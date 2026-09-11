Европа държи коза срещу сенчестия флот на Москва и се готви да го използва

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Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., западните държави отговориха с агресивни икономически ограничения — замразиха официалните валутни резерви на Русия, въведоха контрол върху износа на критични технологии и наложиха санкции на десетки нейни политически, военни и бизнес лидери. Повече от четири години по-късно обаче войната продължава, а западните санкции нанесоха само ограничени щети на руската икономика, пишат за Foreign Affairs Робин Брукс и Бен Харис.

"Русия продължава да търгува с петрол и други суровини, като неотдавна получи огромни допълнителни приходи, след като затварянето на Ормузкия проток доведе до рязък скок на световните цени на петрола. Тези печалби увеличават данъчните приходи на правителството в критичен момент, помагайки му да финансира войната в Украйна и да стабилизира финансовите пазари в страната. Ако преди санкциите изглеждаха неефективни, икономическото възстановяване на Русия след началото на войната на Съединените щати и Израел с Иран само засили това впечатление.

Но би било грешка санкциите да бъдат отписвани като инструмент на политиката. Когато западни политици ги представят като напразно усилие или като контрапродуктивна мярка, правителствата им на практика правят услуга на Москва. Освен това те подценяват огромния натиск, който санкциите все още могат да окажат върху руската система, ако бъдат прилагани правилно. Като намалят притока на твърда валута към Русия, санкциите имат потенциала да тласнат рублата в спирала на обезценяване, което от своя страна би ускорило инфлацията и би дестабилизирало по-широката икономика на страната.

Все още не е твърде късно санкциите да бъдат превърнати в ефективен инструмент. 1/5 от БВП на Русия е пряко свързана с добива на нефт и газ, а износът носи близо 1/3 от приходите на правителството. Русия заобикаля западните санкции срещу износа на петрол предимно чрез т.нар. "сенчест флот" от петролни танкери, а този флот е уязвим към европейски натиск. Той преминава през водни пътища под европейски контрол, попълва състава си с кораби, притежавани от европейски компании, и може да бъде принуден да използва доминирания от Запада застрахователен сектор. Всичко това дава на Европа възможност да ограничи операциите на този флот и по този начин драстично да намали способността на Москва да финансира разрушителната си война.

Възходът на "сенчестия флот"

Санкциите, които Съединените щати, Европейският съюз, Великобритания и Канада наложиха на Русия в началото на 2022 г., бяха изключително широки. Те включваха контрол върху износа на чувствителни стоки като полупроводници, компютри и лазери, както и замразяване на руските валутни резерви, държани в западни централни банки. Усилията за ограничаване на руския износ на петрол обаче тогава бяха ограничени. Световната икономика все още се възстановяваше от пандемията от COVID-19, търсенето на петрол беше голямо и растеше, а руският петрол представляваше приблизително 1/10 от световното предлагане. Западните държави не искаха да повишат цените, като наложат ембарго върху руския петрол, но самият страх, че може да го направят, все пак доведе до рязко поскъпване на петрола и донесе огромни печалби на Москва. Положителното салдо по текущата сметка на Русия — тоест размерът, с който приходите от износ превишават плащанията по внос — достигна рекордните 235 милиарда долара през 2022 г. Само за една година Русия почти възстанови валутните резерви, замразени от западните държави.

Западните държави трябваше да намерят начин да попречат на Москва да генерира огромни печалби от износа на петрол, без това да води до рязък скок на световните цени. Много анализатори на пазара на петрол и суровини се опасяваха, че всеки опит руският петрол да бъде изваден от световните пазари може да повиши цената на суровия петрол от предвоенното равнище от около 75 долара за барел до 200 долара или повече. Това би позволило на Русия да реализира огромни печалби от останалия си износ дори ако обемът на износа спадне. Подобно значително поскъпване почти сигурно би тласнало световната икономика към рецесия.

Решението, до което Г-7 стигна през декември 2022 г., беше таван на цената на руския петрол. Около 70% от корабите, превозващи руски петрол, бяха собственост на западни компании, а близо 90% използваха западни застрахователни, финансови и брокерски услуги. Страните от Г-7, Австралия и ЕС се съгласиха да позволят на руските износители да използват тези услуги — но само ако суровият петрол, който продават, е на цена под 60 долара за барел. Имаше и отделни ценови тавани за високостойностни рафинирани продукти, като дизела, и за продукти с по-ниска стойност, като нафтата, която се използва при рафинирането и в производството на пластмаси. Идеята беше таваните да бъдат достатъчно високи, за да продължи руският износ на петрол, но достатъчно ниски, за да ограничат приходите на Русия.

