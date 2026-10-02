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Хеттрик на Роберт Левандовски и червен картон за Драгушин донесоха разгромна победа на Полша над Румъния

Хеттрик на Роберт Левандовски и червен картон за Драгушин донесоха разгромна победа на Полша над Румъния

2 Октомври, 2026 23:51 492 0

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Второто полувреме се превърна в истинска рецитал за полския отбор

Хеттрик на Роберт Левандовски и червен картон за Драгушин донесоха разгромна победа на Полша над Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Полша постигна безмилостна победа с 6:0 над Румъния в двубой от турнира Лига на нациите. Големият герой за домакините бе капитанът Роберт Левандовски, който блесна с хеттрик, а повратният момент в срещата дойде още в средата на първото полувреме след директен червен картон за румънския защитник Раду Драгушин.

Въпреки че гостите започнаха смело и изпробваха рефлекса на Марчин Булка, балансът на терена бе тотално нарушен в 22-ата минута. Левандовски бе фаулиран в наказателното поле от Драгушин в чиста голова позиция, което донесе дузпа за поляците и отстраняване на румънския бранител. Две минути по-късно таранът превърна дузпата в гол за 1:0.

Второто полувреме се превърна в истинска рецитал за полския отбор, който се възползва максимално от численото си превъзходство:

  • 47-а минута: Никола Залевски направи страхотен пробив отляво и пусна успореден пас към Левандовски, който засече отблизо за 2:0.

  • 49-а минута: В опит да изчисти остро центриране на Пшемислав Франковски, Вирджил Гица изпрати топката в собствената си врата за 3:0.

  • 62-а минута: Груба грешка на Мариус Марин при връщане с глава бе наказана от Пьотр Зиелински, който елегантно прехвърли стража за 4:0.

  • 66-а минута: Ян Беднарек бе най-съобразителен при центриране от ъглов удар и с глава заби пето попадение.

Точка на спора постави отново Левандовски в 86-ата минута, когато овладя топката в наказателното поле и с мощен изстрел оформи крайното 6:0, подпечатвайки своя хеттрик.

Единствената лоша новина за Полша бе официалното предупреждение, което нападателят получи в края на първото полувреме. Жълтият картон ще го извади от сметките за следващия сблъсък срещу Босна и Херцеговина.


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