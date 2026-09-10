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Новата "Купа на Елита" се задава на хоризонта на българския футбол

Новата "Купа на Елита" се задава на хоризонта на българския футбол

10 Септември, 2026 16:03 605 4

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Жребият на иновативния футболен турнир ще бъде на 15 септември

Новата "Купа на Елита" се задава на хоризонта на българския футбол - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море официално "вдигна завесата" около най-новата инициатива на Българския футболен съюз – престижния турнир „Купа на Елита“. Събитието ще събере осемте най-силни отбора в страната в директни елиминации, които ще определят кой ще грабне първия трофей от този формат.

Турнирът ще се проведе по класическа схема на директни елиминации – само седем мача ще са достатъчни, за да бъде излъчен шампионът. Всеки двубой ще бъде решаващ, а напрежението – осезаемо. Черно море, заедно с още седем водещи тима, ще се впусне в битка, в която няма място за грешки.

Голямото откриване на „Купата на Елита“ ще се състои на 15 септември от 19:00 часа в хотел „Хилтън“, София. На стилната церемония ще бъдат разкрити всички детайли около формата на турнира, а жребият за четвъртфиналите ще определи първите сблъсъци.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Има си купа на България. Само ще запълват календара. А нашите играчи не могат да играят през 3-4 дни. Още повече тези играещи за евротурнири. Нищо че с намаляването на отборите без 2 да спестиха 4 мача, но календара си бе претоварен, с допълнителните групи.

    16:10 10.09.2026

  • 2 Къде е този елит???

    2 0 Отговор
    Селскки отборчета без българи в тях , който ги хване ги бие!

    16:13 10.09.2026

  • 3 Бай Иван

    6 0 Отговор
    Кой ще ги награждава с купата? Май сегашното ръководство на БФС не може да дочаква края на мачовете......

    16:16 10.09.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Къв елит бре
    Във футболна Европа се явяват като "тупаните" на Европа.

    16:29 10.09.2026

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