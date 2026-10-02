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Яник Синер пред завръщане в Рияд: Изтеглен бе жребият за третото издание на Six Kings Slam

Яник Синер пред завръщане в Рияд: Изтеглен бе жребият за третото издание на Six Kings Slam

2 Октомври, 2026 22:54 380 0

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Голямата въпросителна около надпреварата е свързана с участието на италианеца

Яник Синер пред завръщане в Рияд: Изтеглен бе жребият за третото издание на Six Kings Slam - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Официалният жребий за третото издание на грандиозния демонстративен турнир Six Kings Slam бе официално хвърлен. Шейховете в Саудитска Арабия отново събират каймака на световния тенис в Рияд между 21 и 24 октомври за надпревара с колосален финансов залог.

Всеки от шестте участници ще прибере гарантиран чек от 1.5 милиона долара само за появата си на корта, докато бъдещият шампион ще си тръгне с впечатлителната сума от 4.5 милиона долара.

Завръщането на Яник Синер и разпределението на схемата

Голямата въпросителна около надпреварата е свързана с Яник Синер. Италианецът, който триумфира в първите две издания на надпреварата след победи на финала срещу Карлос Алкарас, бе включен в схемата, въпреки че все още лекува контузия и възстановяването му не е напълно приключило.

Синер и Алкарас отново бяха поставени в различни половини на схемата, което гарантира, че нов сблъсък между двамата титани е възможен единствено на финала.

Четвъртфиналните двойки и пътят към трофея

  • Зверев срещу Фриц: Шампионът от „Ролан Гарос“ и US Open Александър Зверев ще се изправи срещу Тейлър Фриц в първия четвъртфинален сблъсък. Победителят от този двубой си осигурява полуфинал срещу Карлос Алкарас, който почива в първия кръг.

  • Синер срещу Де Минор: В другия поток от схемата Яник Синер ще премери сили с Алекс де Минор – съперник, срещу когото има баланс от 13 победи в 13 официални мача. Спечелилият този двубой ще срещне Новак Джокович на полуфиналите.


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