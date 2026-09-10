Локомотив Пловдив привлече френския нападател Жуниор Бурбан

Локомотив Пловдив официално обяви привличането на Жуниор Бурбан – млад и перспективен нападател от Франция, който ще подсили офанзивната линия на отбора през следващите три сезона. С този трансфер "черно-белите" продължават да изграждат амбициозен състав за предстоящата кампания.

Жуниор Бурбан е роден на 11 април 2000 година във Ван, Франция. Футболните си умения той развива в академията на Лориен, а след това защитава цветовете на местния Ван и люксембургския Прогрес Нийдеркорн. Последният му клуб преди да пристигне в България е френският Кевили, където Бурбан натрупва ценен опит в професионалния футбол.

С подписването на Бурбан, Локомотив Пловдив вече може да се похвали със седем нови играчи в състава си за това лято.