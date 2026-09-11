Повече от 4,7 милиарда долара! Правителството на Непал оценява разходите за възстановяване след опустошителните наводнения

Правителството на Непал оценява на над 4,7 милиарда долара разходите за възстановяването след смъртоносното наводнение от 26 август в района на границата с Китай, съобщи днес Министерството на външните работи на страната, цитирано от Франс прес, пише БТА.

„Общият необходим бюджет за възстановяването се оценява приблизително на 4,78 милиарда долара (4,12 милиарда евро)", заяви пред медиите говорителят на непалското министерството Лок Бахадур Чхетри.

Бедствието, причинено от срутването на ледник и скални маси, е предизвикало огромна приливна вълна, която е преминала през няколко долини в региона. Според последните официални данни тя е причинила смъртта на над 1400 души и е ранила най-малко 5600 души в двете страни.

Сред хората, които все още се водят за изчезнали, са стотици чуждестранни туристи и поклонници, както и множество работници, наети в Непал, за да работят в хидроелектрически централи или по строежа на язовири.

Наводнението е отнесло също мостове, пътища, жилища и инфраструктура, принуждавайки хиляди хора да потърсят убежище във временни лагери.

„Около 57,67 милиона долара ще бъдат необходими за непосредственото възстановяване и спасителните операции през идните шест месеца, а 4,71 милиарда долара - за дългосрочното възстановяване“, уточни Чхетри.

Говорителят добави, че все още се извършва по-прецизна оценка, за да се „определи пълният размер на нанесените щети и необходимите средства“ за отстраняване на щетите и възстановяване на разрушената инфраструктура.

Правителството обвини за бедствието глобалното затопляне, което ускорява топенето на ледниците в цялата Хималайска планинска система.

Премиерът Балендра Шах ще говори този месец пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да защити каузата за „климатична справедливост“, потвърди пред медиите и генералният секретар на Министерството на външните работи Амрит Бахадур Ра.

„Той ще насочи вниманието на международната общност към човешките жертви и материалните щети, понесени от Непал вследствие на климатичните промени и бедствията, които те предизвикват“, обясни генералният секретар.

Повече от две седмици след наводнението спасителните операции в Непал продължават в опит да бъдат открити оцелели, особено в няколко тунела на хидроелектрически обекти, затрупани с кал и отломки.

Непалската агенция, отговаряща за извънредните ситуации, обяви днес, че е открила 1385 тела и че все още няма информация за 5130 души, които са в неизвестност.

От китайска страна държавните медии съобщиха за 43 загинали и 519 изчезнали на територията на Тибет, с което общият и все още временен брой на жертвите на бедствието достига 1428 загинали и 5649 изчезнали.