕ ДО ПОСЛЕДНО ДА ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА БОРИСЕ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ И СЪДЕБНАТА МАШИНА РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ И УСПЯ. МИСЛЯ ЧЕ Е ДОСТОЕН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

    16:17 11.09.2026

  • 35 Тико

    8 2 Отговор
    Петрохан Петрохана подкрепя!

    16:17 11.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Терзиев

    10 0 Отговор
    И малки момченца в петроханска хижа 👌

    16:24 11.09.2026

  • 38 Хихихи

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "!!!?":

    Споко, бе! Васко мнафа и тебе ще увАжи! Хахахха

    16:25 11.09.2026

  • 39 София

    6 0 Отговор
    Яяяяя и ДС мастийката изквика нещо,брех...

    16:26 11.09.2026

  • 40 Стойко

    8 0 Отговор
    Само си представете тая мазна хомо тройка гюров-кандев-терзиев на калъп 🤮🤮🤮 отвратни

    16:29 11.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Зеления

    5 0 Отговор
    Г-жо Атанасова в България има 3335 кмета, моля публикувайте статия за всеки от тях коя кандидат президентска двойка подкрепя и защо....

    16:34 11.09.2026

  • 44 Хихихи

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "!!!?":

    По-добре са започне от себе си! В обществото ни няма място за извратени педофили!

    16:35 11.09.2026

  • 45 гей дружинка

    6 0 Отговор
    Не изневерявай на Бонбонев, терзийка, че гейовете са много отмъстителни и враждебни същества - хаха..Гюров, Кандев, Танас и аз - хахах, по пеньоаре..на "соаре".

    16:35 11.09.2026

  • 46 тръбач

    6 1 Отговор
    тръбата свири "сбор"! петроханци "тревога"!

    16:35 11.09.2026

  • 47 Геро

    5 0 Отговор
    А бе момче, какво сме стигнали с тоз ЕС незнам, но че липсва истинската икономика на България е факт! Унищожени промишленост и енергетика, медицина и образование, липса на правосъдие,армия и защита на народа от бандити и тн. Не виждам ориентацията ти и на Гюро, как ще ВЪЗСТАНОВЯТ това!

    16:38 11.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахаха

    7 1 Отговор
    Илияна Йотова трябва да го черпи - сериозна антиреклама прави на "своите"

    16:40 11.09.2026

  • 50 Къко

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "лама Иво":

    😁😁😁🤣🤣🤣

    16:41 11.09.2026

  • 51 Капейчо

    1 5 Отговор
    Дойде време, в което изключително умният българин отново да направи грешния избор. От едната страна са интелигентните и образовани хора, от другата страна са схемаджиите и ченгетата. Лично аз не се съмнявам и за секунда за кого ще гласува Ганчо.

    16:42 11.09.2026

  • 52 Ти не го мисли него

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Той си прибира евродепутатската заплатка и изобщо не го брига

    16:42 11.09.2026

  • 53 Кой си ти

    3 1 Отговор
    Е как ,Васеее го подкрепяш????
    И с двете полукълба ли ????

    16:49 11.09.2026

  • 54 приказки от хижата..

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Кмета има нисък рейтинг, ще удари лошо Гюро..

    16:50 11.09.2026

  • 55 Илиана

    0 1 Отговор
    Аз в уупето на Сибир !

    17:00 11.09.2026

  • 56 Баце

    4 1 Отговор
    До всички педроханци: Европа не е само Прайд, Дъга и 33 пола барабар с мигрантите.
    Това е ооследните 30 години, когато грешките като вас я превзеха и объркаха тотално.
    Историята не започва с вас психопатите.

    17:05 11.09.2026

  • 57 Байрактар"70

    2 0 Отговор
    И аз исках много неща, но с времето разбрах как стоят нещата! А до желанието на господина--- няма как България и София да са някъде там, което няма как да стане! България си е източноевропейска страна на балканския полуостров със свой ,,особен" манталитет! Така че .....!!!

    17:19 11.09.2026

  • 58 Смях в залата

    2 0 Отговор
    Че стигат ни неподготвени случайници

    17:23 11.09.2026

  • 59 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ... ТОЗИ КАКВОТО И ДА ИПЛЮНКА-- Е ОТ- БКП-ДС-- ДРИШНЯТА ??????????????

    17:25 11.09.2026

  • 60 Педигри пал

    0 0 Отговор
    Ама и в зафника искаш... и в задника

    17:35 11.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

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