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Резултати и голмайстори в мачовете от Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в мачовете от Лигата на нациите

3 Октомври, 2026 00:00 511 0

  • резултати-
  • лига на нациите-
  • франция-
  • италия-
  • майкъл олис-
  • алесандро бастони-
  • белгия-
  • турция 3:0-
  • де бройне-
  • лукаку-
  • босна и херцеговина-
  • швеция-
  • унгария-
  • грузия-
  • полша-
  • румъния-
  • роберт левандовски-
  • украйна

Франция и Италия не се победиха

Резултати и голмайстори в мачовете от Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултати от днешните мачове в турнира Лига на нациите:

Франция – Италия 1:1
1:0 Майкъл Олисе 55'
1:1 Алесандро Бастони 68'

Белгия – Турция 3:0
1:0 Де Бройне 10'
2:0 Де Бройне 59'
3:0 Лукаку 76'

Босна и Херцеговина – Швеция 1:1
0:1 Гьокереш 71'
1:1 Алайбегович 80'

Унгария – Грузия 1:0
1:0 Милош Керкез 35'

Полша – Румъния 6:0
1:0 Роберт Левандовски 24' /Д/
2:0 Роберт Левандовски 47'
3:0 Вирджил Гица 49' /АГ/
4:0 Пьотр Зиелински 62'
5:0 Ян Беднарек 66'
6:0 Роберт Левандовски 86'

Украйна – Северна Ирландия 0:3
0:1 Браун 9'
0:2 Прайс 22'
0:3 Браун 61'

Фарьорски острови - Словакия 1:1
0:1 Ватнхамар 38' /АГ/
1:1 Юстинусен 66'

Казахстан – Молдова 1:2
0:1 Клешченко 45'
0:2 Попеску 50'
1:2 Алип 64'

Кипър – Армения 2:0
1:0 Кономис 19'
2:0 Какулис 31'

Латвия – Черна гора 1:2
0:1 Аджич 3'
0:2 Аджич 56'
1:2 Стродс 82'


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