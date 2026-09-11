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Раздават 12 награди на "Футболист на футболистите"

Раздават 12 награди на "Футболист на футболистите"

11 Септември, 2026 13:29 369 1

  • efbet лига-
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  • анкета

В анкетата участват всички играчи от efbet Лига и Втора лига, които избират най-добрите между своите колеги

Раздават 12 награди на "Футболист на футболистите" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наградите "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 ще бъдат връчени на тържествена церемония, организирана от Асоциацията на българските футболисти в партньорство с БФС на 24 септември в Голф и спа клуб "Света София", Равно поле.

В анкетата, която се провежда от Асоциацията на българските футболисти, участват всички играчи от efbet Лига и Втора лига, които избират най-добрите между своите колеги.

В тазгодишното 25-о юбилейно издание на анкетата ще бъдат раздадени следните награди:

- Футболист на футболистите
- най-добър треньор
- най-добър млад футболист
- най-добра футболистка
- най-добър треньор при жените
- най-добър вратар
- най-добър защитник
- най-добър полузащитник
- най-добър нападател
- за проявени мъжество и характер
- за цялостен принос към футбола
- идеален отбор за сезон 2025/2026

Сред очакваните гости на церемонията личат имената на президента на БФС Георги Иванов, Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Светослав Дяков, Валентин Илиев, Мартин Камбуров, Валентин Михов и още много от най-известните личности в българския футбол.


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  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Ако г-н Борисов беше действащ футболист, щеше да вземе тази награда.

    13:39 11.09.2026

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