Новата "Купа на Елита" се задава на хоризонта на българския футбол

Черно море официално "вдигна завесата" около най-новата инициатива на Българския футболен съюз – престижния турнир „Купа на Елита“. Събитието ще събере осемте най-силни отбора в страната в директни елиминации, които ще определят кой ще грабне първия трофей от този формат.

Турнирът ще се проведе по класическа схема на директни елиминации – само седем мача ще са достатъчни, за да бъде излъчен шампионът. Всеки двубой ще бъде решаващ, а напрежението – осезаемо. Черно море, заедно с още седем водещи тима, ще се впусне в битка, в която няма място за грешки.

Голямото откриване на „Купата на Елита“ ще се състои на 15 септември от 19:00 часа в хотел „Хилтън“, София. На стилната церемония ще бъдат разкрити всички детайли около формата на турнира, а жребият за четвъртфиналите ще определи първите сблъсъци.