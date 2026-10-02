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Франция и Италия разделиха точките в емоционалния домакински дебют на Зинедин Зидан

Франция и Италия разделиха точките в емоционалния домакински дебют на Зинедин Зидан

2 Октомври, 2026 23:43 459 0

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Феновете в Париж посрещнаха своята легенда с величествена хореография

Франция и Италия разделиха точките в емоционалния домакински дебют на Зинедин Зидан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Франция и Италия завършиха при равенство 1:1 в дербито от турнира Лига на нациите, изиграно на препълнения „Стад дьо Франс“. Срещата бе с особен заряд, тъй като бе първи домакински мач за новия селекционер на „петлите“ Зинедин Зидан, който пое тима от Дидие Дешан след края на Световното първенство тази година.

Феновете в Париж посрещнаха своята легенда с величествена хореография – трибуните изписаха името „Зизу“ на фона на трибагреника, придружено от големия транспарант: „Добре дошъл у дома“.

През първото полувреме италианците пропуснаха най-чистите си шансове. В 9-ата минута Мойс Кийн не се възползва от стопроцентово голово положение, а малко преди почивката Давиде Фратези отблизо пропуска като по чудо след подаване от тъч на Кайоде. Задънената улица за гостите продължи и с отменен поради засада гол на Мойс Кийн.

През втората част Франция превключи на по-висока предавка и логично откри резултата в 55-ата минута. Раян Шерки асистира блестящо на Майкъл Олисе, който разстреля мрежата за 1:0.

„Адзурите“ отговориха бързо и в 68-ата минута защитникът Алесандро Бастони реализира страхотно попадение с плътен изстрел от границата на наказателното поле за 1:1.

До края на двубоя футболистите на Зинедин Зидан притиснаха съперника, но вратарят Джанлуиджи Донарума направи поредица от ключови спасявания и се превърна в герой за гостите. В края на редовното време Франция остана с човек по-малко след втори жълт картон за Дайо Упамекано.

След равенството Франция запазва първото си място в групата, докато Италия заема третата позиция.


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