Заедно с европейската забрана за закупуване на какъвто и да е руски петрол, превозван по море, независимо от цената, таванът незабавно промени структурата на световната търговия с петрол. Изведнъж Русия започна да продава по-голямата част от суровия си петрол на азиатските пазари, особено в Китай и Индия, където купувачите успяваха да договорят цени значително под тези на западните сортове. До януари 2023 г. руският суров петрол се продаваше с почти 40% по-евтино от световния бенчмарк, което лишаваше Русия от милиарди долари печалба всеки месец. Положителното салдо по текущата сметка на страната започна да намалява, като спадна до 50 милиарда долара през 2023 г. и се възстанови съвсем леко до 63 милиарда долара през 2024 г.

Западът остава безсилен въпреки опитите за налагане на контрол

С течение на времето обаче Русия намери начини да заобикаля ограниченията. Тъй като прилагането им зависеше от западната собственост върху корабите, превозващи руски петрол, Русия можеше да избегне ограниченията, като прехвърля износа на суров петрол на кораби, плаващи под флагове на трети държави, но контролирани чрез лабиринт от кухи и холдингови компании от Москва. До 2023 г. "сенчестият флот" се разрастваше с около седем петролни танкера месечно. Около половината от корабите бяха закупени от западни собственици, повечето от които се намираха в Гърция. ЕС се опита да блокира подобни сделки в пакет санкции от декември 2023 г., но продажбите продължиха, макар че сега са насочвани през кухи компании, преди корабите да достигнат до Русия.

В крайна сметка западните държави засилиха натиска срещу "сенчестия флот", като наложиха санкции на голям брой кораби, за които беше известно, че превозват руски петрол, подлежащ на ценовия таван. Съединените щати поведоха тази кампания, като в последните дни на администрацията на Байдън включиха почти 200 кораба в своя санкционен списък, а ЕС и Великобритания последваха примера малко след това. Когато танкер попадне в американския санкционен списък, всяка компания или структура, която търгува с него, рискува да бъде изключена от системата за разплащания в щатски долари. Загубата на достъп до тази система би била толкова тежка, че самата заплаха от вторични санкции е достатъчна, за да възпре повечето компании да правят бизнес със санкционирани субекти.

Този успех обаче се оказа краткотраен. Съединените щати спряха да санкционират нови кораби при президента Доналд Тръмп дори когато санкционните списъци на ЕС и Великобритания нараснаха до над 600 плавателни съда. Без заплахата от американски вторични санкции 524-те кораба, които понастоящем са санкционирани от ЕС и Великобритания, но не и от САЩ, продължиха безпрепятствено да превозват руски петрол. Към днешна дата "сенчестият флот" съставлява около 2/3 от танкерния трафик, излизащ от руските балтийски пристанища, които осигуряват около половината от руския морски износ на петрол.

През октомври 2025 г. администрацията на Тръмп наложи санкции на двата най-големи руски производителя на петрол — "Лукойл" и "Роснефт" — което доведе до понижаване на цената на руския петрол. Няколко месеца по-късно обаче тя отмени част от този напредък, като предостави множество изключения на купувачи на руски петрол, докато световните цени растяха на фона на войната с Иран. С тези изключения и с голяма част от "сенчестия флот" в действие Русия скоро успя да изнася петрол при свои условия и да печели от ръста на цените. До април отстъпката на руския петрол спрямо световните цени почти изчезна. Данъчните приходи на Москва от петрола за периода април-юли са били с 14 милиарда долара по-високи, отколкото година по-рано.

Затягане на примката

За да окажат реален натиск върху приходите на Русия от петрола, западните държави трябва да обезвредят "сенчестия флот". Вашингтон обаче се бави с налагането на санкции срещу допълнителни кораби от този флот, а нов законопроект, т.нар. Закон на Линдзи Греъм за санкциите срещу Русия — одобрен с голямо мнозинство от Сената през август и в момента разглеждан от Камарата на представителите — вероятно няма да промени значително ситуацията. Законопроектът би дал на изпълнителната власт нови правомощия да налага мита върху вносителите на руски петрол, но няма много основания да се смята, че това ще има голям ефект; 25-процентното мито на администрацията на Тръмп върху Индия не е спряло страната да внася руски петрол. Макар законопроектът да би проправил пътя към директно санкциониране на корабите от "сенчестия флот" от страна на САЩ, администрацията на Тръмп досега отказва да предприеме такива мерки и може да продължи да го прави.

Това оставя задачата по ограничаването на "сенчестия флот" на Европа. Предишните санкции на ЕС и Великобритания сами по себе си не са ограничили значимо руския износ, но единствената причина е, че Европа е оставила сериозни пропуски в режима си на прилагане на санкциите.

Досега Европа не желаеше да разширява санкциите си срещу Русия.

Сега е време тези пропуски да бъдат запълнени, като се започне с продължаващото предоставяне на гръцки и други петролни танкери на Русия. Корабите от "сенчестия флот" са средно с около пет години по-стари от стандартно експлоатираните петролни танкери, тъй като собствениците им искат да ограничат загубите си, в случай че корабите бъдат санкционирани. С приближаването на края на експлоатационния живот на тези плавателни съдове поддържането на числеността на флота изисква честа подмяна. Досега най-големият източник на нови кораби са били гръцките корабособственици. ЕС забрани продажбата на такива танкери на руски граждани и структури в пакет санкции, въведен през декември 2023 г., но европейски кораби все още попадат в ръцете на руски купувачи. Сега Брюксел трябва да разшири забраната така, че тя да обхваща всяка сделка, извършена чрез холдингови компании, която в крайна сметка води до прехвърляне на кораб към "сенчестия флот". Новите правила трябва да задължат европейските корабособственици да продават само на надеждни купувачи, одобрени съвместно от ЕС и Великобритания, както и да предоставят информация за проследяването на корабите след продажбата им. Разбира се, Русия може да купува танкери и от много други продавачи, но намирането на алтернативи за толкова голям брой плавателни съдове би било по-скъпо и би отнело повече време.

Европа разполага със значителна икономическа мощ и силна правна система и може да използва и двете, за да налага последици върху трети държави, които подпомагат дейността на "сенчестия флот". За да прикриват връзката си с Русия, корабите от "сенчестия флот" обикновено плават под флаговете на други държави — такива, които не изискват от танкерите да имат застраховка. Международните морски договори обаче позволяват на държавите да изискват от корабите, плаващи в техните териториални води, да спазват определени изисквания, включително да имат застрахователно покритие от надежден застраховател. ЕС и Великобритания трябва да окажат натиск върху държавите на знамето да прилагат тези правила. Например те могат да заплашат с прекратяване на помощта за държави, които не проверяват застрахователното покритие на регистрираните от тях кораби, или да дадат да се разбере, че тези държави могат да бъдат изправени пред правни действия при петролен разлив или друг инцидент. Ако държавите на знамето започнат да налагат изискванията за застраховка, много от остарелите руски танкери ще станат неизползваеми, тъй като не са достатъчно мореходни, за да бъдат застраховани от надеждни компании. А тъй като западните компании доминират на пазара за морско застраховане, повечето кораби, които отговарят на изискванията, ще трябва да закупят полиците си от западни фирми, което ще улесни прилагането на петролния ценови таван на Г-7.

Европейските държави също така имат правни основания да задържат стари, зле поддържани кораби, които представляват непосредствена опасност за околната среда. Подобна мярка не е толкова ескалираща, колкото може да изглежда. През последните две години държави като Естония, Финландия, Франция, Германия и Великобритания са спирали, проверявали и понякога задържали кораби от "сенчестия флот", но тези действия досега не са предизвиквали явен ответен удар от страна на Русия.

Няма по-добър момент от сега

Прекъсването на достъпа на Русия до кораби и принуждаването на плавателните съдове да спазват регулаторните изисквания на западните застрахователи би допринесло значително за ограничаването на способността на "сенчестия флот" да заобикаля ценовите тавани. След като тези механизми за прилагане бъдат въведени, Европа може да отиде още по-далеч, като ограничи печалбите на Русия от петрола чрез понижаване на ценовите тавани за рафинираните продукти. В момента таваните за високостойностните и нискостойностните рафинирани продукти са определени като фиксирани суми в долари, които са значително под пазарните цени, но ЕС и Великобритания трябва да имат план за коригирането им след отварянето на Ормузкия проток и нормализирането на цените на петрола. Предпочитаният модел трябва да бъде таванът за цената на суровия петрол, установен през 2025 г., определен на 15% под средните пазарни цени за предходните шест месеца. Подобна автоматична корекция би позволила на Европа да предоставя ясни и последователни насоки на добросъвестните компании, занимаващи се с търговия с петрол, и да реагира на честите колебания в цените на енергията, без да се налага всяка държава от ЕС да одобрява всяка промяна във фиксираните ценови тавани.

Европейските политици почти нямат какво да губят от прилагането на тези мерки. Те не са замислени като директна конфронтация с Русия, а вместо това насочват принудителната сила на Европа към държавите на знамето и към корабособствениците в рамките на ЕС. Ако бъдат приложени правилно, мерките не би трябвало да доведат и до повишаване на световните цени на енергията, тъй като ще запазят обема на руския износ. Приходите на Москва от този износ обаче ще бъдат ограничени, тъй като по-голяма част от руската търговия с петрол ще бъде изтласкана от "сенчестия флот" към легитимни танкери, които подлежат на европейските ценови тавани. Досега Европа не желаеше да разширява санкциите си срещу Русия от страх, че подобни стъпки могат да доведат до ескалация. Желанието на политиците да предприемат по-смели мерки обаче нараства на фона на бездействието на Съединените щати, все по-ефективното заобикаляне на санкциите от страна на Русия и нарастващите опасения, че войната може да се разпространи извън Украйна.

Междувременно липсата на действия носи лесна победа за Москва. Русия ще продължи да заменя остарелите танкери с по-нови и да трупа огромни печалби от търговията по море с петрол, които ще се вливат право в нейната военна машина в Украйна. Европа разполага с политически инструменти, които може да използва, за да спре "сенчестия флот", и това е възможност, която не може да си позволи да пропусне".