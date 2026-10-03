Резултати и голмайстори в мачовете от Лигата на нациите

Резултати от днешните мачове в турнира Лига на нациите:
Франция – Италия 1:1
1:0 Майкъл Олисе 55'
1:1 Алесандро Бастони 68'
Белгия – Турция 3:0
1:0 Де Бройне 10'
2:0 Де Бройне 59'
3:0 Лукаку 76'
Босна и Херцеговина – Швеция 1:1
0:1 Гьокереш 71'
1:1 Алайбегович 80'
Унгария – Грузия 1:0
1:0 Милош Керкез 35'
Полша – Румъния 6:0
1:0 Роберт Левандовски 24' /Д/
2:0 Роберт Левандовски 47'
3:0 Вирджил Гица 49' /АГ/
4:0 Пьотр Зиелински 62'
5:0 Ян Беднарек 66'
6:0 Роберт Левандовски 86'
Украйна – Северна Ирландия 0:3
0:1 Браун 9'
0:2 Прайс 22'
0:3 Браун 61'
Фарьорски острови - Словакия 1:1
0:1 Ватнхамар 38' /АГ/
1:1 Юстинусен 66'
Казахстан – Молдова 1:2
0:1 Клешченко 45'
0:2 Попеску 50'
1:2 Алип 64'
Кипър – Армения 2:0
1:0 Кономис 19'
2:0 Какулис 31'
Латвия – Черна гора 1:2
0:1 Аджич 3'
0:2 Аджич 56'
1:2 Стродс 82'
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