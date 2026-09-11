Полша търси напрежение преди мача с България

Ръководството на Полша нанесе първия психологически удар по пътя към битката с България на 16 септември. Президентът на федерацията на действащия европейски шампион се оплака от част от условията, които е заварил при пристигането в България.

Според Себастиян Швидерски волейболистите на Полша е трябвало да се сблъскат с неочаквани проблеми.

"Имаме проблем с фитнеса, а и с автобуса. Не искат да ни предоставят фитнес зала. Има една обществена, но някои състезатели трябва да направят така наречената "активация" преди мач.

Изпратиха ни в хотела, но там има само няколко пътеки и два дъмбела.

Има план да докараме фитнес оборудване от Полша или да наемем на място няколко щанги и други тежести.

С автобуса историята беше, че не дойде да вземе играчите навреме и затова тренировката бе съкратена.

Това са дребни неща, които се надявам да не повлияят на цялостното представяне, а дори напротив - да ни мотивират", каза пред полските медии Швидерски.