Яник Синер пред завръщане в Рияд: Изтеглен бе жребият за третото издание на Six Kings Slam

Официалният жребий за третото издание на грандиозния демонстративен турнир Six Kings Slam бе официално хвърлен. Шейховете в Саудитска Арабия отново събират каймака на световния тенис в Рияд между 21 и 24 октомври за надпревара с колосален финансов залог.

Всеки от шестте участници ще прибере гарантиран чек от 1.5 милиона долара само за появата си на корта, докато бъдещият шампион ще си тръгне с впечатлителната сума от 4.5 милиона долара.

Завръщането на Яник Синер и разпределението на схемата

Голямата въпросителна около надпреварата е свързана с Яник Синер. Италианецът, който триумфира в първите две издания на надпреварата след победи на финала срещу Карлос Алкарас, бе включен в схемата, въпреки че все още лекува контузия и възстановяването му не е напълно приключило.

Синер и Алкарас отново бяха поставени в различни половини на схемата, което гарантира, че нов сблъсък между двамата титани е възможен единствено на финала.

Четвъртфиналните двойки и пътят към трофея

Зверев срещу Фриц: Шампионът от „Ролан Гарос“ и US Open Александър Зверев ще се изправи срещу Тейлър Фриц в първия четвъртфинален сблъсък. Победителят от този двубой си осигурява полуфинал срещу Карлос Алкарас, който почива в първия кръг.

Синер срещу Де Минор: В другия поток от схемата Яник Синер ще премери сили с Алекс де Минор – съперник, срещу когото има баланс от 13 победи в 13 официални мача. Спечелилият този двубой ще срещне Новак Джокович на полуфиналите.