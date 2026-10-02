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Промяна в лагера на световните шампиони: Феран Торес аут за Испания, изгряващата звезда на Реал Карлос Еспи с дебютна повиквателна

Промяна в лагера на световните шампиони: Феран Торес аут за Испания, изгряващата звезда на Реал Карлос Еспи с дебютна повиквателна

2 Октомври, 2026 23:08 309 0

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19-годишният талант заслужено заслужи мястото си при батковците след изумително представяне за младежкия национален отбор

Промяна в лагера на световните шампиони: Феран Торес аут за Испания, изгряващата звезда на Реал Карлос Еспи с дебютна повиквателна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Героят за Испания от финала на Мондиал 2026 – Феран Торес, бе принуден да напусне лагера на „Ла Роха“ поради здравословни проблеми. Офанзивният футболист е получил остър дискомфорт в левия глезен, което го извади от сметките за предстоящото домакинство срещу Чехия в Овиедо.

За да попълни празнотата в атаката на световните шампиони, селекционерът реагира светкавично и отправи първа вик-покана към младата сензация на Реал Мадрид Карлос Еспи.

19-годишният талант заслужено заслужи мястото си при батковците след изумително представяне за младежкия национален отбор на Испания. При разгрома с 13:0 над Сан Марино Еспи взе пряко участие в повече от половината попадения, отбелязвайки впечатляващите 5 гола и добавяйки 2 асистенции в рамките на един двубой.

Въпреки че в Реал Мадрид Карлос Еспи засега влиза предимно като резерва, той вече успя да се разпише на два пъти от началото на настоящата кампания. Неговият голов нюх и физическа мощ дават нови опции за първия тим на Испания преди сблъсъка с Чехия на стадион „Карлос Тартиере“.


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