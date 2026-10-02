Безапелационна доминация: Кевин Де Бройне и Ромелу Лукаку потопиха Турция в Брюксел

Националният отбор на Белгия постигна категоричен триумф с 3:0 над Турция в двубой от третия кръг на Лигата на нациите. Над всички на терена бе капитанът Кевин Де Бройне, който разстреля южните ни съседи с два фамозни гола, а влезлият като резерва Ромелу Лукаку оформи крайния резултат.

С този триумф белгийците събраха 6 точки в Група „А“, докато южните ни съседи затънаха на последната позиция с 0 точки и тежка голова разлика 1:8.

Белгия откри резултата още в 10-ата минута, когато Доди Лукебакио намери Де Бройне, а халфът финтира Абдюлкерим Бардакджъ и хладнокръвно реализира за 1:0. До края на полувремето Арда Гюлер и Мерих Демирал пропуснаха добри шансове за изравняване, докато Лукебакио бе близо до втори гол за домакините, нацелвайки гредата.

В 59-ата минута, точно когато Турция опита да притисне съперника, Де Бройне на нанесе втория си фатален удар. Капитанът овладя топката на границата на наказателното поле и с фамозен изстрел в горния ъгъл покачи на 2:0.

В 76-ата минута селекционерът пусна в игра Ромелу Лукаку, който се нуждаеше от едва няколко минути, за да се разпише. След бързо изпълнен свободен удар Шарл Де Кетеларе бе изведен отдясно и пусна успореден пас към голмайстора, който с едно докосване закова крайното 3:0.

Въпреки радостта от победата, белгийският щаб има сериозни главоболия за предстоящия дерби сблъсък срещу Франция. Юри Тилеманс и Кевин Де Бройне получиха жълти картони и ще бъдат официално наказани за мача с „петлите“.