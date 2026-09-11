Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров: Аз искам София и България в сърцето на Европа

Кметът на София Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори на 25 октомври.
Като основни причини за решението си той посочи ясния европейски избор за бъдещето на България и опита от работата на общината с Гюров като министър-председател.
„Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за модел на управление“, заявява Терзиев.
Според него България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в Европейския съюз и днешният въпрос е какво място иска да заема в него.
„Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи. Искам модерна България – хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път“, посочва кметът.
На този модел Терзиев противопоставя България в периферията на Европа – обърната към политически и геополитически модели от миналото, концентрация на власт, подчиняване на институции и медии и трайни мрежи на влияние около държавната власт и публичния ресурс.
Европейският избор има и конкретно икономическо измерение. Терзиев посочва, че България е с 56 млрд. лева положителен баланс от членството си в Европейския съюз.
„Зад тези числа са метро, транспорт, училища, инфраструктура, бизнес, работни места и възможности за поколения българи да учат, да пътуват, да се развиват“, казва той.
Наред с избора за посоката на страната Терзиев посочва и личния си управленски опит като причина да даде гласа си за Андрей Гюров.
За по-малко от три години като кмет на София той е работил с пет различни правителства и премиери и по думите му е виждал как инструментите на държавната власт могат да се използват за натиск върху местната власт – чрез спиране на средства, забавяне на проекти и поставяне на общини в зависимост.
„Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората“, заявява Терзиев.
По думите му като министър-председател Андрей Гюров е показал друг модел на управление.
„Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката, независимо какви са ни политическите предпочитания“, заявява кметът.
Именно поведението на Гюров при реално упражняване на власт е определящо за личния избор на Терзиев.
„Има значение какво прави един човек, когато получи власт. Андрей Гюров имаше властта да избира страни – избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас.“
Васил Терзиев призовава гражданите да участват в президентските избори на 25 октомври, информират от пресцентъра на Столична община.
„Не оставайте вкъщи. Прекалено скъпо е да не гласувате.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #54
15:57 11.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
15:57 11.09.2026
3 честен ционист
15:58 11.09.2026
4 ДС Терзиев
15:59 11.09.2026
5 Дино
15:59 11.09.2026
6 Щтрак-Цимерман
16:00 11.09.2026
7 Чудих се аз
Коментиран от #28
16:00 11.09.2026
8 Кочо
16:01 11.09.2026
9 Аз не искам простолюдието в провинцията
16:01 11.09.2026
10 Тропоска
16:01 11.09.2026
11 волан
16:02 11.09.2026
12 6257272452
16:03 11.09.2026
13 Оги
16:03 11.09.2026
14 !!!?
Коментиран от #19, #48
16:03 11.09.2026
15 василе
16:04 11.09.2026
16 Българин
16:05 11.09.2026
17 Кочо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Там всички са такива психясали на тема ,,Ние сме ЕС и НАТО, другите са Брикс"! Някакъв Костов /Коста/, накрая се представи за доктор, по БНР, избълва всички опорки от Монтескьо, през Стамболов, Виденов до Путин, обяви, че Илиана Раева не става за президент, че се наложи водещата да го озапти и да му обясни, че съпругата на Наско Сираков не е кандидат за президент! Всички са за болницата, не им се връзвайте!
16:05 11.09.2026
18 Аз искам
16:05 11.09.2026
19 Софиянец
До коментар #14 от "!!!?":Да изгоним гюрлата от България!
16:05 11.09.2026
20 Стенли
16:07 11.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 азчо
16:09 11.09.2026
23 Кочо
16:09 11.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 !!!?
16:10 11.09.2026
26 Стенли
Коментиран от #52
16:11 11.09.2026
27 В момента в който Гюров/Кандев приемат
Та да си дойдем на думата, в момента в който Гюров/Кандев приемат подкрепата на Внука на ДС Фамилията Терзиеви (Васил Терзиев - Кмет на Столицата) аз няма да гласувам за Гюров/Кандев❗️
Няма как да гласувам за който и да е от Шайката Йотова - ДС и Кланът Терзиеви❗️
Two Wrongs dont make one right❗️
16:11 11.09.2026
28 По-интересно е
До коментар #7 от "Чудих се аз":дали ще го завърши. Да не останете в перманентен ремонт на ремонта?
16:12 11.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хаха
16:12 11.09.2026
31 Ти да видиш
16:13 11.09.2026
32 Жълт парцал
16:15 11.09.2026
33 Фамилията ДС към ЦК на Българската
16:15 11.09.2026
34 Да прав си да
16:17 11.09.2026
35 Тико
16:17 11.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Терзиев
16:24 11.09.2026
38 Хихихи
До коментар #36 от "!!!?":Споко, бе! Васко мнафа и тебе ще увАжи! Хахахха
16:25 11.09.2026
39 София
16:26 11.09.2026
40 Стойко
16:29 11.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Зеления
16:34 11.09.2026
44 Хихихи
До коментар #42 от "!!!?":По-добре са започне от себе си! В обществото ни няма място за извратени педофили!
16:35 11.09.2026
45 гей дружинка
16:35 11.09.2026
46 тръбач
16:35 11.09.2026
47 Геро
16:38 11.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хахаха
16:40 11.09.2026
50 Къко
До коментар #24 от "лама Иво":😁😁😁🤣🤣🤣
16:41 11.09.2026
51 Капейчо
16:42 11.09.2026
52 Ти не го мисли него
До коментар #26 от "Стенли":Той си прибира евродепутатската заплатка и изобщо не го брига
16:42 11.09.2026
53 Кой си ти
И с двете полукълба ли ????
16:49 11.09.2026
54 приказки от хижата..
До коментар #1 от "Гост":Кмета има нисък рейтинг, ще удари лошо Гюро..
16:50 11.09.2026
55 Илиана
17:00 11.09.2026
56 Баце
Това е ооследните 30 години, когато грешките като вас я превзеха и объркаха тотално.
Историята не започва с вас психопатите.
17:05 11.09.2026
57 Байрактар"70
17:19 11.09.2026
58 Смях в залата
17:23 11.09.2026
59 ПЕНКО
17:25 11.09.2026
60 Педигри пал
17:35 11.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.