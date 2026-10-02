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Тенис елитът превзема Азия в грандиозния Shanghai Rolex Masters 2026 през октомври

Тенис елитът превзема Азия в грандиозния Shanghai Rolex Masters 2026 през октомври

2 Октомври, 2026 22:09 431 0

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Октомври традиционно е месецът на решаващите сблъсъци в мъжкия тенис

Тенис елитът превзема Азия в грандиозния Shanghai Rolex Masters 2026 през октомври - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният спортен фокус през този октомври се насочва към Азия, където най-добрите тенисисти на планетата акостират в Китай за предпоследния за годината турнир от сериите ATP Masters 1000 – Shanghai Rolex Masters. Надпреварата в грандиозния комплекс Qi Zhong Tennis Centre събира световния елит за битка, която ще изиграе ключова роля в разпределението на местата за Финалите на ATP в Торино.

С голям залог от 1000 точки за ранглистата и впечатляващ награден фонд, турнето на твърди кортове в Шанхай се очертава като най-горещата спортна тема на месеца.

Напрежението се покачва преди Финалите на ATP

Октомври традиционно е месецът на решаващите сблъсъци в мъжкия тенис. След приключването на турнирите от Големия шлем, битката за точки става изключително оспорвана. Водещите състезатели в ранглистата търсят задължителни победи в Шанхай, за да подсигурят класирането си сред най-добрите осем за края на сезона.

Турнирът с основна схема от 96 играчи предлага перфектната комбинация от опитни шампиони и изгряващи млади звезди, а бързите твърди кортове в Китай обещават зрелищни мачове и драматични обрати.

Азиатският подем и атмосферата в Шанхай

Освен спортната интрига на корта, Шанхай Мастърс е и истински празник за феновете на тениса в Азия. Впечатляващият подвижен покрив на централния корт, оформен като цвят на магнолия, отново ще бъде арена на сблъсъци от най-високо ниво.

Със силната подкрепа на местната публика и присъствието на най-големите имена в спорта, надпреварата през следващите дни ще даде отговор на въпроса кой е в най-добра форма за финалната права на сезон 2026.


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