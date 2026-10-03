Резултати и голмайстори в мачовете от Лигата на нациите

Хеттрик на Роберт Левандовски и червен картон за Драгушин донесоха разгромна победа на Полша над Румъния

Националният отбор на Полша постигна безмилостна победа с 6:0 над Румъния в двубой от турнира Лига на нациите. Големият герой за домакините бе капитан ...