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Радикален ход в съвременния спорт: Виктор Уембаняма каза „НЕ“ на милионите от хазартни гиганти

Радикален ход в съвременния спорт: Виктор Уембаняма каза „НЕ“ на милионите от хазартни гиганти

2 Октомври, 2026 22:33 529 2

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Новината бързо обиколи световните медии

Радикален ход в съвременния спорт: Виктор Уембаняма каза „НЕ“ на милионите от хазартни гиганти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В ера, в която световният спорт и професионалните лиги са все по-тясно обвързани с букмейкърски компании и платформите за залагания, френското баскетболно чудо Виктор Уембаняма направи нещо, което в съвременния спорт се среща изключително рядко. 224-сантиметровата звезда на Сан Антонио Спърс официално отказа доходоносни спонсорски оферти от водещи хазартни брандове, заявявайки твърдо, че не желае името му да бъде свързвано с промотирането на залагания сред младите фенове.

Новината бързо обиколи световните медии и предизвика широк отзвук в спортните среди, превръщайки се в една от най-коментираните теми извън терена.

Прецедентът с Уембаняма е особено ярък, тъй като Националната баскетболна асоциация (НБА) и спортният бизнес в САЩ преминават през невиждан бум на партньорства с букмейкъри. Въпреки това, младата френска феноменална звезда показа, че за него личната етика и ролята му на пример за подражание стоят над многомилионните договори.

„Когато си в позиция да вдъхновяваш милиони деца по света, трябва много внимателно да избираш посланията, които изпращаш с действията си“, заяви баскетболистът.

Уембаняма, който вече пренаписва рекордите в НБА със своите извънземни физически дадености и универсални умения, продължава да демонстрира зрялост, която надхвърля възрастта му. Ограничавайки спонсорските си договори само до глобални брандове с фокус върху спорта, технологиите и здравословния начин на живот, френският гигант се очертава не просто като бъдещата голяма суперзвезда на баскетбола, но и като нов тип спортен лидер.


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  • 1 Азз

    1 0 Отговор
    Евала!

    22:44 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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