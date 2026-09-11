Три фрази, които могат да намалят напрежението при спор

Когато спорът се разгорещи, естествената реакция често е да защитим позицията си, да дадем съвет или да убедим другия, че греши. Именно това обаче може допълнително да повиши напрежението. Понякога много по-ефективен подход е да покажем, че сме чули и разбрали емоциите на човека срещу нас, пише Unian.net.
Една от фразите, които могат да помогнат в подобна ситуация, е изключително проста: „Това има смисъл“.
Смисълът ѝ не е да признаем, че събеседникът непременно е прав. Вместо това показваме, че можем да разберем защо той се чувства ядосан, разочарован или наранен от своята гледна точка.
Този подход е свързан с т.нар. емоционално валидиране – признаване на преживяванията и чувствата на другия, без задължително да се съгласяваме с неговите заключения или действия. Когато човек почувства, че е чут, необходимостта непрекъснато да защитава позицията си може да намалее и разговорът да стане по-конструктивен.
Подобен ефект могат да имат и реплики като „Помогни ми да разбера“, „Разбирам защо се чувстваш така“ или „Тук съм и те слушам“. Вместо незабавно да предлагат решение, те насърчават събеседника да обясни какво преживява.
Важно е обаче подобни фрази да бъдат произнесени искрено. Ако звучат механично, иронично или снизходително, резултатът може да бъде обратният и конфликтът да се задълбочи.
Няма универсални „магически думи“, които могат да прекратят всеки спор. Но признаването на емоциите на другия, активното слушане и опитът да разберем неговата гледна точка могат да бъдат добра първа стъпка към по-спокоен диалог.
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1 Освалдо Риос
15:59 11.09.2026
2 това е ново
16:00 11.09.2026