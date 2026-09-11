Раздават 12 награди на "Футболист на футболистите"

Наградите "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 ще бъдат връчени на тържествена церемония, организирана от Асоциацията на българските футболисти в партньорство с БФС на 24 септември в Голф и спа клуб "Света София", Равно поле.

В анкетата, която се провежда от Асоциацията на българските футболисти, участват всички играчи от efbet Лига и Втора лига, които избират най-добрите между своите колеги.

В тазгодишното 25-о юбилейно издание на анкетата ще бъдат раздадени следните награди:

- Футболист на футболистите

- най-добър треньор

- най-добър млад футболист

- най-добра футболистка

- най-добър треньор при жените

- най-добър вратар

- най-добър защитник

- най-добър полузащитник

- най-добър нападател

- за проявени мъжество и характер

- за цялостен принос към футбола

- идеален отбор за сезон 2025/2026

Сред очакваните гости на церемонията личат имената на президента на БФС Георги Иванов, Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Светослав Дяков, Валентин Илиев, Мартин Камбуров, Валентин Михов и още много от най-известните личности в българския футбол